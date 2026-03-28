Fisnik Asllani'nin menajeri, La Liga'nın dev kulübünün Bundesliga'da forma giyen forvet için Chelsea ve Tottenham ile rekabet halinde olduğunu doğruladı
Menajer, Blaugrana'nın ilgisini doğruladı
Erem News'e konuşan Asllani'nin menajeri Ayman Dahmani, Katalan deviyle ilgili mevcut durum hakkında açık sözlü davrandı. Dahmani şunları söyledi: "Barcelona'nın oyuncuya olan ilgisi şu anda devam ediyor ve Katalan kulübüyle temas kuruldu."
Serbest kalma maddesi hâlâ en büyük pürüz noktası
Barcelona’nın ilgisi samimi olsa da, bu forveti kadroya katmak kolay bir iş olmayacak. Hoffenheim, 2029 yılına kadar süren uzun vadeli bir sözleşmeyle güvence altında ve Alman kulübün, değerli oyuncusu için daha düşük bir ücret üzerinde pazarlık yapmaya istekli olmadığı bildiriliyor. Herhangi bir talip, muhtemelen sözleşmede halihazırda yer alan belirli çıkış koşullarını devreye sokmak zorunda kalacak.
Dahmani, röportajında Bundesliga kulübünün tutumunu netleştirerek, ucuz bir transferin söz konusu olmadığını vurguladı. Asllani'nin ancak serbest kalma bedeli ödendiği takdirde Hoffenheim'dan ayrılacağını da sözlerine ekledi. Çeşitli haberlere göre, bu rakamın 25 milyon ile 29 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor; bu fiyat etiketi, oyuncunun hızlı gelişimini ve potansiyel tavanını yansıtıyor.
Kulübü ve ülkesi için parlayan bir yıldız
Asllani’nin bu sezonki istatistikleri, olgunluğa erişen bir oyuncunun hikâyesini anlatıyor. 22 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda 28 maçta 9 gol ve 6 asist kaydeterek Hoffenheim’ın kilit ismi haline geldi. Hem gol atma hem de takım arkadaşlarına asist yapma becerisi, onu çeşitli taktik sistemler için çok yönlü bir seçenek haline getirdi.
Milli takımdaki performansı da aynı derecede etkileyici. Asllani, kısa süre önce Kosova'nın Slovakya'ya karşı 4-3 kazandığı dramatik Dünya Kupası play-off maçında kahraman oldu ve maçın kritik bir anında golü attı. Milli takımda son yedi maçında dört gol atan Asllani, golcü kimliğini iç sahadan uluslararası arenaya da taşımaya başladı.
Premier Lig'den iki takımla transfer mücadelesi
Bu durumu takip eden tek kulüp Barcelona değil; Chelsea ve Tottenham’ın da forvetin gelişimini yakından izlediği düşünülüyor. Barça, Atlético Madrid’den Julian Álvarez’i birincil hedefi olarak belirlemiş olsa da, böyle bir transferin mali yükü, kulübü Asllani gibi daha uygun maliyetli alternatiflere yöneltmeye zorlayabilir.
Almanya doğumlu forvet, Camp Nou'nun parlak ışıkları altında parlayabilecek, daha genç ve daha uygun fiyatlı bir profil sunuyor. Ancak, Londra'nın dev kulüpleri de forvet hatlarına taze kan ararken, bu yaz bir transfer savaşı çıkabilir. Şu an için Katalan ekibi, oyuncunun menajerleriyle temasa geçerek ilk adımı attı.