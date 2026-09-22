Getty Images Sport
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Fiorentina yıldızı Franco Mastantuono, Lionel Messi'nin duygusal Arjantin vedası ve Lionel Scaloni'nin belirsiz geleceği hakkında konuştu
Messi sonrası dönem Arjantin için kapıda
Milli ara başlarken, Arjantin Milli Takımı'nın etrafındaki atmosfer yoğun bir nostalji ve geçiş duygusuyla şekilleniyor. Bolivya, Burkina Faso ve Benin'e karşı oynanacak maçlar geleceğe hazırlık niteliği taşırken, Mastantuono'nun üzerinde asıl belirleyici olan unsur, ülke tarihinin en büyük oyuncusunun efsanevi çubuklu formayla son kez sahne almaya hazırlanması. Genç oyuncu, ikonik 10 numaralı formanın varisi olarak geniş kesimlerce görülüyor, ancak Inter Miami süperstarının milli takım sahnesinden resmen çekilmesinin ardından geride bırakacağı devasa boşluğun da tamamen farkında.
Mastantuono, takıma katılışında bu geçişin duygusal yükü hakkında açık konuştu. Kaptansız bir gelecekle yüzleşme ihtimali sorulduğunda Mastantuono, bu geçişin acı verici olacağını kabul etti. Mastantuono, gazetecilere, “Zor. Leo'dan sonra herkes için çok zor, çünkü o bizim idolümüz, sadece futbolda değil. Bence o tüm ülke için bir idol ve onsuz olmak üzücü olacak ama bunu Arjantin için ve onun için yapmak zorundayız” dedi.
- AFP
Scaloni'nin uzun vadeli pozisyonu belirsizliğini koruyor
Messi'nin emekliliği kesinlik kazanmış olsa da, takımı üç büyük kupaya taşıyan ismin geleceği daha belirsiz. Lionel Scaloni, mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşılması ve henüz bir yenilemenin doğrulanmaması nedeniyle milli takım teknik direktörü olarak son dönemine girebilir. Dünya Kupası kazanan teknik adamın görevden ayrılma ihtimali sorulduğunda Mastantuono, odağı hızla eldeki acil göreve çevirdi.
Şöyle konuştu: “Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Hâlâ bunun keyfini çıkarıyoruz, şu anda önemli olan da bu.”
Bu arada, Scaloni tarafından milli formayla ilk kez sahaya sürülen ve 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Nico Paz da bu görüşü yineledi ve teknik adamın görevde kalmasını güçlü şekilde istediğini ifade etti. Paz, “Benim için o en önemli teknik direktörlerden biri, bana ilk kez oynama şansı veren kişi ve umarım devam eder” dedi.
Genç yıldız özel bir güne hazır
Paz için bu özel milli ara benzersiz bir önem taşıyor. Messi ile sahayı son bir kez paylaşabilmek, genç Como oyun kurucusunun hafife almadığı bir ayrıcalık. Milli takımın gelecekteki yıldızı olarak etiketlenmenin baskısına rağmen Paz, yaklaşan kamptaki her anın tadını çıkarmakta kararlı. "Benim için çok özel, bunun keyfini çıkarmayı dört gözle bekliyorum" dedi.
Paz ayrıca motivasyonunun her zamanki gibi yüksek kaldığını da ekledi ve milli takımı temsil etmek ve bunu en iyi şekilde yapmak için "her zamanki aynı heyecanla" geldiğini belirtti.
- Getty Images Sport
Monumental'da son veda planlandı
Yaklaşan üç maçlık serinin organizasyonu, Messi'nin kariyerinin kutlamasını en üst düzeye çıkarmak için titizlikle planlandı. Program, 30 Eylül Çarşamba günü Arjantin'in Cordoba'daki Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda Bolivya'yı konuk etmesiyle başlayacak. Kadro daha sonra, ikonik Monumental'de oynanacak iki maç için Buenos Aires'e geçecek: 3 Ekim Cumartesi günü Burkina Faso'ya karşı ve son olarak 6 Ekim Salı günü Benin'e karşı. Üç maçın tamamı akşam saatlerinde oynanacak olsa da, Messi'nin sahne alacağı zamanlama netleşmiş durumda. Efsanevi forvet ilk iki maçta yer almayacak, bunun yerine tamamen Benin'e karşı oynanacak son maça odaklanmak için kampa daha sonra katılacak. Bu karşılaşma, onun milli takım kariyerine resmi vedası olacak.
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