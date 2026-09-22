Fiorentina yıldızı Franco Mastantuono, Lionel Messi'nin duygusal Arjantin vedası ve Lionel Scaloni'nin belirsiz geleceği hakkında konuştu

Milli ara başlarken, Arjantin Milli Takımı'nın etrafındaki atmosfer yoğun bir nostalji ve geçiş duygusuyla şekilleniyor. Bolivya, Burkina Faso ve Benin'e karşı oynanacak maçlar geleceğe hazırlık niteliği taşırken, Mastantuono'nun üzerinde asıl belirleyici olan unsur, ülke tarihinin en büyük oyuncusunun efsanevi çubuklu formayla son kez sahne almaya hazırlanması. Genç oyuncu, ikonik 10 numaralı formanın varisi olarak geniş kesimlerce görülüyor, ancak Inter Miami süperstarının milli takım sahnesinden resmen çekilmesinin ardından geride bırakacağı devasa boşluğun da tamamen farkında.

Mastantuono, takıma katılışında bu geçişin duygusal yükü hakkında açık konuştu. Kaptansız bir gelecekle yüzleşme ihtimali sorulduğunda Mastantuono, bu geçişin acı verici olacağını kabul etti. Mastantuono, gazetecilere, “Zor. Leo'dan sonra herkes için çok zor, çünkü o bizim idolümüz, sadece futbolda değil. Bence o tüm ülke için bir idol ve onsuz olmak üzücü olacak ama bunu Arjantin için ve onun için yapmak zorundayız” dedi.