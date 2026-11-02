İniş çıkışların, hızlanan temponun ve karşılıklı atakların yaşandığı maçta Fiorentina, Reggio Emilia'daki Mapei Stadium'da Sassuolo'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Paolo Vanoli'nin ekibini düşme hattına sürükleyen kötü döneme son veren Fiorentina, puan tablosunda yeniden yükselişe geçti. Alberto Aquilani ise üst üste dördüncü yenilgisini aldı; takımı da tıpkı Fiorentina gibi düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde kaldı.
Sahanın her iki tarafında da bireysel hataların yaşandığı maçta perdeyi Sassuolo, Armand Laurienté'nin ilk golüyle açtı. İlk yarının sonunda gelen beraberlik golüyle Mateo Pellegrino da golle buluştu. İkinci yarıda Njie, sakatlanmadan önce üst üste ikinci golünü attı; 1-1'lik golün asistini de o yapmıştı. Ancak Fiorentina'nın üstünlüğü uzun sürmedi ve Laurienté ikinci golüyle skoru yeniden eşitledi. Maç iki takıma da yarayacak bir beraberlikle bitecek gibi görünürken Vanoli'nin değişiklikleri sonucu belirledi. Oyuna giren Goncalves, hem Mastantuono'nun 3-2'lik golünü hem de Valdepenas'ın skoru belirleyen 4-2'lik golünü hazırlayan atakları başlattı.
SASSUOLO-FIORENTINA 2-4
GOLLER: 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)