24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Fiorentina yeniden kazandı: Sassuolo'yu 4-2 yendi! Aquilani için üst üste dördüncü yenilgi

Sassuolo
Fiorentina
Serie A
Sassuolo - Fiorentina

Fiorentina yeniden kazandı ve puan tablosunda Sassuolo’yu yakaladı.

Gelecek maçlar
ROM

ROM

Serie A

07 Kas 2026

SAS

SAS

FIO

FIO

Serie A

08 Kas 2026

JUV

JUV

İniş çıkışların, hızlanan temponun ve karşılıklı atakların yaşandığı maçta Fiorentina, Reggio Emilia'daki Mapei Stadium'da Sassuolo'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Paolo Vanoli'nin ekibini düşme hattına sürükleyen kötü döneme son veren Fiorentina, puan tablosunda yeniden yükselişe geçti. Alberto Aquilani ise üst üste dördüncü yenilgisini aldı; takımı da tıpkı Fiorentina gibi düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde kaldı.

Sahanın her iki tarafında da bireysel hataların yaşandığı maçta perdeyi Sassuolo, Armand Laurienté'nin ilk golüyle açtı. İlk yarının sonunda gelen beraberlik golüyle Mateo Pellegrino da golle buluştu. İkinci yarıda Njie, sakatlanmadan önce üst üste ikinci golünü attı; 1-1'lik golün asistini de o yapmıştı. Ancak Fiorentina'nın üstünlüğü uzun sürmedi ve Laurienté ikinci golüyle skoru yeniden eşitledi. Maç iki takıma da yarayacak bir beraberlikle bitecek gibi görünürken Vanoli'nin değişiklikleri sonucu belirledi. Oyuna giren Goncalves, hem Mastantuono'nun 3-2'lik golünü hem de Valdepenas'ın skoru belirleyen 4-2'lik golünü hazırlayan atakları başlattı.

SASSUOLO-FIORENTINA 2-4

GOLLER: 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)

  • GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

    93' GOL - Sassuolo ileri çıkınca Fiorentina skoru 4-2'ye getiriyor. Goncalves dikine hızla ilerleyip Ndour'a derinlemesine bir pas veriyor. Ndour'un ceza sahasının ortasına yaptığı ortayı Valdepenas dokunarak gole çeviriyor.

    79' GOL - Joao Mario'dan pası alan Goncalves, Mastantuono'ya gol pasını veriyor. Mastantuono tek vuruşla ağları bulup yeniden golle buluşuyor.

    67' GOL - Laurienté'ye yine dikine bir pas geliyor. Jimenez'le temas sırasında kayan Laurienté, buna rağmen Fiorentina bekini geçmeyi başarıyor. Topu istediği yöne kontrol edip uzak köşeye doğru sert bir sağ ayak vuruşuyla skoru 2-2 yapıyor. Olası bir elle oynama nedeniyle uzun süren VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılıyor.

    62' POZİSYON - Sassuolo'nun bir başka kritik top kaybının ardından Mastantuono dikine hızla ilerliyor ve Idzes'in müdahale ettiği pozisyonda sol ayağıyla çaprazdan vuruyor. Sert ve hafifçe yön değiştiren top köşeye gidiyor gibi görünse de Turati uzanıp kurtarıyor ve topu kornere gönderiyor.

    50' GOL - Njie üst üste ikinci golünü atıyor. Soldan içeri kat edip nişan alıyor ve sağ ayağıyla uzak köşeye gönderdiği falsolu şutla Turati'yi çaresiz bırakıyor.

    45+2' GOL - 20 dakikalık durgunluğun ardından ilk yarının son hücumunda maç hareketleniyor. Ceza sahasındaki karambolde Njie, solda zor bir topu kazanıp kontrol etmeyi başarıyor ve içeri çeviriyor. Pellegrino ise vücudunu kullanarak önce Candé'den kurtuluyor, ardından bir anda vuruşunu yapıp topu alt köşeden Turati'nin yanından ağlara gönderiyor.

    25' GOL - Viery'nin kritik top kaybında Esposito topu kazanıp hemen Laurienté'ye dikine pas veriyor. Ofsayt çizgisinde yaptığı koşuyla De Gea'yla karşı karşıya kalan Laurienté, çıkışında pek çabuk davranamayan kalecinin bacaklarının arasından yerden bir sağ ayak vuruşu yaparak Sassuolo'yu öne geçiriyor.

    5' POZİSYON - Jimenez, ileri çıkan Mastantuono'ya dikine pas veriyor. Turati'yle karşı karşıya kalan Mastantuono'nun çapraz vuruşu fazla içeri gidiyor ve top az farkla kaleyi bulmuyor.

    0' Reggio Emilia'daki Mapei Stadium'da başlama vuruşu saat 18.30'da.

    TÜM BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

  • SASSUOLO-FIORENTINA: MAÇIN KÜNYESİ

    Sassuolo-Fiorentina 2-4

    Goller: 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz (77' Cinquegrano), Idzes, Cande, Doig (77' Obrador); Sulemana (46' Bakola), Matic, Adzic (59' Bowie); Berardi, Esposito (89' Kulla), Laurienté.

    Teknik direktör: Aquilani.

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jiménez, Dragușin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli (63' Oulai), Brescianini (77' Goncalves); Mastantuono (89' Valdepenas), Njie (63' Gnonto); Pellegrino (77' Beto).

    Teknik direktör: Vanoli.

    Hakem: Marcenaro

    Sarı kart görenler: Sulemana, Dragusin, Njie, Kulla

    Kırmızı kart görenler: -

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
ROM

ROM

Serie A

07 Kas 2026

SAS

SAS

FIO

FIO

Serie A

08 Kas 2026

JUV

JUV