93' GOL - Sassuolo ileri çıkınca Fiorentina skoru 4-2'ye getiriyor. Goncalves dikine hızla ilerleyip Ndour'a derinlemesine bir pas veriyor. Ndour'un ceza sahasının ortasına yaptığı ortayı Valdepenas dokunarak gole çeviriyor.

79' GOL - Joao Mario'dan pası alan Goncalves, Mastantuono'ya gol pasını veriyor. Mastantuono tek vuruşla ağları bulup yeniden golle buluşuyor.

67' GOL - Laurienté'ye yine dikine bir pas geliyor. Jimenez'le temas sırasında kayan Laurienté, buna rağmen Fiorentina bekini geçmeyi başarıyor. Topu istediği yöne kontrol edip uzak köşeye doğru sert bir sağ ayak vuruşuyla skoru 2-2 yapıyor. Olası bir elle oynama nedeniyle uzun süren VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılıyor.

62' POZİSYON - Sassuolo'nun bir başka kritik top kaybının ardından Mastantuono dikine hızla ilerliyor ve Idzes'in müdahale ettiği pozisyonda sol ayağıyla çaprazdan vuruyor. Sert ve hafifçe yön değiştiren top köşeye gidiyor gibi görünse de Turati uzanıp kurtarıyor ve topu kornere gönderiyor.

50' GOL - Njie üst üste ikinci golünü atıyor. Soldan içeri kat edip nişan alıyor ve sağ ayağıyla uzak köşeye gönderdiği falsolu şutla Turati'yi çaresiz bırakıyor.

45+2' GOL - 20 dakikalık durgunluğun ardından ilk yarının son hücumunda maç hareketleniyor. Ceza sahasındaki karambolde Njie, solda zor bir topu kazanıp kontrol etmeyi başarıyor ve içeri çeviriyor. Pellegrino ise vücudunu kullanarak önce Candé'den kurtuluyor, ardından bir anda vuruşunu yapıp topu alt köşeden Turati'nin yanından ağlara gönderiyor.

25' GOL - Viery'nin kritik top kaybında Esposito topu kazanıp hemen Laurienté'ye dikine pas veriyor. Ofsayt çizgisinde yaptığı koşuyla De Gea'yla karşı karşıya kalan Laurienté, çıkışında pek çabuk davranamayan kalecinin bacaklarının arasından yerden bir sağ ayak vuruşu yaparak Sassuolo'yu öne geçiriyor.

5' POZİSYON - Jimenez, ileri çıkan Mastantuono'ya dikine pas veriyor. Turati'yle karşı karşıya kalan Mastantuono'nun çapraz vuruşu fazla içeri gidiyor ve top az farkla kaleyi bulmuyor.

0' Reggio Emilia'daki Mapei Stadium'da başlama vuruşu saat 18.30'da.

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