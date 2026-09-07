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ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Fiorentina, yazın yaptığı 150 milyon avroluk harcamaya rağmen Serie A'da üç maçlık yıkıcı yenilgi serisinin ardından Fabio Grosso'nun görevine son verdi

F. Grosso
Fiorentina
Serie A
P. Vanoli

Fiorentina, yeni Serie A sezonuna felaket bir başlangıç yapmasının ardından teknik direktör Fabio Grosso ile yollarını ayırdı; kulüp bunu pazar günü doğruladı. 2006 Dünya Kupası şampiyonu, yaz döneminde toplam 150 milyon €’luk büyük bir kadro revizyonuna öncülük etmesine rağmen, ligde üst üste alınan üç yenilginin La Viola’yı son sıraya demirlemesinin ardından gönderildi.

  • Kötü gidişat sonunu hazırladı

    Grosso'nun Stadio Artemio Franchi'deki görevi, ligde üst üste alınan üç yenilginin kulübü tablonun dibine demirlemesiyle erken sona erdi. Fiorentina, sezonun açılış gününde AS Roma karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı, bunun ardından Frosinone'ye sahasında 3-0'lık kötü bir mağlubiyet ve Torino'ya karşı 2-1'lik bir yenilgi yaşadı. Ligdeki ilk üç maçında kalesinde dokuz gol görmesi, Benevento karşısında Coppa Italia'da alınan 4-1'lik galibiyetin teknik direktörün görevini kurtarmasına yaklaşmasına bile yetmedi.

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  • ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Kulüp yönetimi fişi çekti

    Yönetimin sabrı taştı ve iddialı sportif projenin daha fazla raydan çıkmasını önlemek için hızlı ve kararlı bir adım atıldı. Resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada kulüp şu ifadeleri kullandı: "ACF Fiorentina, Fabio Grosso'nun A takım teknik direktörlüğü görevinden bugün itibarıyla alındığını duyurur."

  • Yüklü yatırım hiçbir sonuç vermedi

    Bağların koparılması kararı, kulübün ilk takımı tamamen yeniden şekillendirmek için 150 milyon € harcadığı agresif bir transfer döneminin ardından geldi. Beto, Christ Oulai, Arthur Atta, Mateo Pellegrino, Giovanni Fabbian, Marco Brescianini ve Victor Valdepenas'ın transfer edilmesine, ayrıca dikkat çeken kiralık takviyeler Franco Mastantuono, Radu Dragusin, Wilfried Gnonto, Alex Jimenez ve Pedro Goncalves'e rağmen, performanslar beklentilerin altında kaldı. Transfer uzmanı Matteo Moretto'ya göre, eski teknik direktör Paolo Vanoli şu anda Franchi'ye dönüş yarışında önde gidiyor.

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  • ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Yeni hocayı zorlu sınavlar bekliyor

    Kulübün üst yönetimi, 11 Eylül Cuma günü Venezia'ya yapılacak kritik lig deplasmanı öncesinde bir halef atamak için zamana karşı yarış veriyor. Fiorentina daha sonra dört gün sonra Coppa Italia son 32 turunda Pisa'yı ağırlayacak, ardından 20 Eylül Pazar günü şampiyonluk adaylarından Napoli'yi Artemio Franchi'de konuk edecek. Sonbahardaki milli maç arasından önce, ligdeki ilk puanları almak ve büyük ölçüde yeni kurulan kadro genelinde morali yeniden sağlamak büyük önem taşıyacak.

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