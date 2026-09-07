Bağların koparılması kararı, kulübün ilk takımı tamamen yeniden şekillendirmek için 150 milyon € harcadığı agresif bir transfer döneminin ardından geldi. Beto, Christ Oulai, Arthur Atta, Mateo Pellegrino, Giovanni Fabbian, Marco Brescianini ve Victor Valdepenas'ın transfer edilmesine, ayrıca dikkat çeken kiralık takviyeler Franco Mastantuono, Radu Dragusin, Wilfried Gnonto, Alex Jimenez ve Pedro Goncalves'e rağmen, performanslar beklentilerin altında kaldı. Transfer uzmanı Matteo Moretto'ya göre, eski teknik direktör Paolo Vanoli şu anda Franchi'ye dönüş yarışında önde gidiyor.