Getty Images Sport
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Fiorentina, yazın yaptığı 150 milyon avroluk harcamaya rağmen Serie A'da üç maçlık yıkıcı yenilgi serisinin ardından Fabio Grosso'nun görevine son verdi
Kötü gidişat sonunu hazırladı
Grosso'nun Stadio Artemio Franchi'deki görevi, ligde üst üste alınan üç yenilginin kulübü tablonun dibine demirlemesiyle erken sona erdi. Fiorentina, sezonun açılış gününde AS Roma karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı, bunun ardından Frosinone'ye sahasında 3-0'lık kötü bir mağlubiyet ve Torino'ya karşı 2-1'lik bir yenilgi yaşadı. Ligdeki ilk üç maçında kalesinde dokuz gol görmesi, Benevento karşısında Coppa Italia'da alınan 4-1'lik galibiyetin teknik direktörün görevini kurtarmasına yaklaşmasına bile yetmedi.
- Getty Images Sport
Kulüp yönetimi fişi çekti
Yönetimin sabrı taştı ve iddialı sportif projenin daha fazla raydan çıkmasını önlemek için hızlı ve kararlı bir adım atıldı. Resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada kulüp şu ifadeleri kullandı: "ACF Fiorentina, Fabio Grosso'nun A takım teknik direktörlüğü görevinden bugün itibarıyla alındığını duyurur."
Yüklü yatırım hiçbir sonuç vermedi
Bağların koparılması kararı, kulübün ilk takımı tamamen yeniden şekillendirmek için 150 milyon € harcadığı agresif bir transfer döneminin ardından geldi. Beto, Christ Oulai, Arthur Atta, Mateo Pellegrino, Giovanni Fabbian, Marco Brescianini ve Victor Valdepenas'ın transfer edilmesine, ayrıca dikkat çeken kiralık takviyeler Franco Mastantuono, Radu Dragusin, Wilfried Gnonto, Alex Jimenez ve Pedro Goncalves'e rağmen, performanslar beklentilerin altında kaldı. Transfer uzmanı Matteo Moretto'ya göre, eski teknik direktör Paolo Vanoli şu anda Franchi'ye dönüş yarışında önde gidiyor.
- Getty Images Sport
Yeni hocayı zorlu sınavlar bekliyor
Kulübün üst yönetimi, 11 Eylül Cuma günü Venezia'ya yapılacak kritik lig deplasmanı öncesinde bir halef atamak için zamana karşı yarış veriyor. Fiorentina daha sonra dört gün sonra Coppa Italia son 32 turunda Pisa'yı ağırlayacak, ardından 20 Eylül Pazar günü şampiyonluk adaylarından Napoli'yi Artemio Franchi'de konuk edecek. Sonbahardaki milli maç arasından önce, ligdeki ilk puanları almak ve büyük ölçüde yeni kurulan kadro genelinde morali yeniden sağlamak büyük önem taşıyacak.
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