Fiorentina, Viery’den resmi açıklama: “Sergio Ramos’u inceledim, Maldini ve Van Dijk’i beğeniyorum”

Fiorentina’nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, kulüp Grêmio’dan savunma oyuncusu Viery’yi kadrosuna kattı. 15 milyon avroya Fiorentina’ya katılan oyuncunun ilk sözleri şöyle:





Sezonun ilk transferisin, bu formayı giymek sana ne hissettiriyor?

“Sezonun ilk transferi olmak benim için çok heyecan verici. Porto Alegre’de çok çalışan bir oyuncuyum. Grêmio için elimden gelenin en iyisini yaptım ve şimdi bu özel anı yaşıyorum. Bugün Fiorentina forması giymekten onur duyuyorum.”





Bu, evinden uzakta geçireceğin ilk deneyim mi? Brezilya’yı ve Grêmio’daki deneyimini en çok ne özleyeceksin?

“Aslında evden uzakta oynamaya çok erken başladım. 10 yaşındayken tek başıma Brezilya’nın güneyine taşındım. Ancak bu, Avrupa’daki ilk deneyimim. En çok neyi özleyeceğim? Kesinlikle arkadaşlarımı ve Brezilya yemeklerini.”







