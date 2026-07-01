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Viery Grêmio 2026Reprodução/Instagram
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Fiorentina, Viery’den resmi açıklama: “Sergio Ramos’u inceledim, Maldini ve Van Dijk’i beğeniyorum”

Fiorentina
Transfers
Viery

Fiorentina yeni transferini resmen açıkladı: Brezilyalı savunma oyuncusunun ilk sözleri

Fiorentina’nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, kulüp Grêmio’dan savunma oyuncusu Viery’yi kadrosuna kattı. 15 milyon avroya Fiorentina’ya katılan oyuncunun ilk sözleri şöyle:


Sezonun ilk transferisin, bu formayı giymek sana ne hissettiriyor?

“Sezonun ilk transferi olmak benim için çok heyecan verici. Porto Alegre’de çok çalışan bir oyuncuyum. Grêmio için elimden gelenin en iyisini yaptım ve şimdi bu özel anı yaşıyorum. Bugün Fiorentina forması giymekten onur duyuyorum.”


Bu, evinden uzakta geçireceğin ilk deneyim mi? Brezilya’yı ve Grêmio’daki deneyimini en çok ne özleyeceksin?

“Aslında evden uzakta oynamaya çok erken başladım. 10 yaşındayken tek başıma Brezilya’nın güneyine taşındım. Ancak bu, Avrupa’daki ilk deneyimim. En çok neyi özleyeceğim? Kesinlikle arkadaşlarımı ve Brezilya yemeklerini.”



  • Yeni taraftarlarına ne tür bir savunma oyuncusu olduğunu daha iyi anlatmak için, kendinle özdeşleştirdiğin ve ilham aldığın belirli bir oyuncu var mı?

    “Birkaç tane var. Sergio Ramos’un sahadaki duruşunu inceledim, Maldini’nin videolarını beğendim, bugün ise Virgil Van Dijk’in oyun stilini takdir ediyorum. Ayrıca, her birinden bir şeyler öğrenip kendi niteliklerimi geliştirmek için izlediğim başka oyuncular da var.”


    Bu sezon Fiorentina’ya en çok yardımcı olabileceğini düşündüğün başlıca özelliklerin nelerdir?

    “Fiziksel olarak çok dayanıklı bir stoper olduğumu düşünüyorum, gücümü çok iyi kullanıyorum ve oyunun kurulum aşamalarına katılmayı seviyorum.”


    Son olarak Dünya Kupası hakkında birkaç söz. Brezilya-Japonya maçını izleyebildin mi? Milli takımının ne kadar ileri gidebileceğini düşünüyorsun?

    “Brezilya’nın kesinlikle finale çıkabileceğini düşünüyorum. Buraya gelmek için uçaktaydım, maçı izleyemedim; ama (gülümseyerek ve gururla diyor, ed.) finale çıkmayı başaracağız.”


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