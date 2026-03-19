ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie A

Fiorentina, Vanoli: "Kean'la gerginlik mi? Kızmasına sevindim, oynamak istiyordu. Teknik direktör benim"

Fiorentina teknik direktörünün Rakow'u 2-1 yendikten sonra yaptığı açıklamalar

Fiorentina'nınRakow'u 2-1 mağlup ederek turnuvanın çeyrek finallerine yükseldiği Conference League karşılaşmasının ardından, teknik direktör Paolo Vanoli Sky Sport'a konuştu ve özellikle Kean'ın oyundan alınmasına değindi (çünkü İtalyan milli takım forveti, oyundan alınmasını pek iyi karşılamamış ve teknik direktörüne küfür etmişti).


Teknik direktörün sözleri şöyle: "Mutluyum çünkü o önemli bir oyuncu. Öfke ve oynama isteği varsa, bu, sahaya çıkıp takıma yardım etmek istediği anlamına gelir. Sonuçta teknik direktör benim ve onun bizim için önemli bir oyuncu olduğunu ve önümüzde hala 9 final ve bir tur geçme şansı olduğunu anlamam gerekiyor."

  • MAÇ HAKKINDA

    "Bu akşam ilk yarıda nasıl bir futbol oynamamız gerektiğini anlamakta zorlandık. Oyun kurmaya çalıştık ama saha koşulları buna izin vermedi. İkinci toplara geç kalıyorduk, elemeyi nasıl garantileyeceğimizi anlamakta biraz yavaş kaldık. İkinci yarıda ise çok daha iyiydik; geriye düştük ama bu takımın artık bir artısı var: tepki vermeyi biliyor."

  • KEAN'IN PLAYOFFLARA YOLCULUĞU

    "Bence milli takımımızın teknik direktörü benden daha yetenekli. Moise'nin önemli bir oyuncu olduğunu ve hem Fiorentina'ya hem de milli takıma yardım etmek istediğini çok iyi biliyor. İtalya'nın ihtiyaç duyacağı bir oyuncu."

  • DODO VE PARISI HAKKINDA

    "Kadroyu yönetirken, bazen oyuncuların nefes alabilmesi için bazı değişiklikler yapmak gerekir. İkisi de 1,70 metre boyunda ve birbirleriyle iyi anlaşıyorlar; şunu söylemeliyim ki, sahada fark yaratıyorlar."

