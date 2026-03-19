Fiorentina, Vanoli: "Kean'la gerginlik mi? Kızmasına sevindim, oynamak istiyordu. Teknik direktör benim"

Fiorentina'nınRakow'u 2-1 mağlup ederek turnuvanın çeyrek finallerine yükseldiği Conference League karşılaşmasının ardından, teknik direktör Paolo Vanoli Sky Sport'a konuştu ve özellikle Kean'ın oyundan alınmasına değindi (çünkü İtalyan milli takım forveti, oyundan alınmasını pek iyi karşılamamış ve teknik direktörüne küfür etmişti).





Teknik direktörün sözleri şöyle: "Mutluyum çünkü o önemli bir oyuncu. Öfke ve oynama isteği varsa, bu, sahaya çıkıp takıma yardım etmek istediği anlamına gelir. Sonuçta teknik direktör benim ve onun bizim için önemli bir oyuncu olduğunu ve önümüzde hala 9 final ve bir tur geçme şansı olduğunu anlamam gerekiyor."