Fiorentina, Vanoli: "Fiorentina daha fazlasını hak ediyor, ama şu anda durumumuz bu. Kean'ın durumu şöyle"

“Ortam oldukça sakin. İçinde bulunduğumuz durumu çok iyi biliyoruz ve ligde kaderimiz hala bizim elimizde. Yarın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön eleme maçları oynamış bir takımla karşılaşacağız, bu yüzden zorlu bir maç olacak. Biz sıkı bir takımız: Futbolda iyi ve kötü anlar vardır, ama önemli olan dengeli kalmaktır”.

Pozisyon değişikliği, daha eksiksiz bir oyuncu olmana ne kadar yardımcı oluyor?

“Öncelikle, bana gösterdiği güven için teknik direktöre teşekkür etmek istiyorum. Sahadaki pozisyonum ne olursa olsun, önemli olan takıma hizmet etmektir. Kanatta da oynayabilecek niteliklere sahibim, çünkü hızlıyım ve rakiple bire bir mücadele etmeyi seviyorum. Udinese maçında ilk kez o pozisyonda oynadım ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Önemli olan her zaman takım ve teknik direktör için hazır olmak."

Vanoli ile olan ilişkisine devam ediyor: "Güven, bir futbolcu için çok önemlidir. Aynı zamanda, sorumluluk aldığınızda, ne yaptığınızın farkında olmalısınız. Aldığım güvenden memnunum

; Pioli ile ise sadece otuz dakika oynamıştım. Ancak kararlar her zaman teknik direktöre aittir: ben sadece çalışabilir ve hazır olabilirim."

Como maçından sonra simülasyon nedeniyle aldığın eleştirileri nasıl karşıladın?

"O olay hakkında çok fazla konuşuldu ve ben bu konuyu tekrar gündeme getirmek istemiyorum. Saha dışında herkes fikrini söyleyebilir, ama ben kendime ve takıma odaklanmayı tercih ediyorum."

Zor bir dönemde sen de takıma liderlik etmeye mi çalışıyorsun? "

Her birimiz kendi sorumluluklarımızı üstlenmeliyiz. Kendimi sessiz bir lider olarak görüyorum: çok konuşmam, sahada değerimi kanıtlamayı tercih ederim. Bu dönemde fazladan bir şeyler yapmak gerekiyor. Kolay bir dönem değil, ama kurtuluşa ulaşmak için çalışmaya devam etmeliyiz."

Geçen sezona göre hedeflerin değişmesini, taraftarlar açısından nasıl yaşıyorsun? "Sezon başında belirlenen bir

hedefi değiştirmek kolay değil. Ancak hala on maç var ve çok ileriye bakamayız: sadece bir sonraki maçı düşünmeli ve her maçı bir final gibi oynamalıyız. Yarın turu geçmeye çalışacağız, sonra Cremonese ile oynayacağımız maçı düşüneceğiz, bu bir direkt karşılaşma olacak."

Sezon başında Pioli ile neyin yanlış gittiğini düşünüyorsunuz

? "Tam olarak neyin eksik olduğunu söyleyemem. İlk on maçta çok az puan topladık, ancak bunun kesin bir nedenini belirlemek zor. Bazen bir sezon kötü başlar ve tekrar rayına oturtmak zordur. Şu anda biraz daha iyi bir dönemden geçiyoruz. Bir şampiyonada her zaman inişler ve çıkışlar olur, bu yüzden dengeli kalmak önemlidir: işler iyi gittiğinde heyecanlanmamak ve kötü gittiğinde moralini bozmamak. Futbol çok güçlü duygular yaşatır ve bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapacağız."