Paolo Vanoli ve Fabiano Parisi'nin Fiorentina-Rakow maçı öncesinde düzenledikleri basın toplantısında söyledikleri sözler. Maç, Conference League son 16 turu ilk ayağı olarak oynanacak.
Çeviri:
Fiorentina, Vanoli: "Fiorentina daha fazlasını hak ediyor, ama şu anda durumumuz bu. Kean'ın durumu şöyle"
Cremonese“Bu bizim için çok önemli bir maç ve buna odaklanmalıyız. Bu turnuvada mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz. Gruplarda çok iyi performans gösteren, Conference'da sadece iki gol yiyen ve hiç kaybetmeyen bir takımla karşılaşacağız. Bunun iki maçlık bir seri olduğunu ve her zamanki gibi akıllı davranıp harika bir maç çıkarmamızın önemli olduğunu unutmamalıyız. Cremona'daki maçı ancak yarınki maçtan sonra düşüneceğiz."
ROTASYONLAR“Kazanmak her zaman önemlidir, ancak öncelikle performans önemlidir: sonuçlar buradan doğar. Parma karşısında daha fazlasını yapabilirdik, çünkü birçok fırsat yarattık ancak bunları değerlendiremedik. Her halükarda, bir galibiyet her zaman güven verir ve büyümemize yardımcı olur”.
GENÇLER“Her zaman gençleri çok takdir ettiğimi ve fırsat bulduklarında oynamaları gerektiğini söylemişimdir. Aynı zamanda bir teknik direktör onları korumalıdır. Yarın bizimle birlikte olacak Primavera oyuncuları sahaya çıkmaya zihinsel olarak hazır olmalıdır: gerekirse onları oynatmakta hiçbir sakınca görmem.”
EĞİTİM“Parisi kesinlikle oynayacak, çünkü dinç. Her halükarda herkes ilk onbirde başlayabilir. Hücumda Piccoli çok önemli bir oyuncu, Gudmundsson da öyle. Parisi sahaya çıkması gerekenlerin doğru ruhunu iyi temsil ediyor. Bir karar verdiğimde, her zaman takımın iyiliğini düşünerek veririm.”
KONFERANSI KAZANMAK“Performans açısından bazen birkaç adım geri attık, ancak bu daha çok zihinsel değil fiziksel bir durumdu. Örneğin Parma maçında, kale önündeki fırsatları iyi değerlendiremedik. Kale önünde yeterince net ve kararlı olamazsak, durum farklı olur. Parma ile oynadığımız ilk ve ikinci maçlara bakarsak, Aralık ayında 25 şut attık. Daha dengeli olmalıyız: Parma ile elde ettiğimiz sonucun hayal kırıklığı yarattığını biliyoruz”.
RAKOW“Jagiellonia'dan farklı bir şekilde oynuyorlar, ancak aynı agresiflik seviyesine sahipler. Forveti bulmakta ve hücum oyununu geliştirmekte çok iyiler. Önleyici savunmada dikkatli olmalıyız, çünkü açık alanda boşlukları iyi kullanıyorlar. Büyük dikkatle yaklaşılması gereken bir takım ve onların ilk baskısından iyi bir şekilde çıkabilmeliyiz”.
KEAN"Daha önce de söylediğim gibi, günlük bir iyileşme protokolü izliyor ve onu her gün değerlendirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yine de onu Cremona maçında sahaya çıkarmak."
OCAK AYI PAZARI“Hepsini iyi görüyorum, ancak bir adaptasyon dönemine ihtiyaç duyulması normaldir. Brescianini bize önemli bir alternatif sunuyor, Fabbian da öyle. Solomon'un yakında iyileşmesini umuyoruz. Yeni gelenlerin sakatlanmamasını istiyordum, ama maalesef bir aksilik oldu. Harrison iyi çalışıyor: şu anda bir 'nefes alma' aşamasından geçiyor, bu da en iyi haline dönmesine yardımcı olacak. Ocak ayında fiziksel kondisyon inişler ve çıkışlar yaşayabilir.”
Gudmundsson“Ayak bileği sakatlığının ardından en iyi fiziksel kondisyonuna kavuşması gerekiyor. Yine de önemli işler yapmaya devam ediyor, ancak gerçekten belirleyici olabilmesi için son bir adım atması gerekiyor. Biz biliyoruz ki – ve o da biliyor ki – şampiyonluğun son aşamasında belirleyici bir rol oynayabilir.”
Paris“Parisi çok önemli bir mesaj verdi: benim güvenimi kazandı. Ben ona güvenimi öylece vermedim. Günümüzde birçok genç, oynamadıkları sürece güvenilmediklerini düşünüyor; o ise bana her pozisyonda sahaya çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Onun ilgilendiği şey takımdı, pozisyonu değil. Şu anda herkese ihtiyacımız var: bu, izlenmesi gereken bir örnek ve benim görmek istediğim ruh budur.”
CHRISTENSEN"Lezzerini'nin sakatlığı nedeniyle kadroda bir değişiklik yaptık, ancak başka değişiklikler yapabileceğimiz kesin değil. Oliver kesinlikle yarın için önemli bir seçenek."
RANIERI VE MANDRAGORA
“Her zaman ikisinin de çok önemli oyuncular olduğunu söylemişimdir. Özellikle Ranieri bunu birçok kez kanıtlamıştır. Ancak şu anda herkes önemlidir: her oyuncunun katkısına ihtiyacımız var”.
Paris
“Ortam oldukça sakin. İçinde bulunduğumuz durumu çok iyi biliyoruz ve ligde kaderimiz hala bizim elimizde. Yarın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön eleme maçları oynamış bir takımla karşılaşacağız, bu yüzden zorlu bir maç olacak. Biz sıkı bir takımız: Futbolda iyi ve kötü anlar vardır, ama önemli olan dengeli kalmaktır”.
Pozisyon değişikliği, daha eksiksiz bir oyuncu olmana ne kadar yardımcı oluyor?
“Öncelikle, bana gösterdiği güven için teknik direktöre teşekkür etmek istiyorum. Sahadaki pozisyonum ne olursa olsun, önemli olan takıma hizmet etmektir. Kanatta da oynayabilecek niteliklere sahibim, çünkü hızlıyım ve rakiple bire bir mücadele etmeyi seviyorum. Udinese maçında ilk kez o pozisyonda oynadım ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Önemli olan her zaman takım ve teknik direktör için hazır olmak."
Vanoli ile olan ilişkisine devam ediyor: "Güven, bir futbolcu için çok önemlidir. Aynı zamanda, sorumluluk aldığınızda, ne yaptığınızın farkında olmalısınız. Aldığım güvenden memnunum
; Pioli ile ise sadece otuz dakika oynamıştım. Ancak kararlar her zaman teknik direktöre aittir: ben sadece çalışabilir ve hazır olabilirim."
Como maçından sonra simülasyon nedeniyle aldığın eleştirileri nasıl karşıladın?
"O olay hakkında çok fazla konuşuldu ve ben bu konuyu tekrar gündeme getirmek istemiyorum. Saha dışında herkes fikrini söyleyebilir, ama ben kendime ve takıma odaklanmayı tercih ediyorum."
Zor bir dönemde sen de takıma liderlik etmeye mi çalışıyorsun? "
Her birimiz kendi sorumluluklarımızı üstlenmeliyiz. Kendimi sessiz bir lider olarak görüyorum: çok konuşmam, sahada değerimi kanıtlamayı tercih ederim. Bu dönemde fazladan bir şeyler yapmak gerekiyor. Kolay bir dönem değil, ama kurtuluşa ulaşmak için çalışmaya devam etmeliyiz."
Geçen sezona göre hedeflerin değişmesini, taraftarlar açısından nasıl yaşıyorsun? "Sezon başında belirlenen bir
hedefi değiştirmek kolay değil. Ancak hala on maç var ve çok ileriye bakamayız: sadece bir sonraki maçı düşünmeli ve her maçı bir final gibi oynamalıyız. Yarın turu geçmeye çalışacağız, sonra Cremonese ile oynayacağımız maçı düşüneceğiz, bu bir direkt karşılaşma olacak."
Sezon başında Pioli ile neyin yanlış gittiğini düşünüyorsunuz
? "Tam olarak neyin eksik olduğunu söyleyemem. İlk on maçta çok az puan topladık, ancak bunun kesin bir nedenini belirlemek zor. Bazen bir sezon kötü başlar ve tekrar rayına oturtmak zordur. Şu anda biraz daha iyi bir dönemden geçiyoruz. Bir şampiyonada her zaman inişler ve çıkışlar olur, bu yüzden dengeli kalmak önemlidir: işler iyi gittiğinde heyecanlanmamak ve kötü gittiğinde moralini bozmamak. Futbol çok güçlü duygular yaşatır ve bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapacağız."