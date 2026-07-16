Fiorentina, Trabzonspor'un başkan yardımcısının sözlerine kulak verin: "Oulai için bir kulüple anlaşmaya varıldı." Sızan bilgiler ve görüşmelerin durumu nedir?

gianlucadimarzio.com sitesinde, 2006 doğumlu futbolcunun transfer haklarına sahip olan Trabzonspor’un başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas’ın bugün yaptığı açıklamalar yer alıyor: “Oulai’yi satıyoruz. Kulüple bir anlaşmaya vardık, şimdi oyuncunun onayını bekliyoruz.” Şüpheler Fiorentina’nın üzerine yöneliyor; kulüp, son günlerde anlaşmanın tüm şartlarını netleştirmek için temaslarını yoğunlaştırdı. Ancak sözlere rağmen, anlaşma henüz %100 kesinleşmiş değil. Trabzonspor 30 milyon avroya yakın bir rakam talep ederken, İtalyan kulübü ise 20 milyon avroya anlaşmayı tamamlamak istiyor.