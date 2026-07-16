Fiorentina, Arthur Atta, Alex Jimenez, Viery ve Radu Dragusin’in transferlerinin kesinleşmesinin ardından, transfer dönemindeki beşinci transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Nitekim, milli takımıyla Dünya Kupası’nda parlayan ve Fiorentina’nın sportif direktörü Fabio Paratici’nin yakından takip ettiği Fildişi Sahili’li orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai’nin geleceği konusunda Türkiye’den önemli haberler geliyor.
Çeviri:
Fiorentina, Trabzonspor'un başkan yardımcısının sözlerine kulak verin: "Oulai için bir kulüple anlaşmaya varıldı." Sızan bilgiler ve görüşmelerin durumu nedir?
MÜZAKERE
gianlucadimarzio.com sitesinde, 2006 doğumlu futbolcunun transfer haklarına sahip olan Trabzonspor’un başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas’ın bugün yaptığı açıklamalar yer alıyor: “Oulai’yi satıyoruz. Kulüple bir anlaşmaya vardık, şimdi oyuncunun onayını bekliyoruz.” Şüpheler Fiorentina’nın üzerine yöneliyor; kulüp, son günlerde anlaşmanın tüm şartlarını netleştirmek için temaslarını yoğunlaştırdı. Ancak sözlere rağmen, anlaşma henüz %100 kesinleşmiş değil. Trabzonspor 30 milyon avroya yakın bir rakam talep ederken, İtalyan kulübü ise 20 milyon avroya anlaşmayı tamamlamak istiyor.
FIORENTINA’YA EVET DEDİ
Dünya Kupası'nda 4 maça çıkan ve geçen sezon Trabzonspor'da 31 maça çıkarak 2 gol ve 4 asistle sezonu tamamlayan Fildişi Sahili'li oyuncu, Fiorentina'ya transfer olmaktan son derece memnun olduğunu belirtti; ayrıca menajer ekibinin, Haziran 2031'e kadar sürecek olası sözleşmenin şartları konusunda genel bir mutabakata vardığı bildirildi.
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