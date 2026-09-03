Fiorentina-Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta? TV ve canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler

Cumartesi saat 15.00’te ligin 3. haftasında, yalnızca DAZN’de canlı yayınlanacak maçta, ligde hâlâ puansız durumda olan iki takım karşı karşıya geliyor: Fabio Grosso’nun Fiorentina’sı ile Ignazio Abate’nin Torino’su.

Her iki ekip de transfer piyasasında çok hareketliydi ancak bunu şimdiye kadar sahaya sonuç olarak yansıtamadı. Torino için, Monza’ya karşı İtalya Kupası’nda alınan yenilgi de dahil üst üste üç mağlubiyet söz konusu ve takım, bu sezon hâlâ golle tanışamayan Simeone’ye bel bağlıyor. Arjantinli oyuncuya Vlasic ve Adams destek verecek.

Transferin kralı Fiorentina, 100. yıl kutlamalarına rağmen derin bir gerginlik yaşıyor. Beklentiler yüksekti ve bu başlangıçta Roma ve Frosinone karşısında yenilen 7 gol, atılan 0 gol mor-beyazlı taraftarları endişelendiriyor. Franchi’de Torino’yu ağırlayacak olan Grosso, gidişatı tersine çevirmeye ve koltuğunu hemen kurtarmaya çalışacak. Yeni transfer Goncalves’in ilk 11’de başlaması mümkün.



