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Torino players celebrating Fiorentina Torino Serie AGetty

Çeviri:

Fiorentina-Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta? TV ve canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler

Serie A
Fiorentina - Torino
Torino
Fiorentina

Hâlâ puan tablosunda sıfır puanda olan Fabio Grosso’nun Fiorentina’sı ile Ignazio Abate’nin Torino’su, Serie A’nın üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor.

Cumartesi saat 15.00’te ligin 3. haftasında, yalnızca DAZN’de canlı yayınlanacak maçta, ligde hâlâ puansız durumda olan iki takım karşı karşıya geliyor: Fabio Grosso’nun Fiorentina’sı ile Ignazio Abate’nin Torino’su.

Her iki ekip de transfer piyasasında çok hareketliydi ancak bunu şimdiye kadar sahaya sonuç olarak yansıtamadı. Torino için, Monza’ya karşı İtalya Kupası’nda alınan yenilgi de dahil üst üste üç mağlubiyet söz konusu ve takım, bu sezon hâlâ golle tanışamayan Simeone’ye bel bağlıyor. Arjantinli oyuncuya Vlasic ve Adams destek verecek.

Transferin kralı Fiorentina, 100. yıl kutlamalarına rağmen derin bir gerginlik yaşıyor. Beklentiler yüksekti ve bu başlangıçta Roma ve Frosinone karşısında yenilen 7 gol, atılan 0 gol mor-beyazlı taraftarları endişelendiriyor. Franchi’de Torino’yu ağırlayacak olan Grosso, gidişatı tersine çevirmeye ve koltuğunu hemen kurtarmaya çalışacak. Yeni transfer Goncalves’in ilk 11’de başlaması mümkün.


  • Fiorentina-Torino: TV kanalı ve canlı yayın akışı

    Maç: Fiorentina-Torino

    Tarih: 5 Eylül 2026 Cumartesi

    Saat: 15.00

    TV kanalı: DAZN

    Canlı yayın: DAZN

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  • Fiorentina-Torino muhtemel ilk 11'leri

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Goncalves; Pellegrino. TD Grosso

    TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini; Vlasic, Adams; Simeone. TD Abate

  • Fiorentina-Torino maçı televizyonda hangi kanalda yayınlanacak?

    Serie A'da Fiorentina ile Torino arasındaki mücadele, uyumlu akıllı televizyonlar için uygulama üzerinden ya da oyun konsolları (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box veya Google Chromecast ve Amazon Fire Stick TV gibi cihazlar kullanılarak DAZN ekranlarından canlı yayınlanacak.

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  • Fiorentina-Torino maçı hangi platformda canlı izlenir?

    Fiorentina-Torino maçı, DAZN sayesinde uygulamayı indirerek veya platformun resmi internet sitesine bağlanarak akıllı telefon, tablet, laptop ve masaüstü bilgisayar gibi cihazlarda canlı yayınla da izlenebilecek.

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