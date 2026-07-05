Dragusin, Juventus’un genç takımlarından (U17) Next Gen’e, oradan da A takımına yükseldi. Siyah-beyazlı formayla ilk maçına 2 Aralık 2020’de, henüz 18 yaşındayken Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev karşısında oyuna girerek çıktı. Juventus formasıyla toplam 232 dakika oynadıktan sonra, 2021 yazında Sampdoria’ya kiralandı ve bir daha Torino’ya dönmedi. Cenova’da Sampdoria formasıyla altı ay geçirdikten sonra, yine kiralık olarak Salernitana’ya transfer oldu. 2022’de Juve onu tekrar kiralamaya karar verdi, ancak bu sefer Serie B’deki Genoa’ya. Dragusin için yeni bir dönem burada başladı; “rossoblù”nun üst lige yükselmesinde başrol oynadı, kulüp tarafından kalıcı olarak transfer edildi ve özellikle Ağustos 2023 ile Ocak 2024 arasında Genoa formasıyla Serie A’da oynadığı aylarda muhteşem performanslarıyla “parladı”.











