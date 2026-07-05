Fiorentina için sürpriz bir hamle: Viola kulübü, son saatlerde Radu Dragusin’in Tottenham’dan Serie A’ya dönüşünü kesinleştirdi. Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, transferin tamamlanması için sözlü bir anlaşma var: Rumen stoper, satın alma zorunluluğu içeren bir kiralık sözleşmeyle takıma katılıyor.
Çeviri:
Fiorentina, savunmada Dragusin transferi: zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak geliyor
RAKAMLAR
Viola kulübü, 1,5 milyon bedelli kiralama anlaşması üzerinde uzlaştı; sezon sonunda zorunlu satın alma bedeli ise 17,5 olarak belirlendi. Böylece Viola’nın sportif direktörü Fabio Paratici, 2024 yılında Genoa’dan Tottenham’a transfer ettirdiği Rumen savunma oyuncusuyla yeniden bir araya geliyor.
JUVENTUS'TAN GENOA'YA
Dragusin, Juventus’un genç takımlarından (U17) Next Gen’e, oradan da A takımına yükseldi. Siyah-beyazlı formayla ilk maçına 2 Aralık 2020’de, henüz 18 yaşındayken Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev karşısında oyuna girerek çıktı. Juventus formasıyla toplam 232 dakika oynadıktan sonra, 2021 yazında Sampdoria’ya kiralandı ve bir daha Torino’ya dönmedi. Cenova’da Sampdoria formasıyla altı ay geçirdikten sonra, yine kiralık olarak Salernitana’ya transfer oldu. 2022’de Juve onu tekrar kiralamaya karar verdi, ancak bu sefer Serie B’deki Genoa’ya. Dragusin için yeni bir dönem burada başladı; “rossoblù”nun üst lige yükselmesinde başrol oynadı, kulüp tarafından kalıcı olarak transfer edildi ve özellikle Ağustos 2023 ile Ocak 2024 arasında Genoa formasıyla Serie A’da oynadığı aylarda muhteşem performanslarıyla “parladı”.
KURTARMA
Bu çarpıcı büyüme, Bayern Münih ve Tottenham gibi birçok büyük kulübün dikkatini çekti ve iki takım da onu kadrolarına katmak için rekabet etti. Sonunda İngiliz kulübü galip geldi ve Rumen savunma oyuncusu Premier Lig’e transfer oldu. Londra’da geçirdiği bu yıllarda Dragusin, ciddi bir diz sakatlığının da etkisiyle forma şansı bulmakta beklenenden daha fazla zorlandı; şimdi ise Floransa’da kendini kanıtlama şansı var.
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