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Gosens FiorentinaGetty

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Fiorentina: Robin Gosens, satın alma zorunluluğu olan bir kiralama anlaşmasıyla Schalke’ye transfer oldu

Transfers
Fiorentina
R. Gosens
Schalke 04

Robin Gosens’in geleceği Almanya’da. Alman kanat oyuncusunun, Bundesliga’ya yeni yükselen Schalke 04’e transferi kesinleşti. Eski Atalanta oyuncusu, Fiorentina’dan ayrılıp, satın alma zorunluluğu içeren kiralık sözleşmeyle Schalke’ye geçiyor. Alman kulübü, 1994 doğumlu oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak için toplam 2,5 milyon avro ödeyecek.

  • GOSENS, SCHALKE TARAFTARI

    Fiorentina, 3,7 milyon avro brüt tutarındaki yüksek maaş yükünden kurtulmak amacıyla da Gosens’i takımdan ayrılmasına izin verme kararı aldı. Veltins Arena’da oynamak için maaşında kesintiye gitmeyi tercih eden Gosens, taraftarı olduğu Schalke ile sözleşme imzaladı. 2022 yılında şöyle demişti: “Belki dört yıl sonra toparlanırlar ve Bundesliga’da yeniden önemli bir rol oynamaya başlarlar; bunu tüm kalbimle diliyorum. Ve belki o zaman, kariyerimi orada sonlandırmak için gerçekten mükemmel bir zaman olacaktır.” Fiorentina formasıyla 77 maça çıkan Gosens, 12 gol attı ve 13 asist yaptı.

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