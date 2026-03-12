Gol atmak onun kanında var ve bu sezon Primavera 1'de şimdiden 15 gol attı. En azından Pioli ile birlikte gösterdiği performanslar, onu Conference League'in Polissya ile oynanan iki ön eleme maçında ve Cagliari ile oynanan ligin ilk maçında birinci takım kadrosuna çağırılmasına neden oldu. Riccardo'nun hayalini gerçekleştirmesini sağlayan üç yedek kulübesi. Bu hayal, 12 Mart 2026'da Vanoli'nin onu Conference League'in Rakow ile oynanan çeyrek final ilk maçında 82. dakikada Piccoli'nin yerine oyuna sokmasıyla gerçekleşti: Fiorentina, Gudmundsson'un 93. dakikada attığı penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı. İlk kez unutulmaz ve maçın sonunda genç yetenek, duygulanarak gözyaşlarına boğuldu.