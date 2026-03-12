Saha içinde ve dışında felaket bir performans sergileyen Fiorentina, Serie B'ye düşme hattının hemen üzerinde, ligde dördüncü sıradan bir üstte yer alarak taraftarlarını endişelendiriyor. Bununla birlikte, ligde üçüncü sırada, lider Roma'nın 2 puan gerisinde yer alan başka bir Fiorentina daha var. Bu takım, Daniele Galloppa'nın yönettiği Primavera takımı. Galloppa, Pioli ve Vanoli arasında geçici olarak birinci takımın teknik direktörlüğünü de üstlendi ve genç oyuncularıyla şampiyonluk hedefiyle ligde mücadele ediyor. Bu oyuncular arasında, artık birinci takıma da yükselen golcü Riccardo Braschi de var.
Çeviri:
Fiorentina, Riccardo Braschi kimdir: Primavera'yı sürükleyen ve Conference League'deki ilk maçında heyecanlanan "Cavani tarzı" golcü
HER ZAMAN MOR
Riccardo Braschi, 24 Ağustos 2006'da Floransa'da doğan bir forvet oyuncusu ve Fiorentina'nın mor forması, çocukluğundan beri ona çok yakışıyor. Gençler liginde, hem U17 hem de U18 takımlarında mükemmel performanslar sergileyerek tüm aşamaları geçerek, bu sezon Primavera takımının vazgeçilmez oyuncusu oldu.
BOMBER ALLA CAVANI
Fiziksel olarak yapılı, saf bir forvet olanoyuncu, dar alanda hareket kabiliyetini kullanarak ceza sahasında mükemmel bir gol sezgisi geliştiriyor, ancak sırtını kaleye dönerek oyun kurulumuna yardımcı olmakta da çok başarılı. Karakteri çok güçlü ve Parma maçında oyuna girdikten sadece iki dakika sonra penaltıdan attığı çatal vuruş bunun kanıtı. Bize göre Edinson Cavani'yi andırıyor, ancak sık sık Batistuta'nın yaptığı gibi mitralya ile sevinç gösterisinde bulunuyor.
EN İYİ SAYILAR VE İLK TAKIM
Gol atmak onun kanında var ve bu sezon Primavera 1'de şimdiden 15 gol attı. En azından Pioli ile birlikte gösterdiği performanslar, onu Conference League'in Polissya ile oynanan iki ön eleme maçında ve Cagliari ile oynanan ligin ilk maçında birinci takım kadrosuna çağırılmasına neden oldu. Riccardo'nun hayalini gerçekleştirmesini sağlayan üç yedek kulübesi. Bu hayal, 12 Mart 2026'da Vanoli'nin onu Conference League'in Rakow ile oynanan çeyrek final ilk maçında 82. dakikada Piccoli'nin yerine oyuna sokmasıyla gerçekleşti: Fiorentina, Gudmundsson'un 93. dakikada attığı penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı. İlk kez unutulmaz ve maçın sonunda genç yetenek, duygulanarak gözyaşlarına boğuldu.
ULUSAL VE YENİLEME
Mor formayla gösterdiği performans, İtalya'nın genç milli takımlarının da ona bir şans vermesine neden oldu, ancak İtalya 16, 17 ve 18 yaş altı milli takımlarında henüz gol sevinci yaşamadı. Bunun yerine, sözleşme konusunda bir sevinç yaşandı, çünkü Braschi profesyonel sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı ve mor formayı giyen takımın sözleşmeyi iki sezon daha uzatma opsiyonu var.