Fiziksel olarak yapılı, saf bir forvet olan oyuncu, dar alanda hareket kabiliyetini kullanarak ceza sahasında mükemmel bir gol sezgisi geliştiriyor, ancak sırtını kaleye dönerek oyun kurulumuna yardımcı olmakta da çok başarılı. Karakteri çok güçlü ve Parma maçında oyuna girdikten sadece iki dakika sonra penaltıdan attığı çatal vuruş bunu kanıtlıyor. Bize göre Edinson Cavani'yi andırıyor, ancak sık sık Batistuta'nın yaptığı gibi mitralya ile sevinç gösterisi yapıyor.