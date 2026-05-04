Fiorentina, Riccardo Braschi kimdir: Primavera takımını sürükleyen ve Serie A'da ilk maçına çıkan "Cavani tarzı" golcü

Fiziksel olarak sağlam bir saf forvet olanoyuncu, dar alanlardakihareket kabiliyetini kullanarak ceza sahasında mükemmel bir gol sezgisi geliştiriyor; ancak oyun kurmayı desteklemek için sırtı kaleye dönük oynamakta da oldukça başarılı. Karakteri çok güçlü ve oyuna girdikten sadece iki dakika sonra Parma'ya karşı penaltıdan attığı çalımlı gol de bunu kanıtlıyor. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, bize Edinson Cavani'yi hatırlatıyor, ancak o sık sık Batistuta'nın mitralye vuruşuyla sevinç gösterisinde bulunuyordu.