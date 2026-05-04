Saha içinde ve dışında felaket bir performans sergileyen Fiorentina, Serie B'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alarak taraftarlarını endişelendiriyor. Öte yandan, ligin zirvesinde yer alan bir başka Fiorentina da var. Bu, genç oyuncularıyla şampiyonluk hedefiyle ligi sürdüren Primavera takımı. Bu oyuncular arasında, artık A takıma da yükselen ve Roma karşısında ilk maçına çıkan golcü Riccardo Braschi de bulunuyor.
Fiorentina, Riccardo Braschi kimdir: Primavera takımını sürükleyen ve Serie A'da ilk maçına çıkan "Cavani tarzı" golcü
HER ZAMAN MOR
Riccardo Braschi, 24 Ağustos 2006'da Floransa'da doğan bir forvet oyuncusudur ve çocukluğundan beri Fiorentina'nın mor-yeşil renkleri ona adeta yapışmıştır. Genç takımlarda tüm aşamaları başarıyla tamamlamış, hem U17 hem de U18 takımlarında mükemmel istatistikler kaydetmiş ve tam da bu sezon Primavera takımının vazgeçilmez ilk on bir oyuncusu haline gelmiştir.
CAVANI TARZI BOMBER CEKET
Fiziksel olarak sağlam bir saf forvet olanoyuncu, dar alanlardakihareket kabiliyetini kullanarak ceza sahasında mükemmel bir gol sezgisi geliştiriyor; ancak oyun kurmayı desteklemek için sırtı kaleye dönük oynamakta da oldukça başarılı. Karakteri çok güçlü ve oyuna girdikten sadece iki dakika sonra Parma'ya karşı penaltıdan attığı çalımlı gol de bunu kanıtlıyor. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, bize Edinson Cavani'yi hatırlatıyor, ancak o sık sık Batistuta'nın mitralye vuruşuyla sevinç gösterisinde bulunuyordu.
EN İYİ İSTATİSTİKLER VE A TAKIMI
Gol atmak onun kanında var ve bu sezon Primavera 1'de şimdiden 17 gol attı. Bu performansları, en azından Pioli yönetiminde, onu hem Conference League'in Polissya'ya karşı oynanan çift eleme maçında hem de Cagliari'ye karşı oynanan ligin ilk haftasında A takıma çağrılmasını sağladı. Bu üç maç, Riccardo'ya hayalini gerçekleştirme umudu verdi. Hayali, 12 Mart 2026'da Vanoli'nin onu Conference League son 16 turu ilk maçında Rakow karşısında 82. dakikada Piccoli'nin yerine oyuna sokmasıyla gerçekleşti; o anda skor 1-1'di. Fiorentina, 93. dakikada Gudmundsson'un penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı. İlk kez yaşananlar asla unutulmaz ve maçın sonunda genç Viola yeteneği duygulanarak gözyaşlarına boğuldu.
ULUSAL VE YENİLEME
Mor formayla sergilediği performans, İtalyan genç milli takımlarının da ona bir şans vermesine neden oldu; ancak İtalya U16, U17 ve U18 takımlarında henüz gol sevinci yaşamadı. Bunun yerine sözleşme konusunda bir sevinç yaşandı; zira Braschi, profesyonel sözleşmesini 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzattı ve sözleşmede Fiorentina'nın iki sezon daha uzatma hakkı bulunuyor.
ŞİMDİ SERİ A'DA İLK MAÇ
Ve şimdi yeni bir heyecan: Olimpico Stadyumu'nda Roma karşısında Serie A'daki ilk maçı (ilk şutunda direkten dönen top da cabası).