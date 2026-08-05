Getty Images Sport
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Fiorentina, Real Madrid'ın genç oyuncusunu kiralık olarak transfer etmek için anlaşmaya vardı
Fiorentina, Real Madrid'ın genç yıldız adayını kiraladı
Corriere dello Sport'a göre Fiorentina, Mastantuono'yu bir sezonluğuna kiralamak için Real Madrid ile nihayet anlaşmaya vardı. Bu ilerleme, yaz boyunca uzayan ve uzun soluklu bir transfer dizisine dönüşme tehlikesi taşıyan süreci sona erdirdi. Kulüp yönetimleri ile oyuncunun temsilcileri arasında haftalar süren gidip gelmelerin ardından kesin bir uzlaşma sağlandı.
Yetenekli genç oyuncu şimdi gelecek sezon için Serie A'ya giderek ünlü mor formayı giyecek. Arjantinli oyuncunun imzasını almak, yeni sezon öncesinde hücum seçeneklerini güçlendirmek isteyen İtalyan ekip için önemli bir takviye anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Satın alma opsiyonu olmadan kiralama ve maaşın ortak karşılanacağı anlaşma
Transferin nihai yapısı, doğrudan ve satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralama olacak. Bu, Mastantuono'nun mevcut sezonun sonunda herhangi bir kalıcı satın alma maddesi olmadan doğrudan İspanya'nın başkentine döneceği anlamına geliyor.
Kritik olarak, genç oyuncunun burada kalacağı süre boyunca maaşı konusunda mali bir uzlaşmaya varıldı. Real Madrid, ücretinin önemli bir bölümünü karşılamayı kabul etti; Fiorentina da geçici transferin tamamlanmasına yardımcı olmak için bir pay üstlenecek. Oyuncunun maaşı konusunda benimsenen bu ortak yaklaşım, haftalar süren karmaşık görüşmelerin ardından anlaşmanın sonuçlanmasında belirleyici oldu.
Arjantinli yıldız için hızlı geliş planlanıyor
Arjantin'in Azul kentinden çıkan 2007 doğumlu yıldız, transfere tam onay verdi. Fiorentina yönetimi, genç oyun kurucuyu Floransa'ya yapılacak bir transferin gelişmekte olan kariyeri için kusursuz bir adım olacağına ikna etmek adına yoğun çaba harcadı.
İtalyan kulübü, son lojistik detayları organize etmek için hızla harekete geçti. Gerekli transfer işlemlerini tamamlaması için Güney Amerikalı genç yıldızı bu akşam gibi erken bir saatte İtalya'ya getirmeye aktif olarak çalışıyorlar. Oyuncunun Floransa'ya an meselesi olan gelişi, yeni ortamına mümkün olan en kısa sürede uyum sağlamasına olanak tanıyacak.
- Getty Images Sport
Sağlık kontrolleri ve Serie A deneyimi bekliyor
İtalya’ya varmasının ardından Mastantuono, rutin sağlık kontrollerinden hemen geçecek. Bu testler başarıyla tamamlandıktan sonra yeni bir yıllık sözleşmeye imza atacak.
İtalya’ya yapılacak bu transfer, yetenekli orta sahaya son derece değerli ilk takım deneyimi kazanma fırsatı verecek. Serie A sezonu resmen sona erdiğinde Arjantinli oyuncu valizini toplayıp Madrid’e geri dönecek ve İtalya’daki deneyimini, yıldızlarla dolu ilk takıma girebilmek için kullanmayı umacak.
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