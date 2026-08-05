Fiorentina, Real Madrid'ın genç oyuncusunu kiralık olarak transfer etmek için anlaşmaya vardı

Corriere dello Sport'a göre Fiorentina, Mastantuono'yu bir sezonluğuna kiralamak için Real Madrid ile nihayet anlaşmaya vardı. Bu ilerleme, yaz boyunca uzayan ve uzun soluklu bir transfer dizisine dönüşme tehlikesi taşıyan süreci sona erdirdi. Kulüp yönetimleri ile oyuncunun temsilcileri arasında haftalar süren gidip gelmelerin ardından kesin bir uzlaşma sağlandı.

Yetenekli genç oyuncu şimdi gelecek sezon için Serie A'ya giderek ünlü mor formayı giyecek. Arjantinli oyuncunun imzasını almak, yeni sezon öncesinde hücum seçeneklerini güçlendirmek isteyen İtalyan ekip için önemli bir takviye anlamına geliyor.