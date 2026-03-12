CHRISTENSEN 6: Çıkışlarda güvenli ve ayakları iyi. Danimarkalı oyuncu sahalara güzel bir dönüş yaptı. Brunes'in golünde yapabileceği bir şey yoktu.

FORTINI 5: İlk yarıda görünmez. Korkarak oynadı ve Brunes'in golünde Makuch'u kaybetti. 2005 doğumlu takım arkadaşıyla birlikte savunmada büyük hata yaptı.

(68' DODO 6,5: Dikkatli, isabetli, savunmada yardımcı oldu. Karar verici penaltıyı kazandı)

RANIERI 7: Aylar sonra kaptanlığa geri döndü. Sembolik bir işaret, ancak zor bir dönemden geçen bir oyuncu için yeniden doğuş anlamına geliyor. Sahada gösterdiği performansa bakılırsa, kaptanlık pazubanı bile gereksiz hale geliyor. Fiorentina ondan ilham almalı.

COMUZZO 5: Oyunu kurmaya çalışıyor, ama görevinin savunmak olduğunu unutuyor. Brunes'i Haaland ile değiştiriyor, ama o kuzeni gibi. Korkuyor ve onu kaleye bırakıyor. Genç stoperin kötü dönemi bitmek bilmiyor.

GOSENS 6: Topukla çok güzel bir gol atmaya çok yaklaştı, ancak top üst direğe çarptı. Franchi'deki üzücü Avrupa gecesinde gerçek Gosens'in parıltıları.

(58' HARRISON 5,5: Viola'da geçen yoğun bir ayın ardından, oyuna girdiğinde zaten yorgun görünüyordu. Pazartesi günü için bir alternatif düşünmek daha iyi olacaktır. Ve bununla birlikte Parisi...)

FABBIAN 5,5: Zaman geçtikçe Vanoli'nin oyununda ne kadar yararlı olduğunu anlamak gittikçe zorlaşıyor. 15 milyon ve eski Bologna oyuncusu hakkında birçok şüphe.

MANDRAGORA 6: Fazla zorlamıyor: Pazartesi günü Cremona ile maç var ve ona da ihtiyaç var. Risk almadan en basit şeyleri yapmakla yetiniyor. Ndour'un golüne asist yaptı.

(82' FAGIOLI SV)

NDOUR 7,5: Franchi'yi canlandıran bir gol. Top direklerin arasına giriyor: Sönük bir Fiorentina'ya ışık tutmaya çalışan bir genç için büyük bir kalite.

PARISI 7: Son aylarda Fiorentina'nın açık ara en iyi oyuncusu. Fabregas, eski Empoli oyuncusu hakkında hiç bu kadar haklı olmamıştı: Şu anda Como'da da ilk 11'de yer alabilirdi. Yakalanamaz.

PICCOLI 5,5: Piccoli'nin her zamanki maçı. Çok mücadele etti, ama başka bir şey yapamadı. Gerektiğinde topu tutamadı. Tam da bu anlarda Moise Kean'ın yokluğu hissediliyor. Her zamanki gibi kaçırdığı fırsatlar da var. Maçın sonunda oyundan çıkarıldığında Franchi stadyumu gürültüyle tepki gösterdi.

(82' BRASCHI SV)

FAZZINI 5: bozuk bir saat bile günde iki kez doğru saati gösterir. Fazzini'nin durumunda, iki kez bile fazla. Anlayacak kulakları olan anlasın.

(58' GUDMUNDSSON 6,5: penaltı onu kesin bir yetersizlikten kurtardı. Bu bir başlangıç olsun, aksi takdirde Cremona'da ciddi sorunlar yaşanacak)

VANOLI 6: "Şu anda durumumuz bu" dedi Vanoli dünkü basın toplantısında. Pazartesi günü Zini'de oynanacak önemli maç öncesinde, bu geri dönüşle kazanılan zafer fazlasıyla iyi.