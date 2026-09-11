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grafica paratici 2.1Getty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Fiorentina, Paratici: "Grosso takıma güvenmiyordu, devam etmeye değmezdi. Vanoli kararı ve 4 yıllık bir proje"

Fiorentina
F. Grosso
P. Vanoli
Transfers
Venezia - Fiorentina
Venezia
Serie A

Sportif direktör, teknik direktör değişikliği kararının nedenlerini açıkladı.

Paolo Vanoli yönetimindeki yeni Fiorentina, ligdeki gidişat açısından şimdiden belirleyici olan Venezia maçında sahaya çıkarak ilk sınavını vermeye hazırlanıyor. İki takım da geride 3’te 3 mağlubiyet bıraktı, ancak Fiorentina cephesinde Fabio Grosso’nun görevden alınmasının ardından göreve gelen, daha doğrusu Floransa’ya geri dönen yeni teknik adamı iş başında görme yeniliği ve merakı da var.

Alınan kararın nedenlerini açıklayan isim ise Dazn’e konuşan sportif direktör Fabio Paratici oldu. Paratici, artık eski teknik direktör olan isimle yolların ayrılmasının temel sebebinin projeye duyulan güven eksikliği olduğunu doğruladı.


  • Karar verildi, dosdoğru ilerledik

    "Karar alındıktan sonra biz yolumuza doğrudan devam ettik; yani maçları düşünmek, düşünmeye ve çalışmaya devam etmek, hem kulübün yapılanmasında hem de yeni teknik direktör Vanoli ile ekibini mümkün olan en iyi koşullara yerleştirmekte kulübün iyiliği için hareket etmek zorundayız. Bu yüzden maça odaklanmış durumdayız, o sayfa kapandı, geride kaldı ve yolumuza devam ediyoruz, bu akşamı düşünüyoruz"

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  • Grosso ile karşılaştırma

    "Karar, teknik direktörle yaptığımız görüşmenin ardından olgunlaştı. Bu görüşmede kendisi takıma çok az güvendiğini, projeye de pek inanmadığını dile getirdi. Bunu söyledikten sonra bir kez daha değerlendirme yaptık ve teknik direktörün bu pozisyonunda ısrar etmeye değmeyeceğine karar verdik, çünkü her hâlükârda bu kulübün yararına olmayacaktı. Bu yüzden başka bir yola gittik"

  • SORUMLULUK DUYGUSU

    "Bunu söyledikten sonra biz, kulüp olarak, yönetim grubu olarak büyük bir sorumluluk duygusuna ve büyük bir aidiyet hissine sahibiz, sahip olmak zorundayız. Bunu işverenlerimize karşı, bizimle yan yana çalışan insanlara karşı, bizi takip eden milyonlarca taraftara karşı taşıyoruz ve karar almak bizim işimiz. Kesin olarak söyleyebileceğim şey şu ki, bizi ilgilendiren kısmıyla, beni ilgilendiren kısmıyla, her zaman kulüp için en iyi kararı alacağım; kendim için en iyisini, eleştiri almamak için olanı, daha moda olduğu için olanı ya da buna benzer şeyleri değil. Bu yüzden bu yönde ilerledik. Profesyonel yöneticilik hayatımda yaptığım seçimlerin itici gücü her zaman kulübün iyiliğini gözetmek oldu. Bunu her zaman yaptım ve yapmaya devam edeceğim; bu durumda da yapılması gereken buydu".

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  • Vanoli bis

    "Geçen yıl çok iyi iş çıkardığı, camiayı iyi tanıdığı ve karşılıklı olarak birbirimize saygı duyduğumuz için Paolo ile yola devam ediyoruz. Bu akşam bir kimlik bulmak için iyi bir maça ihtiyacımız var. Proje, benim gelişimle birlikte geçen yıl şubat ayında başladı ve güzel bir şekilde ligde kalmayı başardık"

  • 4 yıllık proje

    "Bu, her halükarda bugünden itibaren dört yıl daha sürecek bir proje. Dolayısıyla bu sürecin içinde aksaklıklar, çukurlar, yokuşlar olacağını biliyoruz. Bildiğimiz tek şey, bunlarla yüzleşmek zorunda olduğumuz, kestirme yolların olmadığı, projenin devam ettiği ve ne yaptığımızın son derece farkında ve buna son derece inançlı olduğumuzdur".

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