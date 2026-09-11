Paolo Vanoli yönetimindeki yeni Fiorentina, ligdeki gidişat açısından şimdiden belirleyici olan Venezia maçında sahaya çıkarak ilk sınavını vermeye hazırlanıyor. İki takım da geride 3’te 3 mağlubiyet bıraktı, ancak Fiorentina cephesinde Fabio Grosso’nun görevden alınmasının ardından göreve gelen, daha doğrusu Floransa’ya geri dönen yeni teknik adamı iş başında görme yeniliği ve merakı da var.

Alınan kararın nedenlerini açıklayan isim ise Dazn’e konuşan sportif direktör Fabio Paratici oldu. Paratici, artık eski teknik direktör olan isimle yolların ayrılmasının temel sebebinin projeye duyulan güven eksikliği olduğunu doğruladı.



