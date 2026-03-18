Fiorentina, Paratici Camarda'yı istiyor: Milan'ın yıldız oyuncusunun geleceği hakkında sızan bilgiler

Milano'da, yıldız oyuncu Camarda'nın geleceği gündemde: Serie B'ye kiralanacak mı, yoksa Fiorentina'ya mı gidecek?

Francesco Camarda ve henüz yazılmamış bir gelecek. 2024/2025 sezonunda Primavera, Milan Futuro ve A Takımı arasında yaşanan kargaşanın ardından, bu Rossoneri'nin genç yeteneği geçen yaz Lecce'ye kiralandı; sözleşmede 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu ve Rossoneri lehine 4 milyon euroluk geri satın alma opsiyonu yer alıyordu. Basitçe söylemek gerekirse, 2008 doğumlu oyuncunun Serie A ve Coppa Italia'da 19 maça çıktığı, 8'inde ilk 11'de, 11'inde ise yedek olarak sahaya çıktığı ve Serie A'da 1 gol ve 1 asist kaydettiği bir sezon için 1 milyon euroluk bir değer artış primi.


29 Ocak'ta Francesco Camarda, dün Milano'nun Rozzano kentindeki Humanitas hastanesinde ameliyat oldu: sağ omzunda glenoid çemberinin yeniden yapılandırılması için artroskopik bir operasyon gerçekleştirildi. Omuzdaki sorunu çözmek için gerekli olan bu ameliyat, U21 milli takımının forvetini en azından nisan ortasına kadar sahalardan uzak tutacak.

  • PARATICI, CAMARDA'YI FIORENTINA'YA İSTİYOR

    Camarda'dan her zaman büyük beklentiler ve baskılar var; ancak genç oyuncu bunları kaldırabileceğini kanıtladı. İtalyan futbol camiası, son yıllarda yaşanan sorunların ardından milli takımımıza da farklı bir gelecek sunabilecek bu yeteneğin gelişimini ilgiyle izliyor. Francesco, kaçınılmaz vedosundan önce Lecce formasıyla Serie A'da tekrar gol atmak için sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Gelecek sezon için Fiorentina devreye giriyor: Fabio Paratici, Camarda'nın büyük bir hayranı ve menajeri Giuseppe Riso ile olan mükemmel ilişkilerini kullanabilir.


    Bazı görüşmeler şimdiden gerçekleşti; Fiorentina, Moise Kean'ın ayrılmasıyla (her ne kadar bu iki konu birbirinden bağımsız olsa da) değişime uğrayacak olan hücum hattında değişiklikler yapmayı düşünüyor. Camarda, Fiorentina'ya 'hayır' demeyecektir, ancak bunun henüz emekleme aşamasında bir konu olduğunu belirtmek gerekir.

  • MILAN İÇİN BİLMECE

    Camarda'nın, küme düşmemek için mücadele eden ve çok az gol atan Lecce'ye kiralanması, başlangıçtaki beklentiler doğrultusunda gitmedi ve şimdi Milan için, kendi bünyesinde yetiştirilmiş bu teknik ve ekonomik değeri en iyi şekilde değerlendirmek için harekete geçme zamanı geldi. Geniş bir kesim, Inter'e bakılmasını ve Pio Esposito'da uygulanan modelin tekrarlanmasını öneriyor: ligin zirvesine oynayan bir takıma kiralama.


    Editörümüzün edindiği bilgilere göre, Milan'ın tutumu değişmiyor: Camarda, olağanüstü ve reddedilemez teklifler olmadığı sürece kesin olarak satılık değil. Bu, uzun vadeli bir vizyonun yanı sıra imaj meselesi de. Çevresi onu şimdiden Rossoneri'de başrolde görmek istiyor, ancak risk, daha deneyimli forvetlerin gölgesinde kalması. Milan için bu bulmaca önemli ve sakin bir şekilde, ancak başka hatalar yapmadan çözülmeli.

