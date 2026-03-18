Fiorentina, Paratici Camarda'yı istiyor: Milan'ın yıldız oyuncusunun geleceği hakkında sızan bilgiler

Francesco Camarda ve henüz yazılmamış bir gelecek. 2024/2025 sezonunda Primavera, Milan Futuro ve A Takımı arasında yaşanan kargaşanın ardından, bu Rossoneri'nin genç yeteneği geçen yaz Lecce'ye kiralandı; sözleşmede 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu ve Rossoneri lehine 4 milyon euroluk geri satın alma opsiyonu yer alıyordu. Basitçe söylemek gerekirse, 2008 doğumlu oyuncunun Serie A ve Coppa Italia'da 19 maça çıktığı, 8'inde ilk 11'de, 11'inde ise yedek olarak sahaya çıktığı ve Serie A'da 1 gol ve 1 asist kaydettiği bir sezon için 1 milyon euroluk bir değer artış primi.





29 Ocak'ta Francesco Camarda, dün Milano'nun Rozzano kentindeki Humanitas hastanesinde ameliyat oldu: sağ omzunda glenoid çemberinin yeniden yapılandırılması için artroskopik bir operasyon gerçekleştirildi. Omuzdaki sorunu çözmek için gerekli olan bu ameliyat, U21 milli takımının forvetini en azından nisan ortasına kadar sahalardan uzak tutacak.