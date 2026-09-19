Fiorentina-Napoli: DAZN, Sky mı yoksa şifresiz mi? TV'de ve canlı yayında nereden izlenir

Venezia karşısında ligde alınan ilk galibiyetin ardından Fiorentina yeniden çıkışa geçti ve bunu, mor-beyazlı camiaya yeniden heyecan aşılayan yeni teknik direktörü Paolo Vanoli ile yaptı. İtalya Kupası’nda Pisa engelini rahat geçen Fiorentina için şimdi ilk ciddi sınav geliyor: Franchi’de Max Allegri’nin Napoli’sini ağırlayacak.

Napoli, üst üste üç yenilginin ardından Bologna’yı 1-0’lık skorla geçerek yeniden galibiyetle tanıştı: Hojlund ve takım arkadaşlarının hedefi, milli maçlar arasından önce puan tablosunda yukarı tırmanmak.

Vanoli açısından soru işareti kuşkusuz santrfor pozisyonunda. Beto forma için bastırıyor, ancak Pellegrino da hem geçen cuma Venezia’ya karşı hem de kupada Pisa karşısında gol attı. Diğer tarafta Allegri, Spinazzola, Anguissa ve Santos’un da aralarında bulunduğu birçok isimden yararlanamayacak. Hücumda ise solda Vergara ile Lang arasında sıkı bir forma rekabeti var.



