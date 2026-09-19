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Mastantuono FiorentinaGetty Images
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Fiorentina-Napoli: DAZN, Sky mı yoksa şifresiz mi? TV'de ve canlı yayında nereden izlenir

Fiorentina - SSC Napoli
Serie A
Fiorentina
SSC Napoli

Serie A’da pazar günü, Vanoli’nin takımı ile Allegri’nin takımı arasındaki karşılaşmayla başlıyor: İşte TV ve canlı yayın programı ile muhtemel 11’ler

Venezia karşısında ligde alınan ilk galibiyetin ardından Fiorentina yeniden çıkışa geçti ve bunu, mor-beyazlı camiaya yeniden heyecan aşılayan yeni teknik direktörü Paolo Vanoli ile yaptı. İtalya Kupası’nda Pisa engelini rahat geçen Fiorentina için şimdi ilk ciddi sınav geliyor: Franchi’de Max Allegri’nin Napoli’sini ağırlayacak.

Napoli, üst üste üç yenilginin ardından Bologna’yı 1-0’lık skorla geçerek yeniden galibiyetle tanıştı: Hojlund ve takım arkadaşlarının hedefi, milli maçlar arasından önce puan tablosunda yukarı tırmanmak.

Vanoli açısından soru işareti kuşkusuz santrfor pozisyonunda. Beto forma için bastırıyor, ancak Pellegrino da hem geçen cuma Venezia’ya karşı hem de kupada Pisa karşısında gol attı. Diğer tarafta Allegri, Spinazzola, Anguissa ve Santos’un da aralarında bulunduğu birçok isimden yararlanamayacak. Hücumda ise solda Vergara ile Lang arasında sıkı bir forma rekabeti var.


  • Fiorentina-Napoli: TV kanalı ve canlı yayın akışı

     Maç: Fiorentina-Napoli

    Tarih: 20 Eylül 2026 Pazar

    Saat: 12.30

    TV kanalı: DAZN

    Canlı yayın: DAZN

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  • Fiorentina-Napoli muhtemel ilk 11'leri

     FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Beto. Tek. Dir. Vanoli

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Tek. Dir. Allegri

  • Fiorentina-Napoli maçı televizyonda nereden izlenir?

     Serie A'da Fiorentina ile Napoli arasındaki karşılaşma, uyumlu akıllı televizyonlar için uygulama üzerinden ya da oyun konsolları (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box veya Google Chromecast ve Amazon Fire Stick TV gibi cihazlar kullanılarak DAZN tarafından canlı olarak yayınlanacak.

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  • Fiorentina-Napoli maçını canlı yayında nereden izleyebilirsiniz?

    Fiorentina-Napoli akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar gibi cihazlarda, uygulama indirilerek veya platformun resmi internet sitesine girilerek DAZN üzerinden canlı yayınla da izlenebilecek.

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