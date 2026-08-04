Fabio Paratici, transfer döneminde yaptığı son derece ilgi çekici bir dizi transferle Fiorentina’da köklü değişikliklere gidiyor: Tottenham’dan savunmacı Dragusin, Real Madrid’den Valdepenas, Udinese’den Fransız orta saha Atta , Bournemouth’tan kanat oyuncusu Alex Jimenez (eski Milanlı) ve Juventus’tan Joao Mario. Sıradaki isim ise, aksilik çıkmazsa, mor kulüp için gerçekten beş yıldızlı bir hamle olacak: Arjantinli yetenek Franco Mastantuono.
Calciomercato
Çeviri:
Fiorentina, Mastantuono bir adım uzakta: Grosso ile yapılan görüşme belirleyici oldu, rakamlar ve detaylar
Napoli denedi, Grosso belirleyici oldu
Fiorentina, Mastantuono dosyasını artık bir aydır elinde tutuyor ancak son saatlerde onu Napoli’ye kaptırma endişesi yaşadı: Grosso, 2007 doğumlu oyuncuyu doğrudan arayarak Viola’nın yeni projede onun için merkezi bir rol planladığını anlattı. Ayrıca kendi oyun anlayışında Arjantinlinin özelliklerinin son derece işlevsel olacağını da söyledi. Şimdi Fiorentina öne geçti ve final çizgisine yaklaşıyor: Valdepenas transferinin ardından Real Madrid ile ilişkiler.
Real Madrid, transferde yardımcı olacak
Real Madrid, Mastantuono’ya ödenecek 3,5 milyon euroluk maaş konusunda son detayları netleştiriyor. Fiorentina ile operasyon kiralık olarak tamamlanacak, taraflar tam anlaşmaya yakın.
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