Fiorentina, Mastantuono dosyasını artık bir aydır elinde tutuyor ancak son saatlerde onu Napoli’ye kaptırma endişesi yaşadı: Grosso, 2007 doğumlu oyuncuyu doğrudan arayarak Viola’nın yeni projede onun için merkezi bir rol planladığını anlattı. Ayrıca kendi oyun anlayışında Arjantinlinin özelliklerinin son derece işlevsel olacağını da söyledi. Şimdi Fiorentina öne geçti ve final çizgisine yaklaşıyor: Valdepenas transferinin ardından Real Madrid ile ilişkiler.