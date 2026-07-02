Lucas Beltran’ın Fiorentina’dan River Plate’e dönüşü kesinleşti. Buenos Aires’li kulüp, resmi bir açıklamayla 2001 doğumlu Arjantinli forvetin gelecek sezon için kadroya katıldığını duyurdu. Transfer, 500.000 avroluk ücretli kiralama formülüyle sonuçlandı; satın alma zorunluluğu ise 7 milyon avro olarak belirlendi. Oyuncu ise Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve sezon başına 2 milyon avronun biraz altında bir maaş alacak.
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Fiorentina, Lucas Beltran’ın River Plate’e transferi resmiyet kazandı: transferin tüm rakamları ve şartları
RIVER'IN BASIN AÇIKLAMASI
Millonarios’tan yapılan resmi açıklama şöyle: “Lucas Beltran, River Plate’in yeni oyuncusu oldu. 2 Temmuz Perşembe günü, forvet oyuncusu 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olan ve satın alma zorunluluğu içeren kiralık sözleşmesini imzaladı. Oyuncu, Eduardo Coudet’in yönetimindeki Alicante’deki A takım antrenmanlarına katılacak.” Beltran’ın Arjantin’e dönüşü konusunda tereddütlerini dile getirdiği haftalar süren belirsizliğin ardından, son günlerde nihai onay geldi.
BELTRAN’IN RAKAMLARI
Futbol kariyerine Córdoba’daki Instituto’da başlayan ve daha sonra River Plate’e transfer olan Beltran, bu Arjantin kulübünde 78 maça çıkmış ve 22 gol atmıştır. 2023 yazında, 20 milyon avrodan biraz daha az bir bedelle Fiorentina’ya transfer olan 2001 doğumlu oyuncu, toplam 98 maçta 16 gol kaydetmiştir. Geçtiğimiz sezon Beltran, Valencia’ya kiralık olarak gitti ve burada 30 maçta forma giyip 3 gol attı.