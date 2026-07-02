Fiorentina, Lucas Beltran’ın River Plate’e transferi resmiyet kazandı: transferin tüm rakamları ve şartları

Futbol kariyerine Córdoba’daki Instituto’da başlayan ve daha sonra River Plate’e transfer olan Beltran, bu Arjantin kulübünde 78 maça çıkmış ve 22 gol atmıştır. 2023 yazında, 20 milyon avrodan biraz daha az bir bedelle Fiorentina’ya transfer olan 2001 doğumlu oyuncu, toplam 98 maçta 16 gol kaydetmiştir. Geçtiğimiz sezon Beltran, Valencia’ya kiralık olarak gitti ve burada 30 maçta forma giyip 3 gol attı.