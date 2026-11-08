DE GEA 6: Cabal'ın ceza sahası dışından şutunda ve özellikle Juventus'un beraberlik golünden kısa süre sonra Woltemade'nin yakın mesafeden dönerek yaptığı vuruşta çabuk tepki verdi. Bremer'in attığı 2-2'lik golde ise kaleden çıkarken yaptığı büyük hata performansına gölge düşürdü. Alajbegovic'in sağ ayağıyla çektiği şutta da hazırdı.

JIMENEZ 6: Boga'nın varlığı ve Cabal'ın özellikle atak oyunundaki ısrarı, onu ilk yarıda yalnızca savunma yapmaya zorladı. Fiorentina ikinci yarıya güçlü başladı, İspanyol oyuncu da daha fazla ileri çıktı. Onun yerden ve savunmanın arasına gönderdiği ortada Vicario ile savunma hata yaptı, Njie de fırsatı değerlendirdi.

DRAGUSIN 5,5: Woltemade'nin Juventus'a beraberliği getirdiği golde Alman oyuncudan çok uzaktaydı. Santrforun De Gea'yı olağanüstü bir kurtarışa zorladığı ikinci fırsatta da müdahale edemedi. İkinci yarıda daha az zorlandı. Fiorentina'nın olası 3-2'lik golünde sevineceği sırada Colombo'nun düdüğüyle durdu; Kalulu'ya yapılan açık itme nedeniyle gol hemen iptal edildi.

VIERY 5: Kolo Muani'nin önce kendisinden sıyrılmasına, ardından yön değiştirerek onu bir kez daha geçip Woltemade'ye asist yapmasına imkân veren sert pası Brezilyalı oyuncunun nasıl değerlendirdiğini anlamak güç.

JOAO MARIO 5,5: Jimenez'in aksine hücuma katılmak için birkaç fırsat daha buldu ancak ilk yarıdaki asıl sıkıntıyı durdurulması güç Kolo Muani karşısında yaşadı. İkinci yarıda biraz alan bulsa da Portekizli oyuncu nadiren etkili bir katkı sunabildi. Son bölümde orta yapma fırsatını kötü kullandı.

NDOUR 6: Varlığı pek hissedilmedi; bir orta saha oyuncusu için bu pek de iyi haber değil. İlk 45 dakikada yalnızca sağ ayağıyla uzaktan çekip auta gönderdiği şutla kendini gösterdi. Ağırlıklı olarak rakibi durdurmaya yönelik bir maç oynadı. İkinci yarıda akrobatik bir vuruşla gol aradı ama topa dokunamadı.

OULAI 5,5: Vanoli'yi, ona göre topu gereğinden fazla rahat kullandığı birkaç pozisyonda kızdırdı. Birçok zor durumu çözerek oyuna düzen getirdi ancak dakikalar ilerledikçe dikkatini kaybetti. İkinci yarının başında itirazdan sarı kart gördü; kısa süre sonra Boga'yı durdurmaya çalışırken ikinci sarı kartı görme tehlikesi yaşadı.

(65. dakikadan itibaren FAGIOLI 5,5: hiçbir şey yapamadı; bunda oyunu sürekli Juventus'un yönlendirmesi ve kendini gösterme fırsatının az olması da etkiliydi).

MASTANTUONO 6: Pozisyonları hep tek başına çözmeye çalışma eğilimindeydi. Top ayağındayken fazla ısrarcı davranıp sık sık Juventus savunmasına takıldı. İkinci yarıda skor 2-1'ken güzel bir çıkışın ardından solundaki Njie'yi görmezden gelip bencilce kaleye vurmayı seçti. Son bölümde, takımların hatları iyice açılmışken galibiyet golüne çok yaklaştı.

GONCALVES 6: Pellegrino'nun takımını öne geçirdiği golde kornerden asist yaptı. Fiorentina'nın en önemli ataklarında sürekli yer aldı. İlk yarının sonunda bir güzel pas daha verdi ancak eski Parma santrforu bu fırsatı santimetrelerle kaçırdı. İkinci yarıda çok daha az göründü.

(65. dakikadan itibaren BRESCIANINI 6: Orta sahaya daha fazla fiziksel güç katmak ve başlangıçta alışıldığından daha hücum ağırlıklı olan Fiorentina'ya denge getirmek için oyuna girdi. Topla çok az buluştu ancak bu pozisyonlardan biri az kalsın 3-2'lik gole dönüşüyordu; Vicario refleksiyle gole izin vermedi.

NJIE 6: Maça kendine özgü hızlı çıkışlarından biriyle başladı ancak dakikalar ilerledikçe bu hareketliliği azaldı. Bunda Juventus'un onun bulunduğu kanatta etkisini artırıp McKennie-Kolo Muani bağlantısı üzerinden sık sık oyun kurması da etkiliydi. İkinci yarıya daha kararlı başladı ve Vicario'dan kısa düşen topa iyi hamle yaparak skoru 2-1'e getiren golü attı.

(86. dakikadan itibaren GNONTO not verilmedi)

PELLEGRINO 7: Akşamın ilk fırsatını çok iyi değerlendirdi: Woltemade'nin gevşek markajından yararlanıp kafa vuruşuyla Vicario'yu mağlup etti. İlk yarının sonunda Goncalves'in bir başka atağında ikinci golüne yaklaştı. Njie'nin 2-1'lik golüne uzanan topa sahip olma sekansında topu iyi kontrol etti.

(86. dakikadan itibaren BETO not verilmedi)

TEKNİK DİREKTÖR VANOLI 6: İki kez elde edilen bir gollük üstünlüğü koruyamamanın üzüntüsünü, maçı sürekli kontrol eden Juventus karşısında yaşanan büyük zorluk hafifletti. Oyunun kontrolünü Spalletti'nin oyuncularına belki de fazla bıraktı ama son bölümde galibiyete bile yaklaştı. Goncalves hamlesi ve 4-2-3-1 tercihi bir noktaya kadar işe yaradı; son 20 dakikada 4-3-3'e dönüşle takım daha iyiydi.