Serie A'nın 11. haftasında 2-2 biten Fiorentina-Juventus maçının oyuncu notları şöyle. Fiorentina 9 puanla 15. sıraya, Juventus ise 18 puanla 7. sıraya yükseldi.
Fiorentina-Juventus oyuncu puanları: De Gea her şeyi mahvediyor, Pellegrino gerçek bir 9 numara. Kolo Muani nihayet kendini gösterdi, Koopmeiners iyi oynadı, Lucumì ise felaketti
Fiorentina'nın oyuncu notları
DE GEA 6: Cabal'ın ceza sahası dışından şutunda ve özellikle Juventus'un beraberlik golünden kısa süre sonra Woltemade'nin yakın mesafeden dönerek yaptığı vuruşta çabuk tepki verdi. Bremer'in attığı 2-2'lik golde ise kaleden çıkarken yaptığı büyük hata performansına gölge düşürdü. Alajbegovic'in sağ ayağıyla çektiği şutta da hazırdı.
JIMENEZ 6: Boga'nın varlığı ve Cabal'ın özellikle atak oyunundaki ısrarı, onu ilk yarıda yalnızca savunma yapmaya zorladı. Fiorentina ikinci yarıya güçlü başladı, İspanyol oyuncu da daha fazla ileri çıktı. Onun yerden ve savunmanın arasına gönderdiği ortada Vicario ile savunma hata yaptı, Njie de fırsatı değerlendirdi.
DRAGUSIN 5,5: Woltemade'nin Juventus'a beraberliği getirdiği golde Alman oyuncudan çok uzaktaydı. Santrforun De Gea'yı olağanüstü bir kurtarışa zorladığı ikinci fırsatta da müdahale edemedi. İkinci yarıda daha az zorlandı. Fiorentina'nın olası 3-2'lik golünde sevineceği sırada Colombo'nun düdüğüyle durdu; Kalulu'ya yapılan açık itme nedeniyle gol hemen iptal edildi.
VIERY 5: Kolo Muani'nin önce kendisinden sıyrılmasına, ardından yön değiştirerek onu bir kez daha geçip Woltemade'ye asist yapmasına imkân veren sert pası Brezilyalı oyuncunun nasıl değerlendirdiğini anlamak güç.
JOAO MARIO 5,5: Jimenez'in aksine hücuma katılmak için birkaç fırsat daha buldu ancak ilk yarıdaki asıl sıkıntıyı durdurulması güç Kolo Muani karşısında yaşadı. İkinci yarıda biraz alan bulsa da Portekizli oyuncu nadiren etkili bir katkı sunabildi. Son bölümde orta yapma fırsatını kötü kullandı.
NDOUR 6: Varlığı pek hissedilmedi; bir orta saha oyuncusu için bu pek de iyi haber değil. İlk 45 dakikada yalnızca sağ ayağıyla uzaktan çekip auta gönderdiği şutla kendini gösterdi. Ağırlıklı olarak rakibi durdurmaya yönelik bir maç oynadı. İkinci yarıda akrobatik bir vuruşla gol aradı ama topa dokunamadı.
OULAI 5,5: Vanoli'yi, ona göre topu gereğinden fazla rahat kullandığı birkaç pozisyonda kızdırdı. Birçok zor durumu çözerek oyuna düzen getirdi ancak dakikalar ilerledikçe dikkatini kaybetti. İkinci yarının başında itirazdan sarı kart gördü; kısa süre sonra Boga'yı durdurmaya çalışırken ikinci sarı kartı görme tehlikesi yaşadı.
(65. dakikadan itibaren FAGIOLI 5,5: hiçbir şey yapamadı; bunda oyunu sürekli Juventus'un yönlendirmesi ve kendini gösterme fırsatının az olması da etkiliydi).
MASTANTUONO 6: Pozisyonları hep tek başına çözmeye çalışma eğilimindeydi. Top ayağındayken fazla ısrarcı davranıp sık sık Juventus savunmasına takıldı. İkinci yarıda skor 2-1'ken güzel bir çıkışın ardından solundaki Njie'yi görmezden gelip bencilce kaleye vurmayı seçti. Son bölümde, takımların hatları iyice açılmışken galibiyet golüne çok yaklaştı.
GONCALVES 6: Pellegrino'nun takımını öne geçirdiği golde kornerden asist yaptı. Fiorentina'nın en önemli ataklarında sürekli yer aldı. İlk yarının sonunda bir güzel pas daha verdi ancak eski Parma santrforu bu fırsatı santimetrelerle kaçırdı. İkinci yarıda çok daha az göründü.
(65. dakikadan itibaren BRESCIANINI 6: Orta sahaya daha fazla fiziksel güç katmak ve başlangıçta alışıldığından daha hücum ağırlıklı olan Fiorentina'ya denge getirmek için oyuna girdi. Topla çok az buluştu ancak bu pozisyonlardan biri az kalsın 3-2'lik gole dönüşüyordu; Vicario refleksiyle gole izin vermedi.
NJIE 6: Maça kendine özgü hızlı çıkışlarından biriyle başladı ancak dakikalar ilerledikçe bu hareketliliği azaldı. Bunda Juventus'un onun bulunduğu kanatta etkisini artırıp McKennie-Kolo Muani bağlantısı üzerinden sık sık oyun kurması da etkiliydi. İkinci yarıya daha kararlı başladı ve Vicario'dan kısa düşen topa iyi hamle yaparak skoru 2-1'e getiren golü attı.
(86. dakikadan itibaren GNONTO not verilmedi)
PELLEGRINO 7: Akşamın ilk fırsatını çok iyi değerlendirdi: Woltemade'nin gevşek markajından yararlanıp kafa vuruşuyla Vicario'yu mağlup etti. İlk yarının sonunda Goncalves'in bir başka atağında ikinci golüne yaklaştı. Njie'nin 2-1'lik golüne uzanan topa sahip olma sekansında topu iyi kontrol etti.
(86. dakikadan itibaren BETO not verilmedi)
TEKNİK DİREKTÖR VANOLI 6: İki kez elde edilen bir gollük üstünlüğü koruyamamanın üzüntüsünü, maçı sürekli kontrol eden Juventus karşısında yaşanan büyük zorluk hafifletti. Oyunun kontrolünü Spalletti'nin oyuncularına belki de fazla bıraktı ama son bölümde galibiyete bile yaklaştı. Goncalves hamlesi ve 4-2-3-1 tercihi bir noktaya kadar işe yaradı; son 20 dakikada 4-3-3'e dönüşle takım daha iyiydi.
JUVENTUS OYUNCU PUANLARI
VICARIO 7: Pellegrino'nun golünde hatası yok. Jimenez'in şutunda kusursuz değil ve bu pozisyon Njie'nin takımını öne geçirdiği golle sonuçlanıyor. Ancak 92. ve 93. dakikalarda iki harika kurtarışla Brescianini ve Mastantuono'ya geçit vermiyor. Fark yaratıyor; kazanılan puanda onun ellerinin payı büyük.
KALULU 5,5: Görevini yerine getirmekle yetiniyor, hücuma fazla çıkmıyor. Njie'nin hızı ve kenarlara açılma eğilimindeki Kolo Muani ile McKennie'nin hareketliliği onu endişelendiriyor.
BREMER 6: Pellegrino karşısında çok zorlanıyor. De Gea'nın anlamsız çıkışından yararlanıp kafayla 2-2'yi getiren golü atması artısı. Bu ligdeki üçüncü golü, ama maçındaki gerçekten olumlu tek şey bu. Savunmada çok fazla bocalıyor.
LUCUMI' 5: Sahada ne yapacağını bilemiyor, birçok pozisyonu yanlış okuyor, adamını hiç tutamıyor. Bir kez ayağının kayması pahalıya mal olabilirdi. Juventus savunmasının zayıf halkası.
CABAL 5: Hücuma çıkan bir bek olarak daha iyi görünüyor; savunmada ise her taraftan açık veriyor. Fiorentina'nın 2-1'lik golünde Jimenez'e müdahalede geç kalıyor (56' CELIK 5,5: İkili mücadelelerin çoğunu kazanan Mastantuono karşısında zorlanıyor).
MCKENNIE 6: Duruma göre kenara açılıp içeri kat ediyor, hücuma destek veriyor, kafayla gole yaklaşıyor. Fiorentina'nın 2-1'lik golüne yol açan seken topta şanssız (78' EKHATOR 6: Kafayla iyi bir fırsat yakalıyor ama topu üstten dışarı gönderiyor).
DOUGLAS LUIZ 6: Biraz daha fazla sorumluluk alması gerekiyor, inisiyatif kullanma konusunda öne çıkmıyor. Ancak takımın dengesi için önemli, hatlar arasında iyi bağlantı kuruyor.
KOOPMEINERS 6,5: Girişken, savunma ile hücum arasında köprü kuruyor ve özellikle uzaktan tehlike yaratıyor. Mücadele, dikkat ve üretkenlikle dolu bir maç çıkarıyor. Belirgin bir ilerleme kaydediyor.
KOLO MUANI 7: Alkmaar'daki Avrupa Ligi maçında ilk umut verici işaretleri göstermişti; Floransa'da bunu doğruluyor. Sağ kanat onun doğal yeri, o bölgede karşısına çıkan savunmacı ise onun için kolay bir av. 1-1'lik golde Viery'yle adeta oynuyor, Woltemade'ye de takımını 2-1 öne geçirebilecek fırsatı hazırlıyor. Canlı, enerjik ve nihayet takım için bir koz.
WOLTEMADE 6: 1-0'lık golde Pellegrino'yu kaçırıyor. Ardından Kolo Muani'nin enfes asistini gole çevirerek ligdeki ilk golünü atıyor. Juventus'u öne geçirmek için çok büyük bir fırsat yakalıyor ama De Gea'yı geçemiyor (56' ZHEGROVA 6: Oyuna girer girmez Douglas Luiz'e enfes bir asist yapıyor, ancak Luiz topu kafayla üstten dışarı gönderiyor).
BOGA 6: İlk yarıda Jimenez'i geride kalmaya zorluyor ve meşgul ediyor. Birkaç iyi hızlanması var ama sık sık olduğu gibi maç boyunca aynı performansı sürdüremiyor (56' ALAJBEGOVIC 6,5: Oyunu iyi görüyor, her an bir şeyler üretebileceği izlenimini veriyor, takım arkadaşları için çalışıyor).
SPALLETTI 6: Özellikle ilk yarıda çok sayıda pozisyon üreten, istekli ve karakterli bir Juventus var. Ancak bireysel hataların bedelini ödüyor. Rotasyona gidiyor ama üç günde bir maç oynarken fazla seçeneği yok. Koopmeiners ve Kolo Muani'den olumlu karşılık alıyor. Yine de savunmada çok fazla bocalıyorlar. İkinci yarıda yorgunluk kendini hissettiriyor; maçı kazanacak çözümleri bulamıyor.
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