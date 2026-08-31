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Fiorentina, Joshua Zirkzee'nin reddinin ardından Beto'yu Everton'dan 18 milyon euroya transfer etti
Viola, Zirkzee'deki pürüzlerin ardından Beto'ya yöneldi
Fiorentina, değeri 18 milyon euro olarak bildirilen anlaşmayla Beto'nun bonservisini almayı başarıyla sonuçlandırdı. Sky Sport Italia'ya göre, daha önce Udinese'deki döneminde Serie A'da etkileyici bir performans sergileyen Portekizli forvetin pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçmek ve kişisel şartları netleştirmek üzere Floransa'ya gelmesi bekleniyor. Bu hamle, Premier League ekibiyle yürütülen görüşmelerde gece geç saatlerde sağlanan ilerlemenin ardından, teknik direktör Fabio Paratici liderliğindeki kulüp yönetiminin stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor.
Manchester United forveti Joshua Zirkzee'nin peşine düşülmesi, Viola Park antrenman kompleksinde yüksek düzeyde stresle karakterize edildi. Fiorentina, Hollandalı oyuncuyu İtalya'ya geri getirmek için önemli kaynaklar ayırmaya hazır olsa da, İtalyan kulübünün kapsamlı bir kiralama paketi önermesine rağmen oyuncunun bu teklifi reddettiği bildirildi. Haberler, Juventus'un son tarih öncesinde Jonathan David'i elden çıkarması halinde forvete ilgi göstermesi nedeniyle Zirkzee'nin Torino ekibine olası bir transfer için beklemede olduğunu öne sürüyor.
- Getty Images Sport
Moise Kean'ın Como'ya ayrılığı kesinleşti
Beto'nun gelişi, Fiorentina'ya Moise Kean'ın ayrılığına onay vermek için gerekli güvenceyi sağlıyor. İtalyan milli oyuncu, toplamda 40 milyon €'ya ulaşabilecek bir anlaşmayla Como'ya katılmaya hazırlanıyor. Yapılandırılan anlaşma, 35 milyon € sabit bonservis bedeli ile performansa bağlı 5 milyon € ek bonusu içeriyor. Kean'ın Lariani'ye transferi, Fiorentina'nın bir yedek oyuncu bulmasına bağlıydı ve Beto anlaşması artık sonuç aşamasına geldiği için, eski Juventus ve Paris Saint-Germain forvetine kendi sağlık kontrolleri için seyahat etme izni verildi.
Taktik uyum ve Beto'nun İtalya'ya dönüşü
Beto, golcülük kalitesini daha önce kanıtladığı bir lige geri dönüyor. 2021 ile 2023 yılları arasında Udinese'de geçirdiği dönemde fizik gücü yüksek forvet, ligin en tehlikeli golcülerinden biri olarak kendini kabul ettirdi ve yüksek bonservis bedeliyle Everton'a transfer oldu. Ancak Goodison Park'taki dönemi hayal kırıklığı yarattı; golcü oyuncu düzenli olarak ilk 11'de yer bulmakta zorlandı.
Fiorentina için Beto, daha teknik bir oyuncu olan Zirkzee'ye kıyasla farklı bir profil sunuyor. Manchester United'lı oyuncu bağlantı oyunu ve daha derine gelip takım arkadaşlarını oyuna katmasıyla bilinirken, Beto geçiş hücumlarında ve hava toplarında öne çıkan, daha geleneksel bir santrfor referansı sağlıyor. Bu profil değişikliği Fabio Grosso'nun bazı taktiksel ayarlamalar yapmasını gerektirebilir, ancak kulüp Portekiz milli oyuncunun hücum hattına liderlik edecek doğru isim olduğuna inanıyor.
- Getty Images Sport
Çılgın bir transfer döneminin son saatleri
Son tarih yaklaşırken, Fiorentina Serie A'nın en aktif kulüplerinden biri olmaya devam ediyor. Forvet pozisyonunun ötesinde kulüp, savunmaya takviye yapmak ve orta sahaya muhtemelen daha fazla yaratıcılık katmak için de çalışıyor. Wilfried Gnonto'nun peşindeki girişimler öncelik olmaya devam ediyor; Leeds kanat oyuncusu, Beto ve kısa süre önce kadroya katılan Alieu Njie için ideal partner olarak görülüyor. Zirkzee etrafında şekillenen hikâye başka bir yerde hâlâ son bir bölüme sahne olabilir, ancak Fiorentina için odak artık tamamen yeni transferlerini takıma entegre etmekte.
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