Fiorentina, değeri 18 milyon euro olarak bildirilen anlaşmayla Beto'nun bonservisini almayı başarıyla sonuçlandırdı. Sky Sport Italia'ya göre, daha önce Udinese'deki döneminde Serie A'da etkileyici bir performans sergileyen Portekizli forvetin pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçmek ve kişisel şartları netleştirmek üzere Floransa'ya gelmesi bekleniyor. Bu hamle, Premier League ekibiyle yürütülen görüşmelerde gece geç saatlerde sağlanan ilerlemenin ardından, teknik direktör Fabio Paratici liderliğindeki kulüp yönetiminin stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor.

Manchester United forveti Joshua Zirkzee'nin peşine düşülmesi, Viola Park antrenman kompleksinde yüksek düzeyde stresle karakterize edildi. Fiorentina, Hollandalı oyuncuyu İtalya'ya geri getirmek için önemli kaynaklar ayırmaya hazır olsa da, İtalyan kulübünün kapsamlı bir kiralama paketi önermesine rağmen oyuncunun bu teklifi reddettiği bildirildi. Haberler, Juventus'un son tarih öncesinde Jonathan David'i elden çıkarması halinde forvete ilgi göstermesi nedeniyle Zirkzee'nin Torino ekibine olası bir transfer için beklemede olduğunu öne sürüyor.