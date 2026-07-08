Fiorentina, işte Dragusin: Paratici’nin gerçekleştirdiği transferin tüm detayları, rakamlar ve şartlar

Dragusin, Fiorentina’ya transfer oldu: basın açıklaması





"ACF Fiorentina, Tottenham Hotspur'dan futbolcu Radu Matei Dragusin'in spor performans haklarını, belirli koşullar altında satın alma hakkı ve yükümlülüğü bulunan geçici birsözleşmeyle transfer ettiğini duyurur. 3 Şubat 2002'de Bükreş'te (Romanya) doğan Dragusin, İtalya'da Juventus, Sampdoria ve Genoa gibi takımlarda forma giymiştir. Viola’nın yeni savunma oyuncusu, Serie A, Coppa Italia, Premier League, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve FA Cup’ta toplamda 100’e yakın maça çıkmış; Juventus ile bir Coppa Italia ve bir İtalya Süper Kupası, Tottenham ile ise bir Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanmıştır. Dragusin ayrıca, Romanya A Milli Takımı formasıyla 30 kez sahaya çıkmış ve 2024 Avrupa Şampiyonası’nda yer almıştır."





Dolayısıyla, daha önce de belirtildiği gibi, Dragusin, geri alım hakkı ve belirli koşullarda zorunlu satın alma yükümlülüğü içeren bir anlaşma ile İtalya’ya geri dönüyor; işte anlaşmanın tüm detayları. Kiralama bedeli 1,5 milyon avro olacak; geri alım yükümlülüğü ise savunma oyuncusunun Fiorentina formasıyla 22. maça çıkması durumunda 17,5 milyon avro olarak belirlendi. Ayrıca, oyuncunun gelecekteki bir satışından Tottenham’a%10 pay öngören bir madde de bulunuyor.