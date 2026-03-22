Fiorentina-Inter, maçın tekrar görüntüleri: Barella ve Kean'ın golleri iptal edildi, Fiorentina penaltı kararı için itirazda bulundu

Maçtaki tüm hakem kararları.

Fiorentina-Inter maçı, Serie A'nın 30. haftasını sonlandırıyor.

Aşağıda, maçtaki tüm tartışmalı hakem kararları yer almaktadır.

  • HAKEM EKİBİ

    Hakem: Colombo

    Yardımcı hakemler: Bahri - Dei Giudici

    Dördüncü hakem: Tremolada

    VAR: Maresca

    AVAR: Massa

    • Reklam

  • VİDEO ANALİZİNE KONU OLAN BÖLÜMLER

    39' - FIORENTINA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ! Fagioli'nin vuruşu Carlos Augusto tarafından yön değiştirilirken (Carlos Augusto topa dokunmamıştır), Kean topu yakalayıp Sommer'i iki adım mesafeden geçerek golü atar. Ancak, Azzurri forveti başlangıçta ofsayt pozisyonundaydı.

    18' - Fagioli'nin ceza sahasına gönderdiği harika derin pası Kean yakaladı. İtalyan forvet, Carlos Augusto ile temasın ardından ceza sahasının ortasında yere düştü, ancak hakem Colombo bu pozisyonu faul olarak değerlendirmedi.

    7' - INTER'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ! Nicolò Barella'nın attığı Inter'in ikinci golü iptal edildi. Franchi'de bu maçın kaptanı olan Barella, Dumfries'in ceza sahasına gönderdiği isabetli pası aldı ve kaleye doğru şutunu çekti. Top, Brescianini'nin kafa vuruşuyla yön değiştirerek ağlara gitti, ancak Barella ofsayt pozisyonundaydı.

