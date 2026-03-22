76' - Fiorentina, köşe vuruşunun ardından Gosens'in kafa vuruşuna Esposito'nun eliyle müdahale etmesi nedeniyle penaltı talep etti. Ancak kol vücuda yapışık durumdaydı ve Colombo oyunu devam ettirdi.

39' - FIORENTINA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ! Fagioli'nin vuruşunu Carlos Augusto (topa dokunmadan) saptırdı, Kean topu yakaladı ve Sommer'i iki metreden geçerek golü attı. Ancak, Azzurri forveti başlangıçta ofsayt pozisyonundaydı.

18' - Fagioli'nin ceza sahasına gönderdiği harika derin pası Kean yakaladı. İtalyan forvet, Carlos Augusto ile temasın ardından ceza sahasının ortasında düştü, ancak hakem Colombo bu pozisyonu faul olarak değerlendirmedi.

10' - Nerazzurri, olası bir kol teması nedeniyle şiddetli itirazda bulunuyor. Dumfries'in sağdan ortasına ne Pio Esposito ne de Ranieri yetişebiliyor: top daha sonra Pongracic'e çarpıyor, ancak Colombo oyunun devam etmesine izin veriyor.

7' - INTER'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ! Nicolò Barella'nın attığı Inter'in ikinci golü iptal edildi. Franchi'de bu akşamın kaptanı, Dumfries'in ceza sahasına gönderdiği isabetli pası aldı ve kaleye doğru şutunu çekti, Brescianini'nin kalesi yönünde yaptığı kritik dokunuşla top ağlara gitti, ancak ofsayt pozisyonundaydı.