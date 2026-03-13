Fiorentina, Gudmundsson'un evinde hırsızlık: İzlandalı oyuncu sosyal medyada yardım istiyor ve ödül vaat ediyor

Futbolcu, Instagram'da paylaştığı birkaç hikaye aracılığıyla evinin soyulduğunu ve birçok değerli eşyanın çalındığını açıkladı. Bunların arasında, özellikle önemli kişisel eşyalarının da bulunduğunu vurguladı. Takipçileriyle paylaştığı mesajda Gudmundsson, yararlı bilgilere sahip olabilecek herkese çağrıda bulundu: Faillerle ilgili ayrıntıları bilenlerin doğrudan kendisiyle veya emniyet güçleriyle iletişime geçmesi istendi. Oyuncu ayrıca, çalınan eşyaların geri alınmasına yol açabilecek her türlü bilgi için ödül verileceğini de duyurdu.