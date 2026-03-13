Albert Gudmundsson, Conference League son 16 turu ilk maçında Fiorentina'nın Polonyalı Rakow karşısında geri dönüşünü sağlayan penaltı golünün sevincinin ardından büyük bir üzüntü yaşadı. İzlandalı forvet, sosyal medyada dün evinde hırsızlık olayına maruz kaldığını açıkladı.
Fiorentina, Gudmundsson'un evinde hırsızlık: İzlandalı oyuncu sosyal medyada yardım istiyor ve ödül vaat ediyor
SUNULAN ÖDÜL
Futbolcu, Instagram'da paylaştığı birkaç hikaye aracılığıyla evinin soyulduğunu ve birçok değerli eşyanın çalındığını açıkladı. Bunların arasında, özellikle önemli kişisel eşyalarının da bulunduğunu vurguladı. Takipçileriyle paylaştığı mesajda Gudmundsson, yararlı bilgilere sahip olabilecek herkese çağrıda bulundu: Faillerle ilgili ayrıntıları bilenlerin doğrudan kendisiyle veya emniyet güçleriyle iletişime geçmesi istendi. Oyuncu ayrıca, çalınan eşyaların geri alınmasına yol açabilecek her türlü bilgi için ödül verileceğini de duyurdu.
HİKAYELERDEKİ MESAJ
"Dün evim soyuldu ve çok önemli bazı kişisel eşyalarım da dahil olmak üzere birçok değerli eşya çalındı. Bu olayın failleriyle ilgili bilgisi olanlar, lütfen benimle veya polisle iletişime geçsin. Çalınan eşyaların bulunmasına yardımcı olacak bilgilere ödül verilecektir."