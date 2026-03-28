Fiorentina, Gudmundsson satılabilir mi? Kulübün İzlandalı oyuncu hakkındaki tutumu

Ancak aynı zamanda, Viola Park’ta kimse onu yalnız bırakmak niyetinde değil. Sezon hâlâ devam ediyor, ligde kalmak için mücadele gerekiyor ve Conference Ligi hedefi de hâlâ geçerli. Tüm bunları başarmak için İzlandalı oyuncunun en iyi performansını sergilemesi gerekecek. İşte bu yüzden Vanoli, sezonun bu son aşamasında onu yedek kulübesine göndermek niyetinde görünmüyor.

Saha dışında, zihinsel faktör de önemli. Gudmundsson, Floransa'da artık çok iyi tanınıyor: her zaman ilk 11'de oynamaya alışkın biri için yedek kulübesi, bu finalde tepki vermek için doğru bir itici güç olmayacaktır. Raffaele Palladino da geçen yıl bunu denemişti, ancak büyük bir sonuç alamamıştı.

Gudmundsson desteklenmeli, değer verilmeli ve gerektiğinde projenin merkezine geri getirilmelidir. Paratici ve Vanoli de Haziran ayına kadar bunu yapmayı planlıyor. Sonra ne olacağı belli olmaz.