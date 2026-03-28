Terk edilme karşısında hepimiz aynı gemideyiz: En aklı başında kişi bile sevilmediğini fark ettiğinde çökebilir. Öyleyse neden Albert Gudmundsson bir istisna olsun ki? Yine de Manor Solomon’un geri dönüşü, Paolo Vanoli’nin yönettiği takımda İzlandalı oyuncunun rolünü yeniden sorgulanır hale getirdi. Viola’nın 10 numaralı oyuncusunun son zamanlardaki pek de ikna edici olmayan performansları göz önüne alındığında, bu anlaşılabilir bir karar.
Çeviri:
Fiorentina, Gudmundsson satılabilir mi? Kulübün İzlandalı oyuncu hakkındaki tutumu
GUDMUNDSSON TARTIŞMA KONUSU
Ancak rakamlara bakıldığında (toplamda 9 gol ve 6 asist), bu eleştirilerin pek de tutarlı olmadığı söylenebilir. Buna rağmen, tavırlarında belli bir hoşnutsuzluk seziliyor ve bu durum zaman geçtikçe taraftarların sabrını zorluyor.
Peki, Solomon ilk 11'de mi başlayacak? Gudmundsson yedek kulübesinde mi kalacak? Başlangıç noktası açık: Gudmundsson, Vanoli'nin kadrosundaki en yetenekli oyuncu olarak görülüyor. Bu inanç, önce Pradè, sonra da Paratici döneminde hiçbir zaman gerçekten sorgulanmadı.
FIORENTINA'NIN DURUMU
Ancak aynı zamanda, Viola Park’ta kimse onu yalnız bırakmak niyetinde değil. Sezon hâlâ devam ediyor, ligde kalmak için mücadele gerekiyor ve Conference Ligi hedefi de hâlâ geçerli. Tüm bunları başarmak için İzlandalı oyuncunun en iyi performansını sergilemesi gerekecek. İşte bu yüzden Vanoli, sezonun bu son aşamasında onu yedek kulübesine göndermek niyetinde görünmüyor.
Saha dışında, zihinsel faktör de önemli. Gudmundsson, Floransa'da artık çok iyi tanınıyor: her zaman ilk 11'de oynamaya alışkın biri için yedek kulübesi, bu finalde tepki vermek için doğru bir itici güç olmayacaktır. Raffaele Palladino da geçen yıl bunu denemişti, ancak büyük bir sonuç alamamıştı.
Gudmundsson desteklenmeli, değer verilmeli ve gerektiğinde projenin merkezine geri getirilmelidir. Paratici ve Vanoli de Haziran ayına kadar bunu yapmayı planlıyor. Sonra ne olacağı belli olmaz.
HAZİRAN'DA SATIŞ MI?
Sezon sonunda çeşitli senaryolar ortaya çıkabilir. Kulübün yaptığı yatırım önemliydi ve dolayısıyla, kulübü onu elinden çıkarmaya ikna etmek için de aynı derecede önemli bir teklif gerekecektir.
Ancak şimdilik Albert Gudmundsson, Paolo Vanoli'nin günlük çalışmalarıyla birleşmiş bir grup haline getirdiği bu Fiorentina'nın temel bir parçası olmaya devam ediyor. Ve her ailede olduğu gibi, kimse geride bırakılmıyor.