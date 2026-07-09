Fiorentina, yeni teknik direktörü Fabio Grosso’yu tanıttı. Eski Sassuolo oyuncusu, basın toplantısında şu sözleri sarf etti.
Çeviri:
Fiorentina, Grosso: “Atta mı? Paratici’ye tebrikler, ona ‘Ama emin miyiz?’ diye yazdım. Bir kupa kazanmayı hayal ediyorum, işte böyle oynayacağız”
“Fiorentina tarihi bir kulüp ve bu takımı çalıştırmak benim için bir gurur kaynağı. Dünya Kupası’ndaki o penaltıdan bu yana 20 yıl geçti, ancak spor sonuçlarından bağımsız olarak bu anlar her zaman güncelliğini koruyor. Ulaştığımız seviye o kadar yüksekti ki tarih sayfalarına geçti. Bu fırsattan çok memnunum, sorumluluklarımın farkındayım ve güzel bir şey inşa etmeyi umuyorum.”
“Floransa’da 25 yıldır bir kupa kazanılmadı: bu herkesin hayali. Güzel bir şey başarmak, Fiorentina’yı ligimizin öncü takımlarından biri haline getirmek istiyorum. Ne olmak istediğimi, nereye gitmek istediğimi hayal etmeyi seviyorum; bunu yapmak, bu hedeflerin peşinden gitmek için önümü açmama yardımcı oluyor. Elbette sözlerden çok eylemlere ihtiyaç olacak.”
“Nasıl oynayacağız? Bugün net bir vizyona sahip olmak önemli, aksi takdirde her zaman baskı altında olduğumuz için çalkantılara maruz kalırız. Her zaman ahlaki değerlere sahip ve hücumda cesaretli bir takım sahaya sürmeyi denemeyi sevmişimdir. Fiorentina’yı nasıl şekillendireceğimize dair net bir fikir var ve bu 4-3-3 sistemine güvenmektir; tabii ki bazı özellikler veya durumlar değişikliklere yol açabilir.”
“Atta mı? Direktöre tebriklerimi sunuyorum, birkaç gün önce ona bir mesaj yazmıştım: ‘ama emin miyiz...’ (gülüyor, ed.). Bana göre çok güçlü ve büyük potansiyeli olan bir oyuncu. Onu sol kanat orta saha rolünde hayal ediyorum.”
“Burada tutku çok büyük, Floransa dünyaca ünlü bir şehir; ben bunları hissediyorum, tıpkı büyük bir şey inşa etmek için işe koyulma arzusunu hissettiğim gibi. Paratici, bana yetenekli oyuncular sağlamak için çok çalışıyor; gerisi bana kalmış, bu yetenekli oyuncuları büyük bir takım haline getirmek. Liyakate dayalı ve tutarlı olmak, kendimi sorgulamak ve her zaman denemek istiyorum. Hangi ortamda çalıştığımızı biliyoruz: muhteşem ve iddialı, ve olması gereken de budur.”
“Viery ve Dragusin mi? Hakkında bilgi aldım ve Genel Müdür’e güveniyorum. Viery, büyük potansiyeli olan genç bir oyuncu; onun potansiyelini anlamak için onu tanımak ve keşfetmek istiyorum. Dragusin’i daha iyi tanıyoruz; üst düzey bir kulüpten geliyor ve önemli bir transfer.”
“Kean mı? Ben Juve’de kariyerime başladığımda o alt yaş kategorilerindeydi. Onu planlanandan önce Primavera takımına aldık; fiziksel ve teknik yetenekleri sayesinde basamakları hızla tırmanan bir oyuncu. Her zaman dünya çapında bir oyuncu olma konusunda büyük bir hırsı vardı. Onunla tekrar konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum: benim için bu takımın önemli bir oyuncusu.”
“Gudmundsson mu? Kalitesini kanıtladı, onunla konuşup nasıl hissettiğini anlamak istiyorum. Takımda sıkı çalışmak isteyen oyuncuları istiyorum. O bir kanat oyuncusu değil, ama forvet de değil. Orta saha oyuncusu mu? Onu o pozisyonda hayal edemiyorum, özellikle de Atta’nın transferinden sonra. Sonra onu çalıştırırken belki de güçlü yanlarını anlamaya ve zayıflıklarını gizlemeye çalışırım.”
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