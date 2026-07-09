Fiorentina, Grosso: “Atta mı? Paratici’ye tebrikler, ona ‘Ama emin miyiz?’ diye yazdım. Bir kupa kazanmayı hayal ediyorum, işte böyle oynayacağız”

“Fiorentina tarihi bir kulüp ve bu takımı çalıştırmak benim için bir gurur kaynağı. Dünya Kupası’ndaki o penaltıdan bu yana 20 yıl geçti, ancak spor sonuçlarından bağımsız olarak bu anlar her zaman güncelliğini koruyor. Ulaştığımız seviye o kadar yüksekti ki tarih sayfalarına geçti. Bu fırsattan çok memnunum, sorumluluklarımın farkındayım ve güzel bir şey inşa etmeyi umuyorum.”





“Floransa’da 25 yıldır bir kupa kazanılmadı: bu herkesin hayali. Güzel bir şey başarmak, Fiorentina’yı ligimizin öncü takımlarından biri haline getirmek istiyorum. Ne olmak istediğimi, nereye gitmek istediğimi hayal etmeyi seviyorum; bunu yapmak, bu hedeflerin peşinden gitmek için önümü açmama yardımcı oluyor. Elbette sözlerden çok eylemlere ihtiyaç olacak.”





“Nasıl oynayacağız? Bugün net bir vizyona sahip olmak önemli, aksi takdirde her zaman baskı altında olduğumuz için çalkantılara maruz kalırız. Her zaman ahlaki değerlere sahip ve hücumda cesaretli bir takım sahaya sürmeyi denemeyi sevmişimdir. Fiorentina’yı nasıl şekillendireceğimize dair net bir fikir var ve bu 4-3-3 sistemine güvenmektir; tabii ki bazı özellikler veya durumlar değişikliklere yol açabilir.”