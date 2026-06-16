Fiorentina, geleceği planlamak üzere önümüzdeki saatlerde Kean’ın menajeriyle görüşecek: Grosso ve Paratici’nin görüşleri ile oyuncunun isteği, son durum

Özellikle son aylarda performansını büyük ölçüde etkileyen tibia sorunlarını aşan ve İtalya milli takımıyla Dünya Kupası’na katılamamanın hayal kırıklığını da atlatan 2000 doğumlu forvet, önümüzdeki günlerde kulüp yönetimi ile bir araya gelerek geleceğini görüşecek. Sky Sport’un haberine göre, durumun değerlendirilmesi için yarın bir toplantı yapılması planlanıyor. Floransa’da 77 maça çıkıp 34 gol atan Moise Kean’ın sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor; net 4,5 milyon avro maaş alıyor ve 15 Temmuz’a kadar 62 milyon avro tutarında bir sözleşme fesih bedeli ile korunuyor.