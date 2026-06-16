Spor direktörü Fabio Paratici’nin oluşturduğu yeni teknik projenin sorumluluğunu üstlenecek kişi olarak Fabio Grosso’yu belirledikten sonra, Fiorentina kulübünde yeni sezonun planlaması tüm hızıyla başladı. Kulüp sahibi Rocco Commisso’nun vefatı ve küme düşme tehlikesiyle çakışan, yakın tarihin en zorlu sezonlarından birini geride bırakan “Viola”, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde yeniden rekabetçi hale gelmek için Serie A’nın yükselen teknik direktörlerinden birine güveniyor. Bunun için, son derece zorlu bir sezonun ardından Moise Kean gibi en iyi oyuncularını da yeniden formuna kavuşturması gerekecek.
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Fiorentina, geleceği planlamak üzere önümüzdeki saatlerde Kean’ın menajeriyle görüşecek: Grosso ve Paratici’nin görüşleri ile oyuncunun isteği, son durum
ZİRVE
Özellikle son aylarda performansını büyük ölçüde etkileyen tibia sorunlarını aşan ve İtalya milli takımıyla Dünya Kupası’na katılamamanın hayal kırıklığını da atlatan 2000 doğumlu forvet, önümüzdeki günlerde kulüp yönetimi ile bir araya gelerek geleceğini görüşecek. Sky Sport’un haberine göre, durumun değerlendirilmesi için yarın bir toplantı yapılması planlanıyor. Floransa’da 77 maça çıkıp 34 gol atan Moise Kean’ın sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor; net 4,5 milyon avro maaş alıyor ve 15 Temmuz’a kadar 62 milyon avro tutarında bir sözleşme fesih bedeli ile korunuyor.
ORTAK İRADE
Menajeri Alessandro Lucci ile Fiorentina yönetimi arasında planlanan görüşmede, geçen sezonun bilançosu çıkarılacak ve önümüzdeki sezon için tarafların planları ortaya konacak. Sky Sport'un haberine göre, ortak istek birlikte yeniden yola çıkmak. Fiorentina'da, Juventus'un Primavera takımında Kean'ı çalıştırmış olan Grosso, Kean'ın eski bir hayranı; Paratici ise yine Juventus'ta Kean'ın sportif direktörü olarak görev yapmıştı. Forvet oyuncusu ise, son transfer dönemlerinde Suudi Arabistan’dan gelen bazı yüksek tutarlı teklifleri reddetmiş olsa da, Fiorentina’dan ayrılmayı yalnızca durumunun belirgin bir şekilde iyileşmesi durumunda değerlendireceği belirtiliyor.
SADECE BÜYÜK BİR MAÇ İÇİN
Oyuncunun hedefi, muhtemelen Premier League gibi üst düzey bir ligde – 2019/2020 sezonunda Everton forması giydiği lig – forma giymek ya da en azından mümkünse Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden hırslı bir takımda kendini kanıtlamaktır. Moise Kean’ın Floransa’da kalma şansının büyük bir kısmı, önümüzdeki haftalarda gelebilecek tekliflere bağlı olacak; ancak aynı zamanda Fiorentina’nın, onu merkezine alan ve birlikte daha iddialı hedeflere ulaşmak için yeniden rekabetçi hale gelmenin temellerini atacak bir yeniden canlanma projesi sunma becerisine de bağlı olacaktır.