Konferans Ligi'nde Rakow ile oynanacak ve turnuvanın son 16 turu rövanş maçı niteliğindeki karşılaşmanın başlama vuruşuna birkaç dakika kala, Fiorentina Genel Müdürü Alessandro Ferrari Sky Sport'a konuştu. İşte Ferrari'nin açıklamaları:
Fiorentina, Ferrari: "İlerleme kaydettik, ancak tekrar geriye düşmek çok kolay. Barone her zaman bizimle"
YARIŞMA
"Bu, olabildiğince ilerlemeye çalıştığımız bir kupa. Bize, bu sezon oldukça yoğun olan ligle ilgili endişelerden biraz olsun kurtulma fırsatı sunuyor. Bu harika bir fırsat ve biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Her takım sahaya elinden gelenin en iyisini yapmak için çıkar ve bu akşam da durum farklı olmayacak. Avrupa'da yoluna devam etmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz, bu yüzden hiçbir şey kesin değil."
BARONE'NUN ANISI
"Joe Barone hepimizde derin bir iz bıraktı; Viola Park'a unutulmaz bir azim ve güç kattı. O, asla aramızdan ayrılmayacak."
LİG VE KUPASI
"İki farklı aşamadan geçtik: biri ocak ayına kadar, diğeri ise yeni yılın başından itibaren. Özellikle yönetim ve maç hazırlıkları konusunda ilerleme kaydettik. Ancak düşüşün ne kadar kolay olduğunu gördük; bu yüzden her bir maça odaklanmaya devam etmeliyiz."