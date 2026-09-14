Fiorentina’da Brezilyalı kanat oyuncusu Dodò ile ilgili kriz dinmek bilmiyor. Yüzde 100 satış listesine konduğu bir yazın ardından hâlâ 0 dakika süre alan oyuncunun durumunun, Grosso’nun ayrılığı ve Paolo Vanoli’nin yeniden kulübeye dönmesiyle normale dönmesi bekleniyordu.

Ancak Venezia karşısında da sağ bek 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı ve fiziksel ile sözleşmesel nedenlerle hem form olarak geride olduğu hem de projenin dışında kaldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ancak Dodò bugün bu iddiaları yalanlamak istedi.