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Dodo FiorentinaGetty
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Fiorentina: Dodò sosyal medyada patladı: "Formsuz muyum? Yalan, her şeye inanmayın"

Fiorentina
Dodo
Transfers
AC Milan
Roma
Juventus

Brezilyalı kanat oyuncusu sosyal medya üzerinden isyan etti ve oynamaya hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.

Fiorentina’da Brezilyalı kanat oyuncusu Dodò ile ilgili kriz dinmek bilmiyor. Yüzde 100 satış listesine konduğu bir yazın ardından hâlâ 0 dakika süre alan oyuncunun durumunun, Grosso’nun ayrılığı ve Paolo Vanoli’nin yeniden kulübeye dönmesiyle normale dönmesi bekleniyordu.

Ancak Venezia karşısında da sağ bek 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı ve fiziksel ile sözleşmesel nedenlerle hem form olarak geride olduğu hem de projenin dışında kaldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ancak Dodò bugün bu iddiaları yalanlamak istedi.

  • “Her şeye inanmayın. Gayet iyiyim”

    Dodò, sosyal medya hesapları üzerinden önce tüm gazetecileri ve onların yayın organlarını engelleyip susturarak tavrını ortaya koydu, ardından da basit ama önemli bir mesaj ekledi: "İyiyim, çok iyiyim. Duyduğunuz her şeye inanmayın"

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  • YENİ ŞANS?

    Vanoli’nin dönüşü, onun yeniden kadroya dahil edilmesi için bir kapı aralayabilirdi ve hatta Venezia karşısında yeniden ilk 11’e dönebileceğini öne sürenler bile vardı. Ancak, 30 Haziran 2027’de sona erecek sözleşme durumunun da etkisiyle (yani sezon sonunda), yeniden kadroya alınma ihtimali giderek uzaklaşıyor. Dodò sözleşmesini yenilemek istemiyor, geçen sezonun sonunda yapılmayan teklif nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor ve bonservissiz olarak ayrılmak istiyor.

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