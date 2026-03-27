ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie A

Fiorentina, De Gea: "Bitmiştik, Vanoli bizi yeniden hayata döndürdü. Gelecek mi? Burada mutluyum"

İspanyol kaleci, Fiorentina'nın şu anki durumunu değerlendiriyor ve geleceğe dair öngörülerde bulunuyor: De Gea'nın sözleri.

Paolo Vanoli'nin gelişi Fiorentina'ya yeni bir soluk getirdi; David de Gea'nın bu konuda hiç şüphesi yok: "Ölmüştük, o bizi hayata döndürdü."


İspanyol kaleci, La Gazzetta dello Sport'a uzun bir röportaj verdi ve röportajda çeşitli konulara değindi.


Viola'nın durumu ana gündem maddesiydi; dramatik bir başlangıcın ardından Toskana ekibi, ligde kalma mücadelesinin tam ortasında olsa da, Conference League'de ilerlerken yavaş yavaş toparlanmaya başladı.


Sadece bu da değil, çünkü kaleci, transfer dedikodularının merkezinde yer alan kendi geleceği hakkında da küçük bir güncelleme yaptı.

  • FIORENTINA'NIN YILIN BAŞINDA YAŞADIĞI ZORLUKLARI NASIL AÇIKLIYORSUNUZ?

    David de Gea, Fiorentina'nın sezon başında yaşadığı zorluklardan yola çıkıyor:


    "Bunun bir açıklaması yok," diye itiraf ediyor. "Kötü bir başlangıç yaptık ve kendimize çok fazla baskı uyguladık. İlk kez küme düşmeme mücadelesi verdiğim için benim için de zordu. Gençler daha çok acı çekti, bu tür durumlarda zihinsel olarak güçlü olmak gerekiyor. Ben de en iyi formumda değildim ama moralimi bozmadım: Çalışmak, bu durumdan çıkmanın tek yolu."


    İspanyol kaleci şöyle devam ediyor: "En zor an 2025'in sonu oldu, son sıradaydık, maç kazanamıyorduk ve istatistikler, bizim durumumuzdaki hiçbir takımın daha önce küme düşmekten kurtulamadığını gösteriyordu. O zaman endişeliydim: kendimi bir kabusun içinde hissediyordum. Ancak şimdi birçok açıdan iyileştik ve Conference'da hâlâ yarışıyoruz, ama sıkı çalışmaya devam etmeliyiz."

    • Reklam

  • VANOLI İLE NELER DEĞİŞTİ

    Ancak Floransa'da hava değişti; bu durum, Stefano Pioli'nin görevden alınmasının ve Daniele Galloppa'nın kısa süreli geçici teknik direktörlüğünün ardından Paolo Vanoli'nin göreve gelmesinin de etkisiyle oldu. De Gea şöyle diyor:


    "Bize enerji katan yeni oyuncular geldi ama teknik direktörün büyük çabasını da vurgulamak gerekir. Bitmiştik, durum umutsuzdu ve Vanoli bizi hayata döndürdü. Paratici de çok aktif: bizimle konuşmayı ve antrenmanları takip etmeyi seviyor. Harika bir iş çıkarıyor. Bana destek olan genel müdür Ferrari'ye, kulübe ve Goretti'ye de teşekkür ederim."

  • KAPTAN KURDELESİ

    Vanoli, kaptanlık pazubandını Luca Ranieri'den alarak bizzat De Gea'ya taktı. Peki, İspanyol kaleci bu görevi nasıl karşıladı?


    "Vanoli, Luca ve benimle konuştu, en yaşlı oyuncu olduğum için benden çok şey beklediğini söyledi. Ben hazırdım, United'da daha önce kaptanlık yapmıştım. Ranieri ile çok iyi bir ilişkim var, o takım için çok önemli. O da kaptanlardan biri."

  • KONFERANS LİGİ

    De Gea, Conference League'de sınır tanımıyor:


    "A Ligine odaklandık ama buna inanmalıyız. Crystal Palace güçlü bir takım ve benim için İngiltere'ye dönmek güzel olacak. Bir kupa kazanmak taraftarlar için harika olur, bunu başarabiliriz."

  • Gelecek

    De Gea'nın adı Juventus ile de anılıyor, ancak kendisi şimdilik geleceği konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor:


    "Hala iki yıllık sözleşmem var ve burada mutluyum, ancak şu an geleceği düşünmenin zamanı değil. Fiorentina'yı kurtarmak ve Conference'da elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

  • KEAN'DA NE EKSİK?

    Son olarak, dün Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda karşısında milli takımda gol atan takım arkadaşımız Moise Kean'a da bir göz atalım. Fiorentina'nın forvetinin tam anlamıyla patlama yapması için ne eksik?


    "Moise özel bir çocuk, çok konuşuyoruz ve ona yardım etmeye çalışıyorum. Geçen yıl harika bir sezon geçirdi. İyi bir oyuncu ile bir şampiyon arasındaki farkı, yıllar boyunca istikrarlı bir performans sergileme yeteneği oluşturur. Bu en zor olan şeydir ama bence o bunu başarabilir."

