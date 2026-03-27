Fiorentina, De Gea: "Bitmiştik, Vanoli bizi yeniden hayata döndürdü. Gelecek mi? Burada mutluyum"

Paolo Vanoli'nin gelişi Fiorentina'ya yeni bir soluk getirdi; David de Gea'nın bu konuda hiç şüphesi yok: "Ölmüştük, o bizi hayata döndürdü."
İspanyol kaleci, La Gazzetta dello Sport'a uzun bir röportaj verdi ve röportajda çeşitli konulara değindi.
Viola'nın durumu ana gündem maddesiydi; dramatik bir başlangıcın ardından Toskana ekibi, ligde kalma mücadelesinin tam ortasında olsa da, Conference League'de ilerlerken yavaş yavaş toparlanmaya başladı.
Sadece bu da değil, çünkü kaleci, transfer dedikodularının merkezinde yer alan kendi geleceği hakkında da küçük bir güncelleme yaptı.