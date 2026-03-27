Fiorentina, De Gea: "Bitmiştik, Vanoli bizi yeniden hayata döndürdü. Gelecek mi? Burada mutluyum"

David de Gea, Fiorentina'nın sezon başında yaşadığı zorluklardan yola çıkıyor:





"Bunun bir açıklaması yok," diye itiraf ediyor. "Kötü bir başlangıç yaptık ve kendimize çok fazla baskı uyguladık. İlk kez küme düşmeme mücadelesi verdiğim için benim için de zordu. Gençler daha çok acı çekti, bu tür durumlarda zihinsel olarak güçlü olmak gerekiyor. Ben de en iyi formumda değildim ama moralimi bozmadım: Çalışmak, bu durumdan çıkmanın tek yolu."





İspanyol kaleci şöyle devam ediyor: "En zor an 2025'in sonu oldu, son sıradaydık, maç kazanamıyorduk ve istatistikler, bizim durumumuzdaki hiçbir takımın daha önce küme düşmekten kurtulamadığını gösteriyordu. O zaman endişeliydim: kendimi bir kabusun içinde hissediyordum. Ancak şimdi birçok açıdan iyileştik ve Conference'da hâlâ yarışıyoruz, ama sıkı çalışmaya devam etmeliyiz."