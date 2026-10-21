Fiorentina ile Serie A Birliği arasındaki tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Serie A'nın 7. haftasında Fiorentina'nın Como'ya yenildiği maçı hakem Di Bello'nun yönetmesinin ardından başlayan tartışmada, ilk açıklama taleplerine verilen yanıtlar yetersiz bulundu. Bunun üzerine Fiorentina yeni bir açıklama yayımladı.
Fiorentina'dan Serie A yönetimine VAR konusunda yazı: "Tüm sistemin güvenilirliğini zedeleme riski taşıyan ciddi olaylar"
Fiorentina kulübünden yapılan açıklama: "Fiorentina, Serie A yönetiminin yanıtını not etmekle birlikte sunduğu karşı açıklamaları tatmin edici ve yeterli bulmuyor. Çünkü bu açıklamalar, Como'nun ilk golünde VAR incelemesi yapılmamasının nasıl gerçekleştiğini hiçbir şekilde açıklamıyor ve Pongracic'in iptal edilen golündeki ofsaytın nesnel olarak var olduğunu kesin biçimde ortaya koyan herhangi bir hareketli video görüntüsü sunmuyor. Kulüp, gerekli açıklamaları almak ve tüm sistemin güvenilirliğini tehlikeye atabilecek ciddi durum ve olaylara kesin olarak açıklık getirmek için yetkili tüm spor kurumlarına başvurmayı sürdürecek".
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun