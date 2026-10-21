Fiorentina kulübünden yapılan açıklama: "Fiorentina, Serie A yönetiminin yanıtını not etmekle birlikte sunduğu karşı açıklamaları tatmin edici ve yeterli bulmuyor. Çünkü bu açıklamalar, Como'nun ilk golünde VAR incelemesi yapılmamasının nasıl gerçekleştiğini hiçbir şekilde açıklamıyor ve Pongracic'in iptal edilen golündeki ofsaytın nesnel olarak var olduğunu kesin biçimde ortaya koyan herhangi bir hareketli video görüntüsü sunmuyor. Kulüp, gerekli açıklamaları almak ve tüm sistemin güvenilirliğini tehlikeye atabilecek ciddi durum ve olaylara kesin olarak açıklık getirmek için yetkili tüm spor kurumlarına başvurmayı sürdürecek".