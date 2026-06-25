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Fiorentina’dan Fullkrug için sansasyonel bir teklif: Alman santrforun sözleşmesi Milan tarafından uzatılmadı ve bedeli 3 milyon

AC Milan
Fiorentina
West Ham United
Transfers

Alman golcü Fullkrug için İtalya'da yeni bir deneyim söz konusu olabilir: Fiorentina, Milan'a kiralık olarak forma giydikten sonra geri dönen Alman forvetin, transfer söylentileri dolaşan Roberto Piccoli'nin yerine geçmesi için değerlendiriyor.

Niclas Fullkrug, sadece 6 ay ve tek bir golün ardından Milan'a veda ederek West Ham'a geri dönüyor. Bu haber bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ve artık sadece resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Hannover'in "panzer"i, Championship'e yeni düşen Hammers'ın planlarında yer almıyor ve yeniden transfer pazarına sunulacak.

  • SERIE A’DA İKİ TALEP

    Venezia, deneyimli forvetin “evet” cevabını almaya çalışmak amacıyla, Fullkrug’un menajerliğini yapan Roof ajansıyla birkaç haftadır görüşmeler yürütüyor. Ancak Fiorentina’ya da dikkat etmek gerekiyor: Tirreno gazetesine göre, Roberto Piccoli’nin ayrılması durumunda Fiorentina, eski Werder Bremen oyuncusunu kadrosuna katmayı düşünüyor. Alman oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 3 milyon avro olarak belirtiliyor.

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