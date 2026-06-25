Niclas Fullkrug, sadece 6 ay ve tek bir golün ardından Milan'a veda ederek West Ham'a geri dönüyor. Bu haber bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ve artık sadece resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Hannover'in "panzer"i, Championship'e yeni düşen Hammers'ın planlarında yer almıyor ve yeniden transfer pazarına sunulacak.
Calciomercato
Çeviri:
Fiorentina’dan Fullkrug için sansasyonel bir teklif: Alman santrforun sözleşmesi Milan tarafından uzatılmadı ve bedeli 3 milyon
SERIE A’DA İKİ TALEP
Venezia, deneyimli forvetin “evet” cevabını almaya çalışmak amacıyla, Fullkrug’un menajerliğini yapan Roof ajansıyla birkaç haftadır görüşmeler yürütüyor. Ancak Fiorentina’ya da dikkat etmek gerekiyor: Tirreno gazetesine göre, Roberto Piccoli’nin ayrılması durumunda Fiorentina, eski Werder Bremen oyuncusunu kadrosuna katmayı düşünüyor. Alman oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 3 milyon avro olarak belirtiliyor.