Fiorentina’dan Fullkrug için sansasyonel bir teklif: Alman santrforun sözleşmesi Milan tarafından uzatılmadı ve bedeli 3 milyon

Niclas Fullkrug, sadece 6 ay ve tek bir golün ardından Milan'a veda ederek West Ham'a geri dönüyor. Bu haber bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ve artık sadece resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Hannover'in "panzer"i, Championship'e yeni düşen Hammers'ın planlarında yer almıyor ve yeniden transfer pazarına sunulacak.