Fiorentina'dan Fabio Grosso, Moise Kean'ın ayrılma olasılığını dışlamıyor: "Onun takımda kalmasından memnun olurum, ancak herkes için iyi olacak bir fırsat ortaya çıkarsa, ona başarılar dileriz."

“Onu sakin görüyorum, birkaç yıl sonra onu yeniden görmekten memnuniyet duyuyorum. Onunla henüz çocukken tanışmıştım ve şimdi bir erkek ve kendini kanıtlamış bir futbolcu olarak yeniden karşılaştım. Özelliklerini siz de biliyorsunuz, ben de çok iyi biliyorum; o, takımımız için çok güçlü bir oyuncu. Ayrıca, daha önce de söylediğim gibi, transfer piyasasında bazı söylentiler var, ancak biz sadece çalışmak ve gelişmek için buradayız. Transfer piyasasının dinamiklerini biliyorsunuz: Onun takımda olmasından memnunum, olmaya da devam ederim; ancak onun için güzel ve herkesin yararına olacak bir fırsat ortaya çıkarsa, ona başarılar dilemekten de aynı derecede mutlu olurum,” dedi Fabio Grosso, Viola Park’tan yaptığı açıklamada.