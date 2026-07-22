Moise Kean’ın geleceği, Fiorentina dünyasında gündemdeki tartışma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Como’nun milli takım forvetine ilgi duyduğuna dair çıkan söylentilerin ardından, Viola’nın teknik direktörü Fabio Grosso, 2000 doğumlu oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına dair son spekülasyonlar hakkında yeniden konuştu. Haberlere göre, Gubbio’ya karşı 1-0 kazandıkları hazırlık maçı (golü Gudmundsson attı) sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abruzzalı teknik direktör, oyuncunun takımdan ayrılması ihtimalini tamamen dışlamıyor.
Çeviri:
Fiorentina'dan Fabio Grosso, Moise Kean'ın ayrılma olasılığını dışlamıyor: "Onun takımda kalmasından memnun olurum, ancak herkes için iyi olacak bir fırsat ortaya çıkarsa, ona başarılar dileriz."
VEDA SÖZLERİ Mİ?
“Onu sakin görüyorum, birkaç yıl sonra onu yeniden görmekten memnuniyet duyuyorum. Onunla henüz çocukken tanışmıştım ve şimdi bir erkek ve kendini kanıtlamış bir futbolcu olarak yeniden karşılaştım. Özelliklerini siz de biliyorsunuz, ben de çok iyi biliyorum; o, takımımız için çok güçlü bir oyuncu. Ayrıca, daha önce de söylediğim gibi, transfer piyasasında bazı söylentiler var, ancak biz sadece çalışmak ve gelişmek için buradayız. Transfer piyasasının dinamiklerini biliyorsunuz: Onun takımda olmasından memnunum, olmaya da devam ederim; ancak onun için güzel ve herkesin yararına olacak bir fırsat ortaya çıkarsa, ona başarılar dilemekten de aynı derecede mutlu olurum,” dedi Fabio Grosso, Viola Park’tan yaptığı açıklamada.
COMO NASIL BİLGİ EDİNİR
Moise Kean’ın Fiorentina’dan ayrılma ihtimaline yönelik tam anlamıyla bir kapı açıldı. 2024 yazında takıma katılan Kean, mor-beyazlı formayla toplam 77 maça çıkmış ve 34 gol atmıştır. Sözleşmesi Haziran 2029’da sona eriyor ve birkaç gün önce 52 milyon avroluk serbest kalma bedeli süresi doldu. Como, olası bir transfer görüşmesinin şartlarını belirlemek amacıyla Fiorentina ile ve forvetin menajer ekibiyle en son temasa geçen kulüp oldu. Yaklaşık 40 milyon avroluk bir bedel karşılığında, transfer için yeşil ışık yakılabilir.
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