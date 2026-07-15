Fiorentina'dan Atta: "En sevdiğim pozisyon ve idollerim: Cristiano Ronaldo ve Pogba"

Fiorentina’nın yeni transferlerinden Arthur Atta, basın toplantısında kendini tanıttı: “Floransa’yı seçtim çünkü genel menajer Paratici ve teknik direktörle konuştuğumda bana Fiorentina’yı daha da ileriye taşımak istediklerini söylediler. Burasının benim için doğru yer olduğunu düşündüm. Ayrıca burada tutkulu bir taraftar kitlesi var ve bu da beni ikna etti.”





2003 doğumlu Fransız oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Başka takımlar da vardı ama ben Floransa’yı seçtim. Bu takımın oyun tarzı beni hemen cezbetti. Her zaman ileriye oynamayı ve boşlukları değerlendirmeyi hedefliyor. Topun sürekli hareket halinde olmasını ve oyun kurmayı istiyor. Bu yüzden Fiorentina’ya katıldığım ve Grosso gibi bir teknik direktöre sahip olduğum için çok mutluyum. Hala öğrenmem gereken çok şey var. Hazırım ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Geçen yıl iyi bir sezon geçirdim ama burada kalarak daha da iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Gol atabilir ve asist yapabilirim. Takımla birlikte bunu yapmaya çalışacağım. Bu takımda sahada benim için daha fazla boş alan olacağından eminim. Daha fazla gol atabileceğimi düşünüyorum, en azından öyle umuyorum. Bunun için çok çalışacağım. İyi bir performans sergilemek istiyoruz ama henüz belirli bir hedefimiz yok. Şimdilik birbirimizi tanımalı ve teknik direktörümüzün talimatlarını takip ederek birlikte iyi çalışmalıyız.”



