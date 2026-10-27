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ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
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Fiorentina'da Pongracic'te lezyon var: Sağlık raporu

M. Pongracic
Fiorentina
Serie A

Inter ile oynanan lig maçında yaşanan sakatlığın ardından tetkikler

Fiorentina'nın resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "ACF Fiorentina, Inter-Fiorentina lig maçında yaşadığı sakatlığın ardından futbolcu Marin Pongracic'in bu sabah klinik muayene ve cihazlı tetkiklerden geçtiğini duyurdu."

  • Açıklama şöyle devam ediyor: "Yapılan tetkiklerde sağ uyluktaki biseps femoris kasının uzun başında miyofasiyal bir lezyon tespit edildi. Futbolcu, belirlenen tedavi ve rehabilitasyon sürecine başladı ve önümüzdeki haftalarda yeniden değerlendirilecek."


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