Fiorentina'nın resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "ACF Fiorentina, Inter-Fiorentina lig maçında yaşadığı sakatlığın ardından futbolcu Marin Pongracic'in bu sabah klinik muayene ve cihazlı tetkiklerden geçtiğini duyurdu."
Getty Images Sport
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Fiorentina'da Pongracic'te lezyon var: Sağlık raporu
Açıklama şöyle devam ediyor: "Yapılan tetkiklerde sağ uyluktaki biseps femoris kasının uzun başında miyofasiyal bir lezyon tespit edildi. Futbolcu, belirlenen tedavi ve rehabilitasyon sürecine başladı ve önümüzdeki haftalarda yeniden değerlendirilecek."
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