Fiorentina, bu transfer döneminde savunmacı Viery’yi (Gremio’dan), orta saha oyuncusu Arthur Atta’yı (Udinese’den) ve orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai’yi (Trabzonspor’dan) kadrosuna kattı; ayrıca Giovanni Fabbian ile Marco Brescianini’nin bonservisini aldı. Fiorentina, Radu Drăgușin ve Álex Jiménez’in kiralık transferlerini de tamamladı. Fabio Paratici, Fabio Grosso’ya yüksek kaliteli bir takım vermek hedefiyle transfer çalışmalarını henüz bitirmedi.
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Fiorentina'da Paratici gaza bastı: Manchester City'nin "Diablito" lakaplı Echeverri'si için yoklama başladı
ECHEVERRI İÇİN ANKET
Claudio Echeverri Arjantin futbolunun en değerli cevherlerinden biri. 2006 doğumlu oyuncu, Enzo Maresca yönetiminde Manchester City'de çalışıyor: İtalyan teknik adam, geleceğiyle ilgili kesin kararını vermeden önce onu yakından gözlemlemek istiyor. Geçen sezonu Bayer Leverkusen ile Girona arasında geçiren genç oyuncu Serie A'ya göz kırpıyor: Monza bu transfer döneminin ilk aşamalarında onunla ilgilenmişti, şimdi ise son günlerde nabız yoklayan Fiorentina devrede.
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