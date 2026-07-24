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Claudio EcheverriGetty Images

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Fiorentina'da Paratici gaza bastı: Manchester City'nin "Diablito" lakaplı Echeverri'si için yoklama başladı

Fiorentina

Fiorentina’da Paratici, Grosso’ya yüksek kaliteli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor: Echeverri fikri

Fiorentina, bu transfer döneminde savunmacı Viery’yi (Gremio’dan), orta saha oyuncusu Arthur Atta’yı (Udinese’den) ve orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai’yi (Trabzonspor’dan) kadrosuna kattı; ayrıca Giovanni Fabbian ile Marco Brescianini’nin bonservisini aldı. Fiorentina, Radu Drăgușin ve Álex Jiménez’in kiralık transferlerini de tamamladı. Fabio Paratici, Fabio Grosso’ya yüksek kaliteli bir takım vermek hedefiyle transfer çalışmalarını henüz bitirmedi.

  • ECHEVERRI İÇİN ANKET

    Claudio Echeverri Arjantin futbolunun en değerli cevherlerinden biri. 2006 doğumlu oyuncu, Enzo Maresca yönetiminde Manchester City'de çalışıyor: İtalyan teknik adam, geleceğiyle ilgili kesin kararını vermeden önce onu yakından gözlemlemek istiyor. Geçen sezonu Bayer Leverkusen ile Girona arasında geçiren genç oyuncu Serie A'ya göz kırpıyor: Monza bu transfer döneminin ilk aşamalarında onunla ilgilenmişti, şimdi ise son günlerde nabız yoklayan Fiorentina devrede.

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