Fiorentina, bu transfer döneminde savunmacı Viery’yi (Gremio’dan), orta saha oyuncusu Arthur Atta’yı (Udinese’den) ve orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai’yi (Trabzonspor’dan) kadrosuna kattı; ayrıca Giovanni Fabbian ile Marco Brescianini’nin bonservisini aldı. Fiorentina, Radu Drăgușin ve Álex Jiménez’in kiralık transferlerini de tamamladı. Fabio Paratici, Fabio Grosso’ya yüksek kaliteli bir takım vermek hedefiyle transfer çalışmalarını henüz bitirmedi.