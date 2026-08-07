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Grafica Mastantuono Fiorentina 2026Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Fiorentina'da Mastantuono resmen açıklandı: kulüpten açıklama

Fiorentina
Transfers
Real Madrid
F. Mastantuono

Fiorentina, Arjantinlinin Real Madrid'den gelişini açıkladı

Mor kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "ACF Fiorentina, futbolcu Franco Mastantuono'nun sportif hizmetlerine ilişkin hakları Real Madrid C.F.'den geçici olarak satın aldığını duyurdu."

  • Kariyeri

    Kulübün açıklaması şöyle devam etti: "14 Ağustos 2007'de Azul'da (Arjantin) doğan Mastantuono, River Plate altyapısında yetiştikten sonra A Takım'da henüz 16 yaşındayken ilk maçına çıktı ve o tarihten bu yana “Millonarios” formasıyla 64 maça çıkıp 10 gol kaydetti.


    Yeni mor-beyazlı oyuncu, geçen sezon Real Madrid ile La Liga, Şampiyonlar Ligi, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası'nda 35 maça çıkıp 3 gol attı.


    Ayrıca Mastantuono, Arjantin A Milli Takımı formasını giyerek ilk maçına çıkan en genç futbolcu unvanını taşıyor ve dört kez de Albiceleste formasını giydi".



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