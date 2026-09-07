Fiorentina’da Grosso’nun yerine yeni teknik direktör olarak Vanoli’nin gelişi resmileşti. İşte maaşı ve sözleşmesinin süresi

Geçen sezon, Kasım 2025'te Pioli'nin yerine göreve gelmesinden itibaren Vanoli 3-5-2 ile başlamış, ardından Grosso'nun da sezonun bu ilk bölümünde kullandığı 4-3-3'e dönmüştü. Ancak geçen sezon Vanoli, 4-3-3 için elinde neredeyse hiç gerçek kanat oyuncusu olmadan kalmıştı ve bunu Floransa'ya gelişinden kısa süre sonra kamuoyu önünde de dile getirmişti: "Bu grupta gerçek kanat oyuncuları yok ve bu da durumu karmaşık hale getiriyor: modern futbolda onların rolü temel öneme sahip."





Şimdi ise kanat oyuncuları fazlasıyla var ve ikililer de şimdiden belli: sağda Mastantuono ve Gnonto, solda Pedro Gonçalves ve Njie.





Dizilişten oyunculara geçelim. Vanoli'nin dönüşünden ilk olarak fayda sağlaması gereken isim Nicolò Fagioli.





Eski Juventus orta sahası, 4-3-3'te oyun kurucu olarak en çok değer kazanan isimlerden biri olmuş ve performans açısından Fiorentina'nın en iyileri arasında yer almıştı. Ancak Grosso ile kıvılcım çakmadı ve başka tercihler yapıldı.





Vanoli, kısa süre önce CorSport'a verdiği röportajda Fagioli için övgü dolu sözler kullandı: "Yetenekli bir oyuncu. Futbol açısından zeki ve teknik kişiliği çok güçlü bir çocuk keşfettim. Herkes onun oyun kurucu oynayamayacağını düşünüyordu ama bir oyuncu zekiyse ve kendini takımın hizmetine veriyorsa her rolde görev yapabilir. Benimle bunu gerçekten çok iyi yaptı. O dönemde güveni de hissetti ve bazen güven, size fazladan bir şeyler vermenizi sağlar."





Bu nedenle denge ve kalite sağlamak adına oyun kurucu rolünde Fagioli'nin Oulai'ye karşı açık ara önde olduğunu düşünmek son derece doğal. Onunla birlikte, Vanoli döneminde iyi bir gelişim gösteren ancak şimdi zorlanan Ndour da yeniden çıkış yakalayabilir.