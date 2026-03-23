“Milli takım mı? Herkes oraya gitmeyi hedefliyor. Çağrılmadığım için üzgünüm, ama bu sadece daha çok çalışmam gerektiği anlamına geliyor.” Fagioli, Inter’e karşı alınan mükemmel beraberliğin ardından bu konuyla ilgili olarak böyle konuştu. Eski Juventus oyuncusunun bir başka dominant performansı. Viola Park'tan onu olgun, ciddi ve yeniden doğmuş bir oyuncu olarak tanımlıyorlar. Bu başarı öncelikle Pioli'nin başaramadığını başararak onu oyun kurucu pozisyonunda sahaya süren Paolo Vanoli'ye ait. Ancak Fabio Paratici'nin de oyuncunun gelişiminde önemli bir rolü var. Viola’nın sportif direktörü onu çok iyi tanıyor: Juventus’ta büyümesini izledi ve Floransa’ya geldiğinden beri, bugün Fiorentina’nın tüm yükünü omuzlarında taşıyan Fagioli’yi ortaya çıkaran yapıcı tartışmalar hiç eksik olmadı. Kim bilir, belki de yakında Gattuso fikrini değiştirir.