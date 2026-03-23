Nicolò Fagioli, Fiorentina'nın ta kendisidir. Artık hiç şüphe yok: Eski Juventuslu orta saha oyuncusu, küme düşmenin eşiğinde olan takımı omuzlarına almış ve hem ligde hem de Avrupa'da sürüklemiştir. Herkes Fagioli'yi izliyor ve ona övgü yağdırıyor. Herkes, Rino Gattuso hariç. İtalya Milli Takımı teknik direktörü, onu Dünya Kupası play-off'larına çağırmamaya karar verdi. Bu karar, epey tartışma yarattı.
Fiorentina'da Fagioli sahneye çıkıyor. Ancak Gattuso onu kadroya almıyor: Milli takımdan dışlanması anlaşılması zor bir durum
ALLEGRI ONA HAYRAN, SPALLETTI CESUR
“Nicolò Fagioli, İtalya’nın en iyi orta saha oyuncusu,” demişti Massimiliano Allegri, Juventus’ta görev yaptığı dönemde. Luciano Spalletti bile, İtalya ile yaşadığı hayal kırıklığı yaratan Avrupa Şampiyonası deneyiminde, genç orta saha oyuncusunu kadroya çağırarak herkesi şaşırtmıştı. Fagioli’nin Milli Takım’ın geleceği olarak görüldüğü açıktır: bu senaryoyu dikkate almayan tek kişi Gattuso’dur. Nitekim, onu iyi tanıyanlar, Fagioli’nin hiçbir zaman dikkate alınmadığını söylüyor. Teknik direktör, eski Juventus oyuncusunu kadroya çağırmayı bir saniye bile düşünmemiştir.
FAGIOLI YOK, VERRATTI VAR
Açıkça belirtelim ki, farklı seçimler yapmak anlaşılabilir bir durumdur. İtalyan futbolu endişe verici bir durumdadır ve Nicolò Fagioli de vatanın kurtarıcısı olmayacaktır. Ancak teknik direktörün aklından geçen, şu anda Katar’da bulunan ve 40 günden fazla süredir forma giymeyen Mattia Verratti’yi tekrar kadroya çağırma fikri, eski PSG oyuncusunun sakatlığı nedeniyle suya düşmüş olsa da, açıklanamaz bir durumdur. Fagioli'nin rolüyle tamamen aynı olan bu durum, Vanoli'nin orta saha oyuncusunun kadroya alınmamasını daha da "gündeme getiriyor". Verratti evet, Fagioli hayır. Neden?
ZANIOLO GİBİ FASULYE
Fagioli, önceki yıllarda yaşanan bahis skandalları nedeniyle kadroya alınmamış olabilir mi? Muhtemelen. Rino Gattuso’nun kendi sözlerinden de bu ihtimal öne çıkıyor: “Fagioli burada olmayı hak ediyordu. Bu kararı, takıma, her zaman bizimle olanlara güvenmek için verdim. Bir zaferi hak ediyoruz. Bu iki maça kendime güvenerek çıkmak istedim. Çok iyi performans gösteren oyuncular olduğunu biliyorum.” Gattuso için soyunma odasındaki dengenin ne kadar önemli olduğu herkes tarafından biliniyor ve Zaniolo gibi, teknik direktör tarafından kadroya alınmayan bir diğer isim için de spor adaleti ile ilgili sorunlar etkili oldu.
MOR GELECEK
“Milli takım mı? Herkes oraya gitmeyi hedefliyor. Çağrılmadığım için üzgünüm, ama bu sadece daha çok çalışmam gerektiği anlamına geliyor.” Fagioli, Inter’e karşı alınan mükemmel beraberliğin ardından bu konuyla ilgili olarak böyle konuştu. Eski Juventus oyuncusunun bir başka dominant performansı. Viola Park'tan onu olgun, ciddi ve yeniden doğmuş bir oyuncu olarak tanımlıyorlar. Bu başarı öncelikle Pioli'nin başaramadığını başararak onu oyun kurucu pozisyonunda sahaya süren Paolo Vanoli'ye ait. Ancak Fabio Paratici'nin de oyuncunun gelişiminde önemli bir rolü var. Viola’nın sportif direktörü onu çok iyi tanıyor: Juventus’ta büyümesini izledi ve Floransa’ya geldiğinden beri, bugün Fiorentina’nın tüm yükünü omuzlarında taşıyan Fagioli’yi ortaya çıkaran yapıcı tartışmalar hiç eksik olmadı. Kim bilir, belki de yakında Gattuso fikrini değiştirir.