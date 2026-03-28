Goal.com
Canlı
Dodo FiorentinaGetty

Çeviri:

Fiorentina'da Dodô için endişe: Taraftarlara açık antrenmanda bir hamle yaptıktan sonra sakatlandı, durumu

Fiorentina
Dodo
Serie A

Brezilyalı oyuncu, Fiorentina'nın en formda oyuncularından biri, ancak bir sakatlık sorunu yaşıyor

Fiorentina'nın cumartesi günü taraftarlara açık olarak düzenlediği antrenman sırasında, kulüp için başa bela olabilecek bir sakatlık yaşandı: Bir antrenman çalışmasında ortaya çıkmak üzereyken yaptığı bir hamle sonrasında, Brezilyalı bek Dodô saha dışında yere yığıldı ve ardından sağlık ekibinden ilk müdahaleyi aldı.

  • ŞARTLAR

    Tıbbi ekip tarafından hemen müdahale edilen kanat oyuncusu, sahadan kendi ayakları üzerinde çıktı; ilk değerlendirmelere göre sağ fleksör bölgesini ilgilendirdiği tahmin edilen bu sakatlığın ardından gözle görülür bir şekilde sinirliydi. Şimdi yapılacak tetkikler, sakatlığın ciddiyetini ve iyileşme süresini belirleyecek.

  • DODO'NUN SEZONU

    Dodò, ligde 29 maça çıktı ve 1 gol attı; ayrıca Ağustos ayında Polissya ile oynanan Conference League playoff rövanş maçında da bir gol kaydetti. Gol pası ise 3 oldu. Sezonun sonunda, 2027'de sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmesi konusu gündeme gelecek; Paratici'nin sportif direktörlük görevine gelmesinden önce yaşanan çıkmazın ardından bu konu yeniden gündeme geldi.

Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO