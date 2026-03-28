Fiorentina'nın cumartesi günü taraftarlara açık olarak düzenlediği antrenman sırasında, kulüp için başa bela olabilecek bir sakatlık yaşandı: Bir antrenman çalışmasında ortaya çıkmak üzereyken yaptığı bir hamle sonrasında, Brezilyalı bek Dodô saha dışında yere yığıldı ve ardından sağlık ekibinden ilk müdahaleyi aldı.
Fiorentina'da Dodô için endişe: Taraftarlara açık antrenmanda bir hamle yaptıktan sonra sakatlandı, durumu
Tıbbi ekip tarafından hemen müdahale edilen kanat oyuncusu, sahadan kendi ayakları üzerinde çıktı; ilk değerlendirmelere göre sağ fleksör bölgesini ilgilendirdiği tahmin edilen bu sakatlığın ardından gözle görülür bir şekilde sinirliydi. Şimdi yapılacak tetkikler, sakatlığın ciddiyetini ve iyileşme süresini belirleyecek.
DODO'NUN SEZONU
Dodò, ligde 29 maça çıktı ve 1 gol attı; ayrıca Ağustos ayında Polissya ile oynanan Conference League playoff rövanş maçında da bir gol kaydetti. Gol pası ise 3 oldu. Sezonun sonunda, 2027'de sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmesi konusu gündeme gelecek; Paratici'nin sportif direktörlük görevine gelmesinden önce yaşanan çıkmazın ardından bu konu yeniden gündeme geldi.