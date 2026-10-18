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Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Fiorentina-Como maçında Marelli: "Bu golün nasıl geçerli sayıldığını anlamıyorum, kesinlikle fauldü"

Fiorentina - Como
Serie A
Fiorentina
Como

Konuk takımın ilk golünde tartışmalı hakem kararı

Fiorentina'dan Como'nun ilk golüne itiraz bugün öğleden sonra Franchi'de oynanan Serie A yedinci hafta maçında geldi. Pozisyon şöyle gelişti: Liberali, harika bir falsolu sol ayak vuruşuyla De Gea'yı mağlup etti, ancak Fiorentina, golün hemen öncesinde, atağın başlangıcında Milla'nın Gonçalves'e yaptığı faul nedeniyle yoğun itirazda bulundu.


  • Luca Marelli, DAZN'ın hakem yorumcusu, pozisyonu şöyle değerlendirdi: "Nasıl faul çalmadığını ve bu golün nasıl geçerli sayıldığını gerçekten anlamıyorum. Kempf (aslında Milla, editörün notu) temastan kaçınmak için hiçbir şey yapmıyor; aksine, Fiorentina oyuncusunu bariz biçimde tutuyor. Oyuncu adeta kıskaca alınmış durumda. Kesinlikle fauldü".


    Maçın hakemi Di Bello, VAR hakemi ise Paterna.


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