Fiorentina'dan Como'nun ilk golüne itiraz bugün öğleden sonra Franchi'de oynanan Serie A yedinci hafta maçında geldi. Pozisyon şöyle gelişti: Liberali, harika bir falsolu sol ayak vuruşuyla De Gea'yı mağlup etti, ancak Fiorentina, golün hemen öncesinde, atağın başlangıcında Milla'nın Gonçalves'e yaptığı faul nedeniyle yoğun itirazda bulundu.
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Fiorentina-Como maçında Marelli: "Bu golün nasıl geçerli sayıldığını anlamıyorum, kesinlikle fauldü"
Luca Marelli, DAZN'ın hakem yorumcusu, pozisyonu şöyle değerlendirdi: "Nasıl faul çalmadığını ve bu golün nasıl geçerli sayıldığını gerçekten anlamıyorum. Kempf (aslında Milla, editörün notu) temastan kaçınmak için hiçbir şey yapmıyor; aksine, Fiorentina oyuncusunu bariz biçimde tutuyor. Oyuncu adeta kıskaca alınmış durumda. Kesinlikle fauldü".
Maçın hakemi Di Bello, VAR hakemi ise Paterna.
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