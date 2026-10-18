Luca Marelli, DAZN'ın hakem yorumcusu, pozisyonu şöyle değerlendirdi: "Nasıl faul çalmadığını ve bu golün nasıl geçerli sayıldığını gerçekten anlamıyorum. Kempf (aslında Milla, editörün notu) temastan kaçınmak için hiçbir şey yapmıyor; aksine, Fiorentina oyuncusunu bariz biçimde tutuyor. Oyuncu adeta kıskaca alınmış durumda. Kesinlikle fauldü".





Maçın hakemi Di Bello, VAR hakemi ise Paterna.



