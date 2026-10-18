Serie A'nın yedinci haftasında Paolo Vanoli'nin Fiorentina'sı, Cesc Fabregas'ın Como'sunu Franchi'de ağırlıyor. Puan tablosunda iki takım arasında yedi puan var: Como 11 puanda, Fiorentina ise 4 puanda. Eski Fiorentina oyuncusu Kean sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Como, bu maça iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının arasında çıkıyor (bu hafta Feyenoord'a yenildi, gelecek hafta Manchester United'ı ağırlayacak). Bu durum, İspanyol teknik direktörü ölçülü bir rotasyona yöneltiyor; Liberali ve Caqueret'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor. Floransa'daki maç saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Di Bello yönetecek, VAR'da ise Pezzuto görev yapacak.





FIORENTINA-COMO 0-1

GOL: 32' Liberali (C)











