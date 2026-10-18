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ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Fiorentina-Como CANLI: Goller, önemli anlar ve maç künyesi

Fiorentina - Como
Serie A
Fiorentina
Como

Serie A'nın yedinci haftasında Franchi'de oynanan maçı canlı takip edin.

Serie A'nın yedinci haftasında Paolo Vanoli'nin Fiorentina'sı, Cesc Fabregas'ın Como'sunu Franchi'de ağırlıyor. Puan tablosunda iki takım arasında yedi puan var: Como 11 puanda, Fiorentina ise 4 puanda. Eski Fiorentina oyuncusu Kean sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Como, bu maça iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının arasında çıkıyor (bu hafta Feyenoord'a yenildi, gelecek hafta Manchester United'ı ağırlayacak). Bu durum, İspanyol teknik direktörü ölçülü bir rotasyona yöneltiyor; Liberali ve Caqueret'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor. Floransa'daki maç saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Di Bello yönetecek, VAR'da ise Pezzuto görev yapacak.


FIORENTINA-COMO 0-1

GOL: 32' Liberali (C)




  • Goller ve önemli pozisyonlar

    32' - Liberali topu kontrol edip sol ayağıyla uzak direğe vuruyor ve De Gea'yı mağlup ederek golü atıyor. Como atağının başlangıcı ise Kempf'in Goncalves'e tartışmalı müdahalesi nedeniyle soru işareti yaratıyor.

    30' - Mastantuono'dan Pellegrino'ya güzel bir pas geliyor. Pellegrino'nun şutuna Ramon savunmada olağanüstü bir müdahalede bulunarak Butez'in kurtarışını kolaylaştırıyor.

    25' - Nico Paz'ın kafa vuruşunda De Gea topu kornere çeliyor.

    17' - Goncalves şansını deniyor, ancak Butez gole izin vermiyor.

    15' - Da Cunha'nın denemesinde De Gea topu yumruklayarak kornere gönderiyor. Kornerin ardından Douvikas ve Liberali fırsat yakalıyor.

    11' - Goncalves bu kez Fagioli'yi buluyor. Çalımla önünü açıp şutunu çeken Fagioli'nin vuruşu kornere sapıyor.

    10' - Goncalves'ten Njie'ye güzel bir ara pası geliyor, ancak Njie şut çekemiyor.

  • RESMÎ İLK 11’LER VE MAÇ KÜNYESİ

    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. Teknik direktör: Vanoli


    Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah (13' Ramon), Valle; Milla, Da Cunha; Liberali, Paz, Caqueret; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas


    HAKEM: Di Bello

    SARI KART GÖRENLER: Valle (C)

    KIRMIZI KART GÖRENLER:

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