Fiorentina, Antognoni: “Mastantuono 10 buçuk numara, bir panda. Biraz Baggio, Bertoni, Dybala ve... benden izler taşıyor. 15 gol atabilir”

"Bu yıl 10 numaram emekliye ayrıldığı için yazık oldu; o formayı onun üzerinde görmeyi isterdim. İtalya’da yetenek gitgide azalıyor, bazı oyuncular futbol için bir armağandır. Diyelim ki o bir on buçuk, daha çok Roberto Baggio gibi. Mastantuono, orta sahadan ileriye doğru oynayan ve her zaman bir şeyler üretebilen oyuncular kategorisine giriyor. Tip olarak farklıyız, ben daha çok orta saha oyuncusuydum, o ise daha çok hücumcu. Ama ortak bir noktamız var: ayak. O solak, ben sağ ayağımı kullanıyordum ama teknik bizi birbirimize yaklaştırıyor. Real Madrid’den gelen bir oyuncunun, her yere gidip başarılı olabilmesi için her zaman bir voucheri vardır. Fiorentina’nın onu alıp, sadece kuru kiralık olsa da, düzenli oynatarak değerini artırma konusunda çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Onun gibi özelliklere sahip biri her zaman sahada olmalı, çünkü adam eksiltiyor ve hep golü arıyor".





"19 yaşında ve gelişime çok açık, İtalya’daki bu sezon ona kesinlikle iyi gelecek ve birçok açıdan gelişmesini sağlayacak, ama kalecinin karşısına o kadar sık çıkıyor ki gol atmak sonra formaliteye dönüşüyor. Venezia’ya karşı yaptığı hat-trick’ten önce denememiş değildi ama direğe takılmış ve kaleciye takılmıştı. Gol atamamıştı ama birçok tehlike yaratmış ve şut çekmişti. Artık tıkaç açıldığına göre bundan sonrası daha kolay olacak, bundan eminim. Serbest vuruşları ve penaltıları da kullanırsa rahatlıkla 15 gole ulaşabilir, hatta bunu da aşabilir. Mastantuono’da deha, vizyon, kişilik ve gençliğe özgü o gözü peklik de var. Sahadaki duruşunu seviyorum, neşe yayıyor. Futbol oynamanın onun için bir eğlence olduğu belli. Onda farklı oyunculardan bir karışım var. Rui Costa’dan bir şeyler görüyorum ama De Sisti’den de, fakat ille de birine benzetmem gerekirse Daniel Bertoni’yi seçerim, eski takım arkadaşım ve çok büyük dostum. İkisi de Arjantinli ve ligimize hayal gücünün yanı sıra Güney Amerikalılara özgü o tasasız tavrı da getirdiler. Daniel, Fiorentina’nın ilk yabancısıydı; takım arkadaşlarına ve insanlara yaklaşımıyla da onu hatırlatıyor, çok samimi ve resmiyetten uzak”.





“Bence Fiorentina’ya da İtalyan futboluna da iyi geliyor; artık 10 numara bir panda gibi, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir tür. Dybala’ya benziyor mu? Elbette. İkisi de solak ve maçların gidişatını değiştirebilme yeteneğini paylaşıyorlar. Kalite her zaman fark yaratır, özellikle de bizimki gibi giderek daha karmaşık hale gelen taktik bir ligde. Çocuk doğru zihniyete sahip ve ne kadar belirleyici olabileceğini gösterdi".