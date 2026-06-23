Finalde bir fiyasko yaşanma tehlikesi var! Dünya Şampiyonası’nın büyük bir sorunu ilk kez gün yüzüne çıktı

Burada oynanan Brezilya-Fas (1:1) ve Fransa-Senegal (3:1) maçları, en iyi hava koşullarında gerçekleşti. Ancak yerel saatle Pazartesi akşamı oynanan Norveç-Senegal (3:2) maçı sırasında, çatı eksikliği ilk kez hissedilmeye başladı.

Maç başlamadan önce tribünlerdeki taraftarlar yağmur altında kaldı. Bir ara yağmur durdu, ancak maçın son dakikalarında tekrar şiddetli bir şekilde başladı. Maçın bitiminden kısa bir süre sonra yerel yetkililer, çevredeki tüm cep telefonlarına bir “kamu güvenliği uyarısı” bile gönderdi. Uyarıda, “şiddetli hava koşulları” nedeniyle sığınak aranması gerektiği belirtildi. Basın alanında ise şu anons yapıldı: “Dışarı çıkmayın! Herkes binanın içinde kalsın!”

Bir buçuk saatlik araba yolculuğu mesafesindeki Philadelphia’da oynanan ve uzun süre kesintiye uğrayan Fransa-Irak maçı aksine, bu maç en azından normal şekilde tamamlanabildi. Yine de, özellikle “New York New Jersey Stadyumu”ndaki çatı eksikliği, turnuvanın ilerleyişi açısından büyük soru işaretleri yaratıyor: Burada beş maç daha oynanacak – bunların arasında 19 Temmuz’daki Dünya Kupası finali de bulunuyor.