"New York New Jersey Stadium": East Rutherford’daki MetLife Stadyumu’nun Dünya Kupası süresince aldığı bu uzun isim, hem gerçek ev sahibi eyaleti (New Jersey) hem de yaklaşık sekiz kilometre uzaklıktaki metropolü (New York) ismine dahil etmek ve hiçbir şekilde FIFA dışı bir sponsoru (MetLife) anmamak amacıyla seçilmiştir. 80.663 kişilik kapasitesi ve dik tribünleriyle bu stadyum oldukça heybetli; ancak tamamen gri renk düzeni nedeniyle biraz ruhsuz bir izlenim bırakıyor ve üstelik büyük bir kusuru var: Bir çatısı yok!
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Finalde bir fiyasko yaşanma tehlikesi var! Dünya Şampiyonası’nın büyük bir sorunu ilk kez gün yüzüne çıktı
Burada oynanan Brezilya-Fas (1:1) ve Fransa-Senegal (3:1) maçları, en iyi hava koşullarında gerçekleşti. Ancak yerel saatle Pazartesi akşamı oynanan Norveç-Senegal (3:2) maçı sırasında, çatı eksikliği ilk kez hissedilmeye başladı.
Maç başlamadan önce tribünlerdeki taraftarlar yağmur altında kaldı. Bir ara yağmur durdu, ancak maçın son dakikalarında tekrar şiddetli bir şekilde başladı. Maçın bitiminden kısa bir süre sonra yerel yetkililer, çevredeki tüm cep telefonlarına bir “kamu güvenliği uyarısı” bile gönderdi. Uyarıda, “şiddetli hava koşulları” nedeniyle sığınak aranması gerektiği belirtildi. Basın alanında ise şu anons yapıldı: “Dışarı çıkmayın! Herkes binanın içinde kalsın!”
Bir buçuk saatlik araba yolculuğu mesafesindeki Philadelphia’da oynanan ve uzun süre kesintiye uğrayan Fransa-Irak maçı aksine, bu maç en azından normal şekilde tamamlanabildi. Yine de, özellikle “New York New Jersey Stadyumu”ndaki çatı eksikliği, turnuvanın ilerleyişi açısından büyük soru işaretleri yaratıyor: Burada beş maç daha oynanacak – bunların arasında 19 Temmuz’daki Dünya Kupası finali de bulunuyor.
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Dünya Kupası Finali: Başka hangi stadyum seçenekleri olabilirdi?
Final stadyumunun seçilmesiyle birlikte FIFA ve üç ev sahibi ülke, en büyük gösterilerinin kelimenin tam anlamıyla suya düşme riskini bilerek üstlenmiş oldular. En kötü senaryoda maçın kesintiye uğraması veya ertelenmesi, taraftarların sırılsıklam olması (ya da yerel saatle 15:00’da başlayacak maçta kavurucu güneşin altında kavrulması) ihtimali söz konusu. Üstelik bu, binlerce avroya mal olan ve FIFA’nın resmi yeniden satış platformunda şu anda yüzbinlerce avroya alınıp satılan biletler söz konusu. Zaten bu mevsimde bölgede aşırı sıcaklar da şiddetli fırtınalar da hiç de olağandışı değil.
Oysa pek çok iyi alternatif de vardı. Örneğin turnuvanın en büyük stadyumu: Resmi verilere göre Meksiko’daki Aztek Stadyumu, East Rutherford’daki stadyumdan 161 koltuk daha fazla kapasiteye sahip. Los Angeles, Houston, Dallas veya Atlanta’daki dört kapalı stadyumdan birini seçmek de mantıklı bir seçenek olurdu. Bu stadyumların tümü, Dünya Kupası finali için makul sayılabilecek yaklaşık 70.000 kişilik bir kapasiteye sahiptir.
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Almanya, Perşembe günü East Rutherford’da Ekvador ile karşılaşacak
Final stadyumunun seçimi ne olursa olsun, East Rutherford’daki stadyumun çatısı olmaması gerçeği de başlı başına şaşırtıcıdır. Sonuçta, NFL kulüpleri New York Giants ve New York Jets’in ev sahipliği yaptığı bu stadyum, 2010 yılında açılmış ve her yönüyle son derece modern bir tesistir. Planlama aşamasında bir çatı yapımı tartışılmış, ancak maliyet nedenleriyle sonuçta bu fikir hayata geçirilmemiştir. Yine de stadyumun inşaatı 1,6 milyar dolar gibi muazzam bir maliyetle tamamlanmıştır.
Bu arada, 1994’te ABD’de düzenlenen son Dünya Kupası finali de çatısız bir stadyumda oynanmıştı: Los Angeles yakınlarındaki Pasadena’da bulunan efsanevi Rose Bowl Stadyumu; ancak bu stadyum bu sefer maç sahası olarak kullanılmayacak. Oysa burada, 2026 final maçı için son derece uygun olabilecek çatılı yeni bir stadyum mevcut.
East Rutherford’daki bir sonraki maç Perşembe günü oynanacak ve Almanya ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Maç, yerel saatle 16:00’da başlayacak ve güncel tahminlere göre güneşli bir hava bekleniyor. Almanya’nın Fransa ile oynayacağı olası son 16 maçı da, yine çatısız olan Philadelphia stadyumunda gerçekleşecek.