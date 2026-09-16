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"Filmleri izledim!" Finlay Herrick, hayalindeki West Ham çıkışının ardından Millwall heyecanını anlattı
Herrick, Fulham karşısında sahasında ilk kez ilk 11'de başladı
Finlay Herrick, salı gecesi West Ham United formasıyla ilk iç saha ilk 11 başlangıcını Fulham'a karşı alınan 3-2'lik Carabao Cup üçüncü tur yenilgisinde yaptı ve maçın ardından West Ham TV'ye konuştu. 20 yaşındaki kaleci, annesinin doğum gününde London Stadium'da sorumluluk aldı ve kulübün akademisindeki 14 yıllık yolculuğunu tamamladı.
Dar mağlubiyete rağmen Herrick, Premier League seviyesindeki rakibe karşı özverili bir performans sergiledi.
Genç file bekçisi, Oscar Bobb'ın galibiyet golünün tüm sorumluluğunu üstlenirken takım arkadaşlarının çabasını da övdü.
- IPS
Kaleci, Miklosko'nun mirasından ilham alıyor
Maçın ardından West Ham TV'ye konuşan Herrick, kulübün simge isimlerinden Ludek Miklosko'nun, altı yaşında akademiye katıldığından bu yana kendisine ilham verdiğini açıkladı. Eski Çek milli oyuncuyla gençlik turlarında vakit geçiren Herrick, Miklosko'nun West Ham'daki gol yemeden tamamlama rekoruna ulaşmanın hayali olduğunu söyledi.
West Ham taraftarlarından aynı derecede kalıcı bir sevgi kazanmak istediğini ifade etti.
"West Ham tarihinin en çok gol yemeden tamamlanan maç sayısına sahip isimlerinden biri ve en iyi niyetle söylüyorum, bunu geçmek istiyorum" diyen Herrick, West Ham TV'ye şöyle konuştu: "Taraftarların her maçta onun hakkında tezahürat yaptığını duyuyorsunuz. West Ham oyuncusu olarak olmak istediğiniz şey bu; taraftarların sizin adınızı söylediğini duymak istersiniz."
Altyapıdan yetişen oyuncu, Millwall derbisini iple çekiyor
Herrick, odağını hemen cumartesi günü The Den'de Millwall'a karşı oynanacak ve büyük heyecanla beklenen maça çevirdi. Bu karşılaşma, Londra'nın iki ezeli rakibini 2012'den bu yana ilk kez karşı karşıya getirecek; West Ham o maçta 2-1 kazanmıştı.
Ünlü rekabetle ilgili hikâyeler ve filmlerle, buna Green Street ve The Football Factory gibi ikonik holigan filmleri de dahil, büyüyen genç kaleci, atmosferi ilk elden yaşamayı büyük bir istekle bekliyor.
Millwall, tüm kulvarlarda son altı maçının dördünü kaybetmesinin ardından bu karşılaşmada reaksiyon göstermeyi hedefliyor.
- Getty Images Sport
Genç kaleci, teknik ekibin yönetiminde gelişimi benimsiyor
Herrick, ilk maç deneyiminden ders çıkarma ve A takım antrenörleri Rui Barbosa ile Bill Lepine'in ve teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun rehberliğinde gelişimini sürdürme kararlılığını vurguladı.
West Ham United, cumartesi günkü derbiye EFL Championship puan tablosunun zirvesinde, en yakın rakibinin dört puan önünde giriyor.
Herrick, karşılaşmayla ilgili West Ham TV'ye, "Bu gece hayal kırıklığı yaratan bir sonuç aldık ama cumartesi günü Millwall'a karşı büyük bir maç var ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. "Filmler izledim, bana hikâyeler anlatıldı ve sonunda bunu gerçek anlamda görme ve aynı zamanda bunun bir parçası olma fırsatı buluyorum. Bunu da dört gözle bekliyorum."
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