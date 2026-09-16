Herrick, odağını hemen cumartesi günü The Den'de Millwall'a karşı oynanacak ve büyük heyecanla beklenen maça çevirdi. Bu karşılaşma, Londra'nın iki ezeli rakibini 2012'den bu yana ilk kez karşı karşıya getirecek; West Ham o maçta 2-1 kazanmıştı.

Ünlü rekabetle ilgili hikâyeler ve filmlerle, buna Green Street ve The Football Factory gibi ikonik holigan filmleri de dahil, büyüyen genç kaleci, atmosferi ilk elden yaşamayı büyük bir istekle bekliyor.

Millwall, tüm kulvarlarda son altı maçının dördünü kaybetmesinin ardından bu karşılaşmada reaksiyon göstermeyi hedefliyor.