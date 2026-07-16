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President Trump Addresses Pennsylvania Defense And Innovation SummitGetty Images News

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Filistin yüzünden İspanya’ya karşı mı tavır alıyor?.. Beyaz Saray, final maçıyla ilgili Trump’ın tutumunu açıkladı

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
İspanya
Arjantin
ABD

Halkın ABD Başkanı’na vereceği tepki merakla bekleniyor

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali’ne katılımına ilişkin tutumunu resmi olarak açıkladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın finali, önümüzdeki Pazar akşamı New York'taki "MetLife" Stadyumu'nda oynanacak.

İspanya, yarı finalde Fransa'yı yenerek finale yükselirken, Arjantin ise dün Çarşamba günü dramatik bir senaryo ile ikinci bileti kaptı. Arjantin, 90+2. dakikada Lautaro Martínez'in kafa vuruşuyla 1-0 geriden gelip maçı 2-1 kazandı.

  • Trump'ın katılımı... İspanya'yı mı, yoksa Arjantin'i mi cesaretlendiriyor?

    Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günü İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası final maçına katılacağını doğruladı.

    Levitt’in bugün basına yaptığı açıklamaya göre, ABD yönetimi bu turnuvayı ülke tarihindeki “en çok izlenen, en güvenli ve en başarılı” turnuva olarak değerlendiriyor.

    Washington'daki kaynaklar, Arjantinli La Nación gazetesine, Başkan Trump'ın katılımının, ABD'nin büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma kapasitesini sergilemeyi ve küresel bir ev sahibi olarak imajını güçlendirmeyi amaçladığını aktardı.

    Sözcü, Başkan’ın finalde İspanya’yı mı yoksa Arjantin’i mi destekleyeceğini henüz teyit etmediğini belirtti. Bu durum, özellikle Gazze Savaşı’na yönelik politikasına karşı çıkan İspanyol hükümetine yönelik daha önceki eleştirilerinin ışığında değerlendiriliyor.

    Ancak sözcü, Trump’ın maç öncesinde bir açıklama yapmasının muhtemel olduğunu belirtti; bu da, küresel çapta büyük etkiye sahip bu etkinlikte Başkan’ın tutumuna ilişkin beklentileri artırıyor.

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  • Trump’ı bekleyen yuhalama senaryosu

    Final maçından önce Trump, FIFA’nın New York’taki Trump Tower’da düzenleyeceği ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun başkanlık edeceği bir resepsiyona katılacak.

    Infantino, birkaç hafta önce ABD Başkanı’nın maçı izleyeceğini ve şampiyon takıma kupayı takdim etme görevini üstleneceğini öngörmüştü; bu, 2025 yılında ABD’de düzenlenen ilk Kulüpler Dünya Kupası’nda da uygulanmış bir uygulamaydı.

    O etkinlikte Trump, Chelsea’nin şampiyonluğunun ilan edilmesinin ardından sahnede kalmış ve bu durum, Reece James’in liderliğindeki oyuncuları şaşırtmıştı.

    Ayrıca Trump’ın kişiliği, son spor etkinliklerinde seyirciler arasında farklı tepkilere yol açtı. 2026 NBA Finalleri sırasında dev ekranda görünmesi, taraftarlar arasında büyük ölçüde yuhalama seslerine neden oldu.

    Benzer bir durum 2025 Dünya Kulüpler Kupası finalinde de yaşandı; Trump'ın sahaya girişi ve şampiyonluk töreni sırasında seyirciler onu yuhaladı, ancak bu sefer tepkiler daha bölünmüş bir hal aldı ve ara sıra alkışlar da duyuldu.

    Ayrıca, Trump’ın spordaki rolü, Inter Miami’nin ABD Futbol Ligi (MLS) şampiyonluğunun ardından Beyaz Saray’a yaptığı ziyaretin ardından da tepkilere yol açtı. ABD Başkanı’nın başkanlık ettiği ve Lionel Messi’nin de katıldığı bu etkinlik, Arjantinli kaptanın bu alandaki olağan sakinliğine rağmen, şiddetli bir siyasi ve medyatik tartışmaya yol açtı.

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  • Eşi benzeri görülmemiş bir gösteri organizasyonu

    2026 Dünya Kupası finali, aynı zamanda benzeri görülmemiş bir gösteriye de sahne olacak. İlk kez, maçta "Super Bowl" tarzında bir devre arası gösterisi düzenlenecek ve bu gösteride Shakira, Justin Bieber, Coldplay gibi dünya çapında ünlü sanatçılar yer alacak. Kapanış töreni maçın başlamasından 90 dakika önce başlayacak ve bu törene de dünya eğlence dünyasından önemli isimler katılacak.

    Resmi düzeyde ise, İspanya milli takımını desteklemek üzere Kraliçe Letizia ve iki kızıyla birlikte seyahat edecek olan Kral VI. Felipe’nin katılımı bekleniyor.

    Buna karşılık, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in katılımı henüz kesinleşmemişken, Arjantinli resmi kaynaklar Cumhurbaşkanı Javier Milei’nin katılımını olası görmüyor.

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