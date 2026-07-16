Filistin yüzünden İspanya’ya karşı mı tavır alıyor?.. Beyaz Saray, final maçıyla ilgili Trump’ın tutumunu açıkladı

Final maçından önce Trump, FIFA’nın New York’taki Trump Tower’da düzenleyeceği ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun başkanlık edeceği bir resepsiyona katılacak.
Infantino, birkaç hafta önce ABD Başkanı’nın maçı izleyeceğini ve şampiyon takıma kupayı takdim etme görevini üstleneceğini öngörmüştü; bu, 2025 yılında ABD’de düzenlenen ilk Kulüpler Dünya Kupası’nda da uygulanmış bir uygulamaydı.
O etkinlikte Trump, Chelsea’nin şampiyonluğunun ilan edilmesinin ardından sahnede kalmış ve bu durum, Reece James’in liderliğindeki oyuncuları şaşırtmıştı.
Ayrıca Trump’ın kişiliği, son spor etkinliklerinde seyirciler arasında farklı tepkilere yol açtı. 2026 NBA Finalleri sırasında dev ekranda görünmesi, taraftarlar arasında büyük ölçüde yuhalama seslerine neden oldu.
Benzer bir durum 2025 Dünya Kulüpler Kupası finalinde de yaşandı; Trump'ın sahaya girişi ve şampiyonluk töreni sırasında seyirciler onu yuhaladı, ancak bu sefer tepkiler daha bölünmüş bir hal aldı ve ara sıra alkışlar da duyuldu.
Ayrıca, Trump’ın spordaki rolü, Inter Miami’nin ABD Futbol Ligi (MLS) şampiyonluğunun ardından Beyaz Saray’a yaptığı ziyaretin ardından da tepkilere yol açtı. ABD Başkanı’nın başkanlık ettiği ve Lionel Messi’nin de katıldığı bu etkinlik, Arjantinli kaptanın bu alandaki olağan sakinliğine rağmen, şiddetli bir siyasi ve medyatik tartışmaya yol açtı.
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