Filistin yüzünden İspanya’ya karşı mı tavır alıyor?.. Beyaz Saray, final maçıyla ilgili Trump’ın tutumunu açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günü İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası final maçına katılacağını doğruladı.

Levitt’in bugün basına yaptığı açıklamaya göre, ABD yönetimi bu turnuvayı ülke tarihindeki “en çok izlenen, en güvenli ve en başarılı” turnuva olarak değerlendiriyor.

Washington'daki kaynaklar, Arjantinli La Nación gazetesine, Başkan Trump'ın katılımının, ABD'nin büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma kapasitesini sergilemeyi ve küresel bir ev sahibi olarak imajını güçlendirmeyi amaçladığını aktardı.

Sözcü, Başkan’ın finalde İspanya’yı mı yoksa Arjantin’i mi destekleyeceğini henüz teyit etmediğini belirtti. Bu durum, özellikle Gazze Savaşı’na yönelik politikasına karşı çıkan İspanyol hükümetine yönelik daha önceki eleştirilerinin ışığında değerlendiriliyor.

Ancak sözcü, Trump’ın maç öncesinde bir açıklama yapmasının muhtemel olduğunu belirtti; bu da, küresel çapta büyük etkiye sahip bu etkinlikte Başkan’ın tutumuna ilişkin beklentileri artırıyor.

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