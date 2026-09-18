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Amorim Torino MilanGetty
Gianluca Minchiotti
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Filippo Galli: "Amorim’in zamanı olacak mı? Serie A’da şimdiden iki teknik direktör görevden alındı"

AC Milan
R. Amorim

Eski Milan savunmacısı konuştu

Filippo Galli, 1983 ile 1996 yılları arasında Milan forması giyen eski savunmacı, Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, Avrupa Ligi'nde Benfica'ya yenilen Milan'ın mevcut durumunu değerlendirdi: "Bana göre zorlu bir dönemden geçtiği açık. Yapılanma sürecinde olması hafifletici bir unsur olsa da, kırılganlık ve özgüven eksikliği gösteren bir takım. Bu şartlar altında Amorim'in savunduğu baskın oyunu ortaya koymak zor."


Galli sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknik direktörün neden bu kadar geniş çaplı bir rotasyona gittiğini anlamak mümkün değil. Bir yandan tüm oyuncuları dikkate almak istemesi takdir edilebilir, diğer yandan bu kadar çok değişiklik yapılınca zorluklar ortaya çıktı ve takımın sahip olduğu güvenceler kayboldu. Belki orta-uzun vadede haklı çıkacaktır ama o kadar zamanı olacak mı? Serie A'da şimdiden iki teknik direktör gönderildi...".



  • Lazio karşısında Olimpico'da ilk yarının ardından oyundan çıkan Modric hakkında.

    "Umarım bu tercihini açıklama inceliğini göstermiştir. Bunun olup olmadığını biz bilmiyoruz, dışarıdan bakıldığında sert bir karar gibi görünüyor".


    Milan, Şampiyonlar Ligi bileti alabilecek bir takım mı?

    "Bugün ortaya koyduğu performansa bakılırsa hayır. Önce yeniden üzerine inşa edebileceği bazı güvenceler bulması gerekiyor. Amorim, şimdilik karşılık vermeyen bir stratejiye yöneldi".


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