Filippo Galli, 1983 ile 1996 yılları arasında Milan forması giyen eski savunmacı, Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, Avrupa Ligi'nde Benfica'ya yenilen Milan'ın mevcut durumunu değerlendirdi: "Bana göre zorlu bir dönemden geçtiği açık. Yapılanma sürecinde olması hafifletici bir unsur olsa da, kırılganlık ve özgüven eksikliği gösteren bir takım. Bu şartlar altında Amorim'in savunduğu baskın oyunu ortaya koymak zor."





Galli sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknik direktörün neden bu kadar geniş çaplı bir rotasyona gittiğini anlamak mümkün değil. Bir yandan tüm oyuncuları dikkate almak istemesi takdir edilebilir, diğer yandan bu kadar çok değişiklik yapılınca zorluklar ortaya çıktı ve takımın sahip olduğu güvenceler kayboldu. Belki orta-uzun vadede haklı çıkacaktır ama o kadar zamanı olacak mı? Serie A'da şimdiden iki teknik direktör gönderildi...".







